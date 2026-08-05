Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

  • Megjelenítés
FONTOS Extrém hőség, aggasztó vízhiány - Tényleg pazarolja Magyarország a vizet?
Megjött a várva-várt előrejelzés: így alakul a Duna vízállása a Paksi Atomerőműnél
Gazdaság

Megjött a várva-várt előrejelzés: így alakul a Duna vízállása a Paksi Atomerőműnél

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az MTI, a Hydroinform és az Országos Vízjelző Szolgálat adatai alapján előrejelzést tett közzé a Duna vízállásáról a következő 6 napra illetően. A paksi és budapesti adatok szerint a jövőhéten tovább emelkedhet a vízszint hazánk legnagyobb folyójánál, így akár a Paksi Atomerőmű teljes kapacitáson való működéséhez szükséges szintet is elérheti.

A számok alapján a paksi Duna vízállása már

a jövőhét elején elérheti a kulcsfontosságú -107 centiméteres szintet, amely az atomerőmű teljes kapacitáson való üzemeltetéséhez elengedhetetlen.

20260452
Kép forrása: MTI

Jelenleg a vízszint -134 centiméteren áll Paksnál, amely azt a szintet jelenti, mikortól a hűtővíz kivételi helyét jelentő öblözetben elfogy a kondenzátor-hűtővízszivattyúk működéséhez minimálisan szükséges vízmennyiség, vagyis minden blokknál megszűnik az áramtermelés lehetősége. Ezt a szintet a paksi vízállás augusztus 2-án érte el, miután megkezdődött az erőmű utolsó még működő blokkjának a leállítása is.

Kapcsolódó cikkünk

Mit jelent a vízmérce állása Paksnál? Mi történik, ha leáll az atomerőmű?

Tegnap kora hajnalban Magyar Péter miniszterelnök tájékoztása szerint a vízállás milliméterekre volt attól, hogy a jelenleg is működő utolsó turbina és ezzel a teljes erőmű leállítását el kelljen kezdeni. Azóta a vízszint növekedni kezdett, így a teljes lekapcsolást sikerült elkerülni.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: kritikus nap az energiaellátásban, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Paksi Atomerőmű: megszólalt a kormány a biztonsági helyzetről

Extrém hőség, aggasztó vízhiány - Tényleg pazarolja Magyarország a vizet?

Kapcsolódó cikkünk

Energiakrízis: stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a várva várt fordulat a benzinkutakon - így változik holnap a benzin ára
Reménykeltő előrejelzés: hamarosan megérkezhet a kiadós eső Magyarországra
Közeleg a fordulat az időjárásban: 42 fokos hőség után heves zivatarok hozzák el a felfrissülést Magyarországra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility