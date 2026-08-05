Jogsértő hirdetések miatt 48 milliós bírságot szabott ki a GVH a Lidl-re

Negyvennyolcmillió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Lidl Magyarországra egy korábbi, megismételt eljárás lezárásaként. Az áruházlánc a kampányaiban megtévesztő módon állította magáról, hogy a legolcsóbb a piacon. A vállalat az eljárás során elismerte a jogsértést, és vállalta, hogy a jövőben megalapozottabban és körültekintőbben kommunikál az árairól - derül ki a GVH közleményéből.

A versenyhatóság eredetileg 2023 nyarán kezdte vizsgálni a cég az év februárjától futó reklámkampányát, amelyben a "Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc" szlogent használták. A GVH 2024 elején hozott első döntésében megállapította, hogy az átlagfogyasztók az üzenetet úgy értelmezték, miszerint az üzletlánc termékei objektíven a legolcsóbbak a piacon, és ezt az állítást független kutatás igazolja. A hatóság ekkor 90 millió forintra büntette a vállalatot. A cég bíróságon támadta meg a határozatot, és bár a Fővárosi Törvényszék elutasította a keresetet, a Kúria végül új eljárás lefolytatására kötelezte a versenyhatóságot.

A megismételt vizsgálat során a GVH a Kúria iránymutatásai alapján újraértékelte az ügyet, és szűkebb körben állapította meg a jogsértést. A Facebookon közzétett hirdetéseket már nem találták szabálytalannak, mivel azokon a reklámüzenet kellően részletesen tartalmazta, hogy milyen körülmények között és milyen időtávon értelmezendő az állítás. A kampány többi felülete – például a televíziós hirdetések, az óriásplakátok, a sajtómegjelenések és a szórólapok –

esetében azonban a hatóság fenntartotta, hogy a piacelsőségi állítás megalapozatlan és megtévesztő volt.

Az új eljárásban a Lidl aktívan együttműködött a hatósággal. Elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról, és vállalta a szükséges megfelelési intézkedések végrehajtását. A szűkebb körben megállapított szabályszegés és a cég együttműködő magatartása együttesen eredményezte az eredetinél jelentősen alacsonyabb, 48 millió forintos bírságot.

A versenyjogi gyakorlat szerint egy cég csak akkor hirdetheti magáról jogszerűen, hogy piacvezető, ha a közzététel időpontjában rendelkezik az ezt egyértelműen igazoló, tényszerű és objektív adatokkal.

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