Lemondott Vitézy korábbi frakciótársa

Korábbi fővárosi munkatársát hozhatja át a kormányzati munkába Vitézy Dávid, lemondott ugyanis fővárosi képviselői mandátumáról Szilágyi Anna, a Podmaniczky Mozgalom politikusa, aki a Magyar Hang értesülése szerint a jövőben a Vitézy vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumban folytathatja munkáját. Arról egyelőre nincs információ, hogy milyen pozíciót tölthetne be a tárcánál.
Szilágyi a 2024 októberében felállt Fővárosi Közgyűlésben kezdettől a Vitézy vezette, háromfős Podmaniczky-frakció tagja volt, és az Emberi Erőforrások Bizottságának alelnökeként is dolgozott. Több fővárosi ügyben Vitézyvel közösen tett javaslatokat, egyebek mellett városfejlesztési kérdésekben.
A kapcsolatuk azonban jóval korábbra nyúlik vissza a közgyűlési együttműködésnél. Szilágyi közgazdász, urbanista és service designer, több mint tíz éven keresztül dolgozott a Budapesti Metropolitan Egyetemen oktatóként és pályázati igazgatóként, korábban pedig Vitézy közvetlen munkatársa volt a Budapest Fejlesztési Központnál, ahol a részvételiségért felelős területet vezette. Szakmai bemutatkozása szerint pályafutása során több mint száz településfejlesztési, turisztikai és oktatási projektben vett részt.
Vitézy maga 2026 áprilisában távozott a Fővárosi Közgyűlésből, miután Magyar Péter felkérte a Tisza-kormány közlekedési és beruházási miniszterének. Mandátumát Hutiray Borbála vette át, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetését pedig később Gál József kapta meg.
Szilágyi távozásával ismét változik a háromfős fővárosi frakció összetétele.
Gál József a Magyar Hang megkeresésére azt közölte, hamarosan bejelentik, ki veszi át a lemondott képviselő mandátumát. Szilágyi esetleges minisztériumi szerepéről egyelőre nem érkezett hivatalos bejelentés.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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