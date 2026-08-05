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Karácsony Gergely bejelentette: komoly átalakítás kezdődik a Nagykörúton
Gazdaság

Karácsony Gergely bejelentette: komoly átalakítás kezdődik a Nagykörúton

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Azonnali közlekedési változásokat vezetnek be a József körút egy szakaszán, ahol megszüntetik a járdán vezetett kerékpársávokat, valamint új rakodó- és parkolóhelyeket alakítanak ki. A beavatkozás célja a gyalogosok, a kerékpárosok és a helyi üzletek közötti mindennapi feszültségek feloldása, ami egyúttal tesztként is szolgál a Nagykörút 2029-ig tervezett, átfogó megújításához – derült ki Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-bejegyzéséből.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester videójában kiemelte, hogy a Nagykörút Budapest egyik legforgalmasabb közútja, amelynek kialakítását és működését a városvezetés szerint folyamatosan felül kell vizsgálni a veszélyes közlekedési helyzetek elkerülése érdekében. Bár a teljes körút átfogó rekonstrukciója hosszabb folyamat, a József körút érintett szakaszán már most elindítják a legszükségesebb átalakításokat.

A főpolgármester bejelentése szerint

áthelyezik a kerékpársávokat, amellyel több hely jut a gyalogosoknak, miközben a kerékpárosok is biztonságosabb körülmények között közlekedhetnek.

Emellett az új rakodóhelyek kijelölése a helyi üzletek és szolgáltatók mindennapi működését, valamint az áruszállítást is jelentősen megkönnyíti.

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A mostani átalakítás egy fontos teszt is. Kipróbáljuk azokat a megoldásokat, amelyek a Nagykörút teljes megújulásának alapját jelenthetik

– mutatott rá a főpolgármester.

A városvezetés a tesztidőszak alatt folyamatosan gyűjti és elemzi a tapasztalatokat, majd az eredmények fényében, ha szükséges, módosít a kialakításon. A beruházás nemzetközi együttműködésben, az Európai Unió REALLOCATE elnevezésű projektjének finanszírozásával, a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) partnerségében valósul meg.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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