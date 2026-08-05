Megrepedhet a Fidesz: már most parlamenti erő lehetne egy új jobbközép párt

Parlamentbe kerülő választói bázisa lehetne egy Fideszből kiváló, mérsékelt polgári-jobbközép pártnak a Medián friss felmérése szerint. A kutatás szerint a jelenlegi fideszesek mintegy harmada is nyitott lenne egy ilyen politikai ajánlatra, azonban a majdani választási reform teljesen áthúzhatja az ellenzék számításait.

A jelenlegi Fidesz-szavazók mintegy harmada nyitott lenne egy, a pártból kiváló, hagyományos polgári-jobbközép irányvonalat képviselő formációra – írja a HVG a Medián friss felmérése alapján. A kutatás szerint egy ilyen új pártnak már indulásakor reális esélye lenne arra, hogy bekerüljön az Országgyűlésbe.

A teljes népesség 5 százaléka mondta azt, hogy „szinte biztosan” egy ilyen formációra szavazna, további 5 százalék pedig valószínűnek tartotta ezt.

Az 5 százalékos biztos támogatottság önmagában is figyelemre méltó: elméletileg még százszázalékos választási részvétel mellett is elegendő lenne a parlamenti küszöb eléréséhez.

A Medián számításai szerint, ha egy ilyen jobbközép párt már az idei áprilisi választáson rendelkezett volna ekkora támogatottsággal, akár a Mi Hazánkat is megelőzhette volna, és a harmadik legnagyobb parlamenti erővé válhatott volna. Toroczkai László pártjára tavasszal az összes választásra jogosult 4,76 százaléka, a ténylegesen voksolók 5,63 százaléka szavazott.

A lap felidézi a Medián két és fél évvel korábbi kutatását is, amelyben azt mérték, mekkora támogatottsága lehetne egy akkor még csak elképzelt, Magyar Péter vezette listának. Akkor a teljes népesség 9 százaléka jelezte, hogy közepesnél nagyobb valószínűséggel szavazna rá. A két adat természetesen nem vethető össze közvetlenül, de azt mutatja, hogy már egy viszonylag alacsonynak tűnő kezdeti támogatottság mögött is lehet politikai növekedési potenciál.

Egy új jobboldali formáció létrehozását ugyanakkor éppen a Fidesz-kormányok alatt kialakított választási rendszer nehezítheti meg. Az egyéni választókerületek nagy súlya a nagy politikai tömböknek kedvez, így a jobboldali szavazatok megosztása egy Fideszből kiváló párt számára komoly hátrányt jelenthetne a Tiszával szemben.

Az új választási szabályok mielőbbi tisztázása a következő politikai ciklus egyik kulcskérdése lehet.

Az elmúlt hetekben-hónapokban közben több korábbi kormánypárti politikus is kritikusabban szólalt meg a Fidesz helyzetéről.

Ferencz Orsolya arról írt, hogy az egykori kormányoldal jelenleg nem képes megfelelő erőt felmutatni és megújulni, ezért egy, a Fidesz és a Tisza pártpolitikai keretein is túlmutató politikai közösség felépítését sürgette.

Navracsics Tibor arról beszélt, hogy Orbán Viktornak pihennie kell, azt ugyanakkor nem árulta el, lát-e lehetőséget vagy szándékot egy új jobboldali párt létrehozására.

Mellettük Németh Zsolt is azt nyilatkozta Tusványoson, hogy egy jóval nyugatiasabb, euroatlanti fordulatra lenne szüksége a Fidesznek.

A két megújulást sürgető politikus mellé a jelenlegi tudásunk szerint csak maroknyi fideszes polgármester csatlakozott, miközben a párt radikálisabb felét képviselő médiumokban élesen bíráltak bármilyen Orbán Viktor kommunikációs stratégiájával egyet nem értő felszólalást.

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