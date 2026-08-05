Megjött a várva-várt előrejelzés: így alakul a Duna vízállása a Paksi Atomerőműnél

Az MTI, a Hydroinform és az Országos Vízjelző Szolgálat adatai alapján előrejelzést tett közzé a Duna vízállásáról a következő 6 napra illetően. A paksi és budapesti adatok szerint a jövőhéten tovább emelkedhet a vízszint hazánk legnagyobb folyójánál, így akár a Paksi Atomerőmű teljes kapacitáson való működéséhez szükséges szintet is elérheti.

A számok alapján a paksi Duna vízállása már

a jövőhét elején elérheti a kulcsfontosságú -107 centiméteres szintet, amely az atomerőmű teljes kapacitáson való üzemeltetéséhez elengedhetetlen.

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Jelenleg a vízszint -134 centiméteren áll Paksnál, amely azt a szintet jelenti, mikortól a hűtővíz kivételi helyét jelentő öblözetben elfogy a kondenzátor-hűtővízszivattyúk működéséhez minimálisan szükséges vízmennyiség, vagyis minden blokknál megszűnik az áramtermelés lehetősége. Ezt a szintet a paksi vízállás augusztus 2-án érte el, miután megkezdődött az erőmű utolsó még működő blokkjának a leállítása is.

Tegnap kora hajnalban Magyar Péter miniszterelnök tájékoztása szerint a vízállás milliméterekre volt attól, hogy a jelenleg is működő utolsó turbina és ezzel a teljes erőmű leállítását el kelljen kezdeni. Azóta a vízszint növekedni kezdett, így a teljes lekapcsolást sikerült elkerülni.

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