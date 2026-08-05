Küszöbön az új államfő bejelentése: rendkívüli lépést tett a Tisza

A Tisza már augusztus 11-én megválasztaná Magyarország új köztársasági elnökét, ami arra utalhat, hogy az elmúlt hetek egyeztetései után célegyenesbe ért az államfőkeresés. Magyar Péterék egyelőre nem árulták el, kit jelölnek a posztra, de a mai fejlemények alapján lehetnek sejtéseink arról, hogy ki lesz a befutó.

Már a jövő heti rendkívüli parlamenti ülésen megválaszthatják Magyarország új köztársasági elnökét. A Tisza-frakció szerdán benyújtott indítványa szerint a jövőheti ülések napirendjét az államfő megválasztásával egészítenék ki, és

azt kérik, hogy a választást augusztus 11-re tűzzék ki.

A Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető által jegyzett dokumentum indoklása szerint erre azért van szükség, hogy az Országgyűlés az Alaptörvényben meghatározott határidőn belül megválassza az új köztársasági elnököt.

Erre papíron augusztus 19-ig lenne idő, tehát még egy hetet csúszhatna a jelöléssel a Tisza, de Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy augusztus 20-ára már új államfője lesz az országnak és mivel az államfő a parlamenti szavazás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, az augusztus 11-i választással ez a vállalás is teljesíthető lenne.

A napirend kiegészítésének kezdeményezése arra is utalhat, hogy a Tisza lezárta vagy legalábbis a végéhez közelíti az elmúlt hetek államfőjelölti keresését. Magyar Péter először Polgár Juditot nevezte meg lehetséges köztársasági elnökként, alig egy nappal azután, hogy a nyilvánosságtól is javaslatokat kért a tisztségre. A sakkozó azonban végül a társadalmi egyeztetés elmaradásából fakadó általános elégedetlenség miatt nem vállalta a jelöltséget.

Polgár Judit elhamarkodott beharangozása után több más ismert szereplővel is egyeztetett a miniszterelnök. Találkozott Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, valamint a Vidéki prókátor néven ismertté vált Fülöp Botond ügyvéddel. Egyelőre egyikük esetében sem jelentették be hivatalosan, hogy felkérést kapott volna az államfőjelöltségre.

Szerdán újabb név került a sorba:

Magyar Péter és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével egyeztetett. Ez után néhány órával nyújtották be az indítványt.

Baka korábban két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája is volt, majd 2009-ben választották a Legfelsőbb Bíróság elnökévé. A Tisza egyelőre nem közölte, kire esett a választása, de feltehetően erről a mai kormányülésen fognak csak végleges döntést hozni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert