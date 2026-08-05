  • Megjelenítés
Megrepedhet a Fidesz: már most parlamenti erő lehetne egy új jobbközép párt
Gazdaság

Megrepedhet a Fidesz: már most parlamenti erő lehetne egy új jobbközép párt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Parlamentbe kerülő választói bázisa lehetne egy Fideszből kiváló, mérsékelt polgári-jobbközép pártnak a Medián friss felmérése szerint. A kutatás szerint a jelenlegi fideszesek mintegy harmada is nyitott lenne egy ilyen politikai ajánlatra, azonban a majdani választási reform teljesen áthúzhatja az ellenzék számításait.

A jelenlegi Fidesz-szavazók mintegy harmada nyitott lenne egy, a pártból kiváló, hagyományos polgári-jobbközép irányvonalat képviselő formációra – írja a HVG a Medián friss felmérése alapján. A kutatás szerint egy ilyen új pártnak már indulásakor reális esélye lenne arra, hogy bekerüljön az Országgyűlésbe.

A teljes népesség 5 százaléka mondta azt, hogy „szinte biztosan” egy ilyen formációra szavazna, további 5 százalék pedig valószínűnek tartotta ezt.

Az 5 százalékos biztos támogatottság önmagában is figyelemre méltó: elméletileg még százszázalékos választási részvétel mellett is elegendő lenne a parlamenti küszöb eléréséhez.

A Medián számításai szerint, ha egy ilyen jobbközép párt már az idei áprilisi választáson rendelkezett volna ekkora támogatottsággal, akár a Mi Hazánkat is megelőzhette volna, és a harmadik legnagyobb parlamenti erővé válhatott volna. Toroczkai László pártjára tavasszal az összes választásra jogosult 4,76 százaléka, a ténylegesen voksolók 5,63 százaléka szavazott.

Még több Gazdaság

Drasztikus lépés a távol-keleti szigetországban: 1 százalékra vágják vissza az élelmiszerek adóját

Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Energiakrízis: stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon

A lap felidézi a Medián két és fél évvel korábbi kutatását is, amelyben azt mérték, mekkora támogatottsága lehetne egy akkor még csak elképzelt, Magyar Péter vezette listának. Akkor a teljes népesség 9 százaléka jelezte, hogy közepesnél nagyobb valószínűséggel szavazna rá. A két adat természetesen nem vethető össze közvetlenül, de azt mutatja, hogy már egy viszonylag alacsonynak tűnő kezdeti támogatottság mögött is lehet politikai növekedési potenciál.

Egy új jobboldali formáció létrehozását ugyanakkor éppen a Fidesz-kormányok alatt kialakított választási rendszer nehezítheti meg. Az egyéni választókerületek nagy súlya a nagy politikai tömböknek kedvez, így a jobboldali szavazatok megosztása egy Fideszből kiváló párt számára komoly hátrányt jelenthetne a Tiszával szemben.

Az új választási szabályok mielőbbi tisztázása a következő politikai ciklus egyik kulcskérdése lehet.

Az elmúlt hetekben-hónapokban közben több korábbi kormánypárti politikus is kritikusabban szólalt meg a Fidesz helyzetéről.

  • Ferencz Orsolya arról írt, hogy az egykori kormányoldal jelenleg nem képes megfelelő erőt felmutatni és megújulni, ezért egy, a Fidesz és a Tisza pártpolitikai keretein is túlmutató politikai közösség felépítését sürgette.
  • Navracsics Tibor arról beszélt, hogy Orbán Viktornak pihennie kell, azt ugyanakkor nem árulta el, lát-e lehetőséget vagy szándékot egy új jobboldali párt létrehozására.
  • Mellettük Németh Zsolt is azt nyilatkozta Tusványoson, hogy egy jóval nyugatiasabb, euroatlanti fordulatra lenne szüksége a Fidesznek.

A két megújulást sürgető politikus mellé a jelenlegi tudásunk szerint csak maroknyi fideszes polgármester csatlakozott, miközben a párt radikálisabb felét képviselő médiumokban élesen bíráltak bármilyen Orbán Viktor kommunikációs stratégiájával egyet nem értő felszólalást.

Kapcsolódó cikkünk

Új Závecz-felmérés: "ez már nem is győzteshez húzás, hanem a vesztestől való menekülés"

Magyar Péter: a Fidesz most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján

Minden jel szerint egy új párt épül a Fidesz romjain: úgy fest, elkezdte a szervezkedést Ferencz Orsolya

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: 5 centit nőtt a Duna vízszintje Paksnál, elkerülhetővé válhat a leállás
Az amerikai bejelentés után megindult a forint
Megvan, mikor érkezik a lehűlés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility