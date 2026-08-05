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Megjött a várva várt fordulat a benzinkutakon - így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a várva várt fordulat a benzinkutakon - így változik holnap a benzin ára

Portfolio
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Csütörtöktől mérséklődnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, írja a holtankoljak. A fordulat hátterében három tényező is meghúzódik.

A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken holnaptól.

A mostani korrekció azt jelzi, hogy a nemzetközi piaci folyamatok kedvező irányba mozdultak el a hazai üzemanyagárak szempontjából. A mai országos átlagárak az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 600 Ft/liter
  • Gázolaj: 664 Ft/liter

Mi magyarázza a fordulatot?

Három kedvező fejlemény is meghúzódik az üzemanyagpiaci fordulat hátterében:

esik az olajár, csökkennek a finomítói marzsok és erősödik a forint.

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A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára tegnap nagyot esve 80 dollár alá süllyedt, miután Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint akár napokon belül megállapodás születhet a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A Brent árfolyama ezen a héten már mintegy 7 százalékkal csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök a diplomáciai rendezésnek több időt adva elhalasztotta az Irán ellen tervezett katonai fellépést. 

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Eközben

a korábban történelmi csúcsra lövő finomítói prémium is jelentősen visszaesett a dízel esetében,

de a benzinnél is enyhülés látható.

A prémium, vagy más néven finomítói marzs leegyszerűsítve azt fejezi ki, hogy egy hordónyi európai benzin vagy gázolaj piaci értéke mennyivel haladja meg az előállításához szükséges Brent kőolaj árát.

neste
Finomítói marzsok alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoskék). Forrás: Neste

Ráadásul a geopolitikai deeszkalációnak köszönhetően

az elmúlt másfél hétben a forint ismét erősödni tudott a dollárral szemben,

ez is érdemben javítja a forintban jegyzett hazai üzemanyagok helyzetét.

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