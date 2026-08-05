Magyar Péternek újabb lehetséges államfőjelölttel volt elbeszélgetése

Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével folytatta az új köztársasági elnök keresését Magyar Péter. Polgár Judit elutasítása után a miniszterelnök Fülöp Botonddal és Romsics Ignáccal is egyeztetett, hivatalos jelöltet azonban egyelőre nem jelentett be.

Maygar Péter miniszterelnök ezúttal Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével egyeztetett. Ahogy a korábbi egyeztetéseknél, a beszélgetés részleteiről most sem készült beszámoló, a miniszterelnök mindössze annyit írt, hogy

az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legismertebb hazai szakértőjével „volt miről beszélgetni”.

Baka András jogtudós, korábban az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt, két cikluson keresztül pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként dolgozott. 2009-ben választották a Legfelsőbb Bíróság elnökévé,

mandátuma azonban 2012-ben, a bírósági rendszer átalakításakor idő előtt megszűnt.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága később megállapította, hogy Magyarország ezzel megsértette Baka tisztességes eljáráshoz, illetve véleménynyilvánításhoz kapcsolódó jogait. Ezt követően a Kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott.

A kormány hetek óta keresi Sulyok Tamás utódját a köztársasági elnöki posztra. Magyar Péter elsőként Polgár Judit sakknagymestert kérte fel nyilvánosan, ő azonban az elhamarkodott felkérés után visszautasította a lehetőséget, arra hivatkozva, hogy nem érez magában elegendő erőt a megosztott ország egyesítésének történelmi felelősségéhez.

Polgár elutasítása után Magyar több, potenciális államfőjelöltként számon tartott közismert szereplővel is találkozott.

Július 21-én Fülöp Botond ügyvéddel, a Vidéki prókátorral egyeztetett,

két nappal később pedig Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel és akadémikussal beszélgetett „a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről”.

A miniszterelnök azonban egyik találkozó után sem jelentett be újabb hivatalos jelöltet.

Most Baka András került sorra a köztársasági elnök keresése során, a döntéssel azonban már nem várhat sokáig a kormányoldal: Sulyok Tamás mandátumának megszűnése óta Forsthoffer Ágnes látja el ideiglenesen a köztársasági elnöki jogköröket,

az Országgyűlésnek pedig az előírt határidőn belül, tehát augusztus 19-ig új államfőt kell választania.

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