Megszólalt a Fővárosi Vízművek Budapest ivóvízellátásáról

A főpolgármester közösségi oldalán közzétett videón Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója ismertette a háttérben meghúzódó természeti és technológiai folyamatokat. Kifejtette, hogy a folyó alatt egy hatalmas, helyenként 40-60 méter mély kavicsréteg húzódik, amelyet a Duna az Alpokból hordott le, és amelyből többek között a Szentendrei-sziget, a Margit-sziget és a Csepel-sziget is felépül. Ez a föld alatti kavicsmeder – amelyet a szakértő láthatatlan folyóként jellemez –

a felszíni vízzel párhuzamosan, még a Duna rendkívül alacsony vízállása esetén is hatalmas mennyiségű vizet szállít.

A Fővárosi Vízművek ezt a parti szűrésű vízbázist használja a lakossági ellátás biztosítására.

Ez a kavicságy egy óriási tározót jelent, amelyben sok köbkilométernyi víz halmozódott fel, így a látható szint alatt még jóval mélyebben is komoly tartalékaink vannak

– mutatott rá a szakember.

A stabil ellátást a kedvező természeti adottságok mellett a tudatos fejlesztések is garantálják. A fővárosi hálózat folyamatosan ellenőrzött és jól karbantartott, a 2020-as évek elején pedig egy európai uniós (KEOP) projekt keretében hatvan kutat teljesen felújítottak. Ez a beruházás a szakember szerint a jelenlegi száraz, alacsony vízállású időszakban kulcsfontosságú biztonsági tartalékként szolgál Budapest számára.

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