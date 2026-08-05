Megszólalt Magyar Péter: itt vannak a 868 milliárdos energiafejlesztési program részletei

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A Budapesten mért 43 Celsius-fokos rekordhőmérséklet ellenére a hazai energetikai és ivóvízrendszer stabil maradt.

A Duna vízállása Paksnál lassan emelkedik, jelenleg 7 centiméterrel haladja meg a minimális szintet, így a Paksi Atomerőmű működése biztonságos.

Szlovákia hivatalosan is megerősítette, hogy eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek, és akadálytalanul átengedi a Magyarországnak járó vízmennyiséget.

Bár a Dunamenti erőmű egyik szivattyúja a hőség miatt átmenetileg lekapcsolt, a termelés hamarosan újraindul.

Klímaalkalmazkodásra fordítható EU-forrásokból indul energetikai felújítási program

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a korábbi kormányzati mulasztások – köztük a szélerőművek építésének akadályozása, a tárolókapacitások fejlesztésének elmaradása, a Paksi Atomerőmű felkészületlensége az alacsony vízállásra, valamint az uniós klímaalkalmazkodási forrásokról való lemondás – vezettek a jelenlegi sérülékenységhez.

A kormány a jövőben hazahozza ezeket az uniós forrásokat, és megkezdi a 868 milliárd forintos energetikai fejlesztési program végrehajtását.

Ennek részeként

felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását,

hálózati csatlakozását, egyszerűsítik a geotermikus energia feltárásának engedélyezését, és

feltárásának engedélyezését, és bevezetik az ingyenes okosmérők igénylésének lehetőségét, ami az évi 4000 kilowattóra feletti fogyasztású háztartások számára kötelező lesz.

Az augusztus végéig kiírandó szélerőmű-pályázatokkal olyan új modellt vezetünk be, amelyben a kötelező állami részesedés révén a fejlesztésekből származó anyagi haszon közvetlenül a költségvetést és a helyi önkormányzatokat gazdagítja, elkerülve a korábbi napelemes beruházások hibáit

– fejtette ki a miniszterelnök.

A települések a Szent István Vidékfejlesztési Program keretében pályázhatnak a projektekben való részvételre, ami a helyben maradó iparűzési adó, az olcsóbb energia és a hálózatfejlesztés révén hosszú távú költségvetési bevételt biztosít a helyi infrastruktúra – például bölcsődék, rendelők és vízmegtartó beruházások – fejlesztésére.

Pénteken emellett eredményt hirdetnek egy másfél milliárd eurós (közel 600 milliárd forintos), uniós forrásból finanszírozott elektromos hálózatfejlesztési pályázaton is. A kormány emellett utasítást adott az egyes szakterületeknek a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiák kidolgozására, a lakosságot pedig arra kérték, hogy a kritikus időszakban lehetőség szerint ütemezzék át a nagyobb villamosenergia-fogyasztású tevékenységeiket a rendszer terhelésének csökkentése érdekében.

Tüzek az országban, ivóvízellátás

A rendkívüli szárazság miatt több helyen keletkezett tűz az országban: Székesfehérvár külterületén, egy MOL-telep közelében 150 hektáron égett a száraz avar, amelyet már eloltottak, míg Dédestapolcsánynál 100 hektáron lángoló aljnövényzetet oltanak a honvédség helikoptereinek segítségével.

Az ivóvízellátás az ország döntő részén zavartalan. A katasztrófavédelem és a honvédség a kritikus pontokon vízosztással segíti a lakosságot: az elmúlt egy-két napban 140 ezer liter vizet juttattak el az autópályákon kialakult torlódásoknál várakozókhoz, valamint a vasúthálózatra. Emellett a Tisza 2500 önkéntese 350 helyszínen további egymillió liter ivóvizet osztott szét a járókelőknek és a közterületen dolgozóknak.