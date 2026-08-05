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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Megszólalt a kormány: felesleges megrohanni a boltokat, biztonságban van a magyar ivóvíz
Gazdaság

Megszólalt a kormány: felesleges megrohanni a boltokat, biztonságban van a magyar ivóvíz

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Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, az országban nincs stratégiai vízhiány. A kánikula okozta megnövekedett fogyasztás miatt tapasztalható átmeneti nyomáscsökkenések ellenére az ivóvízellátás folyamatosan biztosított – derült ki a Kormánya által közzétett Facebook-videóból.

Az utóbbi napokban tapasztalt átmeneti nyomáscsökkenések és a lajtoskocsik megjelenése miatt több településen is aggódni kezdtek a lakosok. A kormány tájékoztatása szerint azonban

nem a vízkészlet apadt el, hanem a kánikula idején ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás miatt a tárolók a megszokottnál gyorsabban ürülnek ki,

miközben a víztisztító berendezések kapacitása véges.

A lajtoskocsik kirendelése valójában a biztonsági protokoll része, amely garantálja az ellátást csőtörés vagy hirtelen nyomásesés esetén, így egyetlen lakos sem maradhat ivóvíz nélkül. A hálózat túlterheltségét a lakosság is érdemben mérsékelheti a tudatos vízhasználattal.

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Magyarországon a csapvíz jó minőségű, biztonságos és folyamatosan rendelkezésre áll, így a boltok megrohamozása teljesen felesleges, hiszen a legtisztább forrás ott van mindannyiunk otthonában

– hívta fel a figyelmet Köböl Anita kormányszóvivő, arra kérve a lakosságot, hogy a kritikus időszakokban kerüljék az ivóvízzel való locsolást, az autómosást és a medencefeltöltést.

Naprakész információk, valamint a szükséges tudnivalók folyamatosan elérhetők a kormany.hu/hoseg weboldalon.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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