Időjárás: itt a hír, amire mindenki várt, látszik a hőség vége, jönnek a záporok és zivatarok

Szerda éjszaka folyamán derült égboltra és nagyrészt gyenge vagy mérsékelt légmozgásra lehet számítani, a hajnali hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban ennél hűvösebb, míg a magasabban fekvő részeken, a vízpartokon és a belvárosokban enyhébb lehet az idő.
Csütörtökön viszont szinte kibírhatatlan hőség várható.
A legmelegebb órákban a hőmérséklet országos átlagban 40 fok körül alakul, de több helyen meg is haladhatja ezt az értéket – számolt be a HungaroMet. Mivel a szerdai melegrekord már megdőlt, szinte biztosra vehető, hogy a holnapi is megdől, sőt komoly esély van arra is, hogy
az eddig mért legmagasabb magyarországi abszolút csúcsot, a 42 fokot is túllépi a hőmérő higanyszála.
A légmozgás csütörtökön a nap nagy részében mérsékelt marad, majd késő délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen megerősödik az északnyugatira forduló szél. A hidegfront közeledtével nedvesebb légtömegek érkeznek, így
kora délutántól először a hegyvidékeken, később a síkvidékeken is előfordulhat zápor, zivatar, de estig csak kevés helyen várható csapadék.
Pénteken is elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok, azonban országos, áztató esőre nem kell számítani. A front hatására az északnyugati országrészben több fokkal visszaesik a hőmérséklet, a délkeleti tájakon viszont kitart a hőség, ott továbbra is 35 fok feletti csúcsértékeket mérhetnek.
A hétvégére némileg mérséklődik a kánikula, de a lehűlés csak átmeneti lesz, mert a jövő héten napról napra magasabbra kúszik a hőmérséklet, és ismét visszatér a tartós forróság.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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