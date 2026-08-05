Közeleg a fordulat az időjárásban: 42 fokos hőség után heves zivatarok hozzák el a felfrissülést Magyarországra

Időjárás szerdán
Ma nagyrészt derült, felhőtlen időre számíthatunk, esernyőre biztosan nem lesz szükség. A Dunántúlon a déli szél időnként megélénkülhet, de ez aligha hoz enyhülést a tikkasztó, 37 és 42 Celsius-fok közötti délutáni forróságban. A levegő a késő esti órákra is csak 25 és 32 Celsius-fok közé hűl le. Az éjszaka száraz és nyugodt marad, hajnalban jellemzően 18 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk, bár a vízpartokon és a nagyvárosokban ennél melegebb maradhat az idő.
Időjárás csütörtökön
Csütörtökön még kitart a napos, extrém meleg idő,
a hőmérséklet csúcsértéke ismét 36 és 42 Celsius-fok közé kúszik fel.
Délutántól azonban lassan változni kezd az időjárás, megnövekszik a gomolyfelhőzet, és helyenként már kialakulhatnak frissítő záporok, zivatarok. Ezzel egy időben északnyugaton a szél északira fordul és megélénkül, a zivatarokat pedig viharos széllökések is kísérhetik.
Időjárás pénteken
Pénteken a többórás napsütést már gyakrabban zavarják felhők, és egyre többfelé kell számítani elszórt záporokra, zivatarokra.
Az északira forduló szél kiterjedt területen megerősödik.
A front hatására kissé fellélegezhetünk, hiszen a délutáni csúcshőmérséklet már többnyire 29 és 34 fok közé esik vissza, csupán a délkeleti országrészben maradhat ennél egy-két fokkal melegebb.
Időjárás szombaton
Szombaton is marad a kellemesen napos, fátyolfelhős idő. A nap első felében még előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de délutánra már szárazra fordul az időjárás.
Az élénk, helyenként erős északi szél mellett a délutáni órákban 29 és 34 Celsius-fok közötti csúcsértékek várhatók.
A hajnalok már kifejezetten frissek lesznek, az ország nagy részén 15 és 22 fok közé hűl a levegő, de az északi völgyekben ennél is hűvösebb lehet.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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