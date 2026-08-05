Kármán Andrást nevezte ki Magyarország kormánya a Nemzetközi Valutaalap fontos pozíciójába

A kormány 2026. augusztus 6-ai hatállyal nevezte ki a pénzügyminisztert az IMF kormányzótanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá.

A hazánkat képviselő helyettes kormányzó mindig a kormány illetékes tagja.

A pozíciót eddig betöltő Nagy Márton, volt gazdasági minisztert pedig felmentette a kormány.

Az IMF kormányzótanácsában kormányzóként a Magyar Nemzeti Bank mindenkori elnöke képviseli Magyarországot, ennek megfelelően

tavaly márciusban Varga Mihály új MNB-elnök vette át Matolcsy György helyét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila