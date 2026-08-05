Kína nem kér bocsánatot a túlkapacitásért

A dokumentum azért is izgalmas, mert egyszerre alapos és álságos. Egyes részei egészséges kritikával közelítenek a túlkapacitás fogalmához, más részek mélységes őszintétlensége viszont azt sugallja, hogy a szerzők megvetéssel tekintenek azokra az országokra, amelyeket elárasztanak a kínai exporttermékek.
Mégis, még a hamis érvek is megérdemlik a figyelmet, hiszen előbb-utóbb visszaköszönnek majd a hivatalos beszédekben, az állami médiában és a diplomáciai tárgyalásokon.
Kezdjük a legőszintébb és leghasznosabb megállapításokkal. A dokumentum joggal mutat rá, hogy a globális termelés földrajzi eloszlása folyamatosan változik. A második világháború után Amerika uralta a globális ipari termelést, majd átadta a stafétabotot másoknak; Kína ma a világ gyára, bár ez a szerep aligha örökre szól.
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