Megszólalt a kormány: felesleges megrohanni a boltokat, biztonságban van a magyar ivóvíz

Az utóbbi napokban tapasztalt átmeneti nyomáscsökkenések és a lajtoskocsik megjelenése miatt több településen is aggódni kezdtek a lakosok. A kormány tájékoztatása szerint azonban

nem a vízkészlet apadt el, hanem a kánikula idején ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás miatt a tárolók a megszokottnál gyorsabban ürülnek ki,

miközben a víztisztító berendezések kapacitása véges.

A lajtoskocsik kirendelése valójában a biztonsági protokoll része, amely garantálja az ellátást csőtörés vagy hirtelen nyomásesés esetén, így egyetlen lakos sem maradhat ivóvíz nélkül. A hálózat túlterheltségét a lakosság is érdemben mérsékelheti a tudatos vízhasználattal.

Magyarországon a csapvíz jó minőségű, biztonságos és folyamatosan rendelkezésre áll, így a boltok megrohamozása teljesen felesleges, hiszen a legtisztább forrás ott van mindannyiunk otthonában

– hívta fel a figyelmet Köböl Anita kormányszóvivő, arra kérve a lakosságot, hogy a kritikus időszakokban kerüljék az ivóvízzel való locsolást, az autómosást és a medencefeltöltést.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt