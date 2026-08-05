Kína nem kér bocsánatot a túlkapacitásért

Az „úgynevezett” a kínai tisztviselők kedvenc jelzője, valahányszor kellemetlen külföldi kritikával szembesülnek. Az illetékesek az „úgynevezett emberi jogi problémákról” beszélnek lekicsinylően, Amerika „úgynevezett szólásszabadságát” gúnyolják, és az „úgynevezett szakértőket” legyintik le. Az elmúlt héten ugyanebben a bánásmódban részesítették a kínai gazdaság „úgynevezett túlkapacitását” is. Egy terjedelmes új dokumentumban a kereskedelmi minisztérium igyekszik megcáfolni azokat a vádakat, amelyeket számos külföldi kormány és közgazdász fogalmazott meg Kína ipari túltermelésével kapcsolatban.

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A dokumentum azért is izgalmas, mert egyszerre alapos és álságos. Egyes részei egészséges kritikával közelítenek a túlkapacitás fogalmához, más részek mélységes őszintétlensége viszont azt sugallja, hogy a szerzők megvetéssel tekintenek azokra az országokra, amelyeket elárasztanak a kínai exporttermékek.

Mégis, még a hamis érvek is megérdemlik a figyelmet, hiszen előbb-utóbb visszaköszönnek majd a hivatalos beszédekben, az állami médiában és a diplomáciai tárgyalásokon.

Kezdjük a legőszintébb és leghasznosabb megállapításokkal. A dokumentum joggal mutat rá, hogy a globális termelés földrajzi eloszlása folyamatosan változik. A második világháború után Amerika uralta a globális ipari termelést, majd átadta a stafétabotot másoknak; Kína ma a világ gyára, bár ez a szerep aligha örökre szól.