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Megszólalt a miniszter a Magyarországon tomboló vízhiányról: íme a rendkívüli összefogás eredménye
Gazdaság

Megszólalt a miniszter a Magyarországon tomboló vízhiányról: íme a rendkívüli összefogás eredménye

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Országszerte harmadfokú, piros veszélyjelzés van érvényben a rendkívüli hőség miatt. Szerdán a napi középhőmérséklet többfelé a 30 Celsius-fokot is meghaladhatja, délutánra pedig akár 42 fokos forróság is kialakulhat - jelentette a HungaroMet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a nagy hőségben kialakult vízhiányról jó hírrel szolgált: az országban a vízfogyasztás 9 százalékkal csökkent az elmúlt napokban.
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A HungaroMet előrejelzése alapján az ország legnagyobb részén

29 fok felett alakul a napi átlaghőmérséklet, a középső régiókban pedig a 31 fokot is elérheti.

A nap folyamán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen, csapadékra azonban egyáltalán nincs kilátás.

A déli szél napközben döntően csak a Dunántúlon élénkülhet meg időnként.

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Az extrém, 37 és 42 fok közötti délutáni csúcsértékeket követően a meleg éjszakára sem enyhül jelentősen

Így késő este is 25 és 32 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egy Facebook-posztban aról számolt be, hogy a nagy melegben kialakult vízhiány idején jelentősen sikerült csökkenteni a vízfogyasztást. Mint írta:

9%-KAL CSÖKKENT A VÍZFOGYASZTÁS AZ ELMÚLT NAPOKBAN.

A miniszter kifejtette:

A közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hatalmas köszönet mindenkinek, aki változtatott a mindennapi szokásain, például elhalasztotta az autómosást, takarékosan és megfontoltan öntözött vagy elhalasztotta a medencetöltést és a térkő mosását!

Hozzátette, péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok. Ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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