Megjött a várva várt fordulat a benzinkutakon - így változik holnap a benzin ára

A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken holnaptól.

A mostani korrekció azt jelzi, hogy a nemzetközi piaci folyamatok kedvező irányba mozdultak el a hazai üzemanyagárak szempontjából. A mai országos átlagárak az alábbiak:

95-ös benzin: 600 Ft/liter

Gázolaj: 664 Ft/liter

Mi magyarázza a fordulatot?

Három kedvező fejlemény is meghúzódik az üzemanyagpiaci fordulat hátterében:

esik az olajár, csökkennek a finomítói marzsok és erősödik a forint.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára tegnap nagyot esve 80 dollár alá süllyedt, miután Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint akár napokon belül megállapodás születhet a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A Brent árfolyama ezen a héten már mintegy 7 százalékkal csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök a diplomáciai rendezésnek több időt adva elhalasztotta az Irán ellen tervezett katonai fellépést.

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Eközben

a korábban történelmi csúcsra lövő finomítói prémium is jelentősen visszaesett a dízel esetében,

de a benzinnél is enyhülés látható.

A prémium, vagy más néven finomítói marzs leegyszerűsítve azt fejezi ki, hogy egy hordónyi európai benzin vagy gázolaj piaci értéke mennyivel haladja meg az előállításához szükséges Brent kőolaj árát.

Finomítói marzsok alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoskék). Forrás: Neste

Ráadásul a geopolitikai deeszkalációnak köszönhetően

az elmúlt másfél hétben a forint ismét erősödni tudott a dollárral szemben,

ez is érdemben javítja a forintban jegyzett hazai üzemanyagok helyzetét.

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