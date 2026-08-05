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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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FONTOS Extrém hőség, aggasztó vízhiány - Tényleg pazarolja Magyarország a vizet?
Időjárás: itt a hír, amire mindenki várt, látszik a hőség vége, jönnek a záporok és zivatarok
Gazdaság

Időjárás: itt a hír, amire mindenki várt, látszik a hőség vége, jönnek a záporok és zivatarok

Portfolio
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Pénteken egy hidegfront hoz átmeneti enyhülést és elszórt csapadékot, ám előtte csütörtökön akár a mindenkori, 42 fokos magyarországi melegrekord is megdőlhet. A felfrissülés azonban nem tart sokáig, a kánikula a hétvégére csupán mérséklődik, a jövő héten pedig újult erővel tér vissza a forróság. Csütörtökön viszont már jöhetnek a frissítő záporok és zivatarok is – jelentette a HungaroMet.

Szerda éjszaka folyamán derült égboltra és nagyrészt gyenge vagy mérsékelt légmozgásra lehet számítani, a hajnali hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban ennél hűvösebb, míg a magasabban fekvő részeken, a vízpartokon és a belvárosokban enyhébb lehet az idő.

Csütörtökön viszont szinte kibírhatatlan hőség várható.

A legmelegebb órákban a hőmérséklet országos átlagban 40 fok körül alakul, de több helyen meg is haladhatja ezt az értéket – számolt be a HungaroMet. Mivel a szerdai melegrekord már megdőlt, szinte biztosra vehető, hogy a holnapi is megdől, sőt komoly esély van arra is, hogy

az eddig mért legmagasabb magyarországi abszolút csúcsot, a 42 fokot is túllépi a hőmérő higanyszála.

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Extrém hőség, aggasztó vízhiány - Tényleg pazarolja Magyarország a vizet?

A légmozgás csütörtökön a nap nagy részében mérsékelt marad, majd késő délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen megerősödik az északnyugatira forduló szél. A hidegfront közeledtével nedvesebb légtömegek érkeznek, így

kora délutántól először a hegyvidékeken, később a síkvidékeken is előfordulhat zápor, zivatar, de estig csak kevés helyen várható csapadék.

Pénteken is elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok, azonban országos, áztató esőre nem kell számítani. A front hatására az északnyugati országrészben több fokkal visszaesik a hőmérséklet, a délkeleti tájakon viszont kitart a hőség, ott továbbra is 35 fok feletti csúcsértékeket mérhetnek.

A hétvégére némileg mérséklődik a kánikula, de a lehűlés csak átmeneti lesz, mert a jövő héten napról napra magasabbra kúszik a hőmérséklet, és ismét visszatér a tartós forróság.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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