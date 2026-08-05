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Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Kármán Andrást nevezte ki Magyarország kormánya a Nemzetközi Valutaalap fontos pozíciójába
Gazdaság

Kármán Andrást nevezte ki Magyarország kormánya a Nemzetközi Valutaalap fontos pozíciójába

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Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá nevezte ki a kormány Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valutaalap kormányzótanácsában, a döntés a Magyar Közlönyben jelent meg.

A kormány 2026. augusztus 6-ai hatállyal nevezte ki a pénzügyminisztert az IMF kormányzótanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá.

A hazánkat képviselő helyettes kormányzó mindig a kormány illetékes tagja.

A pozíciót eddig betöltő Nagy Márton, volt gazdasági minisztert pedig felmentette a kormány.

Az IMF kormányzótanácsában kormányzóként a Magyar Nemzeti Bank mindenkori elnöke képviseli Magyarországot, ennek megfelelően

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

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