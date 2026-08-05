Megunták a pokoli hőséget: egyre több magyar nyaral északon a dél-európai tengerpartok helyett

Daróczi Szilárd, délkelet-ázsiai utakra specializálódott szakértő szerint Ázsiában továbbra is Bali az egyik legnépszerűbb úticél, de a vietnámi utazások is egyre inkább kedveltek. Nem csak szóló utazók vagy párok, hanem a családok körében is egyre népszerűbb.
„Vietnámban a hajós jachtutaknál érződik nagy kereslet a luxus iránt. A Long Bay öbölben például már nem csak 5 csillagos hajó és szolgáltatás érhető el, hanem vannak 6 csillagos hajók is, medencével, jakuzzival a fedélzeten” – mondta Daróczi Szilárd.
Pörög a spirituális elvonulások piaca
Persze nem mindenki a pezsgést szereti, egyre többen vannak olyanok, akik szeretnének kiszakadni a mindennapok forgatagából, és az ingermentes feltöltődést választják.
A spirituális elvonulások egyre népszerűbbek, különösen Balin.
Egyre többen szerveznek ilyeneket, változó minőségben. „Egyéni vendégeknél is tapasztalható, hogy az európai mókuskerékből Ázsiában próbálnak kilépni, és 2 hét alatt a lehető legtöbb spirituális programot bezsúfolni. Olyan ez kicsit, mintha egész évben dolgoznának, kihajtják magukat, és nem foglalkoznak magukkal, aztán 2 hét Balitól várnak csodát” – mondta Daróczi Szilárd.
Az utazási szakértő azt tapasztalja, hogy az ilyen elvonulásokat szervezők esetében jellemzően az anyagi haszonszerzés az elsődleges cél. „Természetesen még mindig vannak a piacon nagyon kevesen, akik minőséget képviselnek, de egyre nehezebb kiszűrni, hogy melyek az autentikus és melyek a turistacsalogató, kevésbé hiteles elvonulások” – tette hozzá.
A digitális detoxok egyelőre a délkelet-ázsiai térségben nem annyira népszerűek, bár sok jóga vagy spirituális elvonulás kombinálja ezt, és belefoglalja alapszabályként a részvételbe.
Cool and vacation, azaz Coolcation
Az idei nyár második, erdőtüzekkel és bőven 40 fok feletti hőmérsékletekkel párosuló hőhulláma nem nagyon kíméli a hagyományos nyaralóhelyeket. Görögországban, Párosz szigetén július végén turistákat kellett kimenekíteni az erdőtüzek miatt. A gyorsan terjedő lángok miatt több helyen az emberek a tengerpartra menekültek.
Az sem túl vonzó, ha valaki szállodahajóra fizet be, és az alacsony vízállás miatt ott reked valahol. Július végén 15 szállodahajó várakozott emiatt a Duna magyarországi szakaszán.
Révész Róbert Adrián, turisztikai szakértő, a Hotel Premio Group tulajdonosa a dél-európai tengerparti nyaralásokra jellemző hőséggel kapcsolatban elmondta: „Ha még reggel is 29 fokos a tenger, és megizzadsz úszás közben, az nem túl pihentető, még akkor sem a horvátországi Krk-szigetén vagy. Negyven fok felett az apartmanház szigetelése is felmelegszik, és nem azért fizet egy 4 fős család többszázezer, vagy akár 1 millió forint feletti összeget 1 hétre, hogy aztán egész nap a szálláshelyen ücsörögjön, a klimatizált szobában”.
A turisztikai szakértő családjával három éve döntött úgy, hogy elég volt ebből, és tavalyelőtt Szlovéniában, tavaly Lengyelországban próbáltak szerencsét, idén pedig Szlovákia lehet az úti cél. Néhol a hegyekbe, néhol pedig a Balti-tenger partvidékére mentek.
Az Északi-tengeren, Németország és Dánia üdülőhelyei iszonyúan felkapottak, de sokszorozódott a lengyelországi nyaralások száma is a külföldi turisták részéről. A lengyelek a Covid óta sok szállodát építettek
– emelte ki Révész Róbert Adrián, aki Gdanskban nyaralt a családjával. „23 fokos volt a Balti-tenger. Hibátlan volt a nyaralás, jó árakkal.”
Az északi nyaralóhelyeket megcélzó turisták áradatát nevezték el coolcation-nek. A lengyel, a német, a dán, olykor a balti országok és a svéd tengerpartok nemcsak a hőmérséklet miatt lettek felkapottabbak, de egyelőre vonzóak az áraik is.
„Horvátországban 300 euró a 4 csillagos és akár 500 euró is lehet az 5 csillagos vendégéjszaka ára egy családnak. Ehhez képest Besztercebánya, Breznobánya, régi kastélyokkal a környéken, Szlovákia középső részén, nagyon jó időben, rengeteg kikapcsolódási lehetőséggel, 100-150 euró közötti vendégéjszakaáron mozog egy 4 fős család számára, 4 csillagos szállodában. De például a lengyelországi Gdanskban, főszezonban 250 euró 4 embernek egy éjszaka egy 5 csillagos szállodában” – hasonlította össze az árakat Révész Róbert Adrián.
Gdansk annyira felpörgött, hogy idén heti 5 közvetlen Wizz Air járat megy Budapestről. Erre jön még pluszban majd heti 2 járat a Ryanairtől.
Szlovéniában a hegyekben, ha a kinti hőmérséklet 35 fok, a hegyi patakok attól még 15 fokosak. Hűsíteni tudja magát az ember, és estére lehűl a levegő is. Hasonló a helyzet Szlovákiában is. Donovalyban a sípályákat alakítják át biciklizésre. Lehet használni a sífelvonókat a biciklik felcipelésére, majd az átalakított sípályákon lehet leszáguldani a kerékpárokkal. Ezt már évek óta Ausztria is csinálja. Ez a turisztikai piacépítés annak is szól, hogy rövidebb a téli síszezon.
A Magas-Tátrába 2024-ben már 40 ezer magyar ment nyaralni tengerparti üdülés helyett
– emelte ki Révész Róbert Adrián.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagyszabású atomprogramba kezd Japán
Állami pénzből gyorsítják az új reaktorok fejlesztését
CSOK, babaváró, szja-mentesség: miért nincs a sok pénzből több gyerek?
Öt éve lejtmenetben a termékenység.
A Richter ma a kivétel a blue chipek között
A többi három részvény esik.
Trump csak erre a fordulatra vár: belső katasztrófa söpörheti el a közel-keleti rezsimet
Drámai adatok jelentek meg.
Kína nem kér bocsánatot a túlkapacitásért
Iparpolitikája egyetlen egyszerű elven nyugszik: az erő diktál
Gyanús ügyletekre derült fény: fiktív számlákkal verhették át az amerikai befektetési bankot
Egy vasérckereskedő trükközhetett.
Évek óta nem látott pénz áramlik a magyar piacra: fontos helyet szereztünk vissza a régióban
Bizonytalanságot hoz a piacra a zuglói irodák át nem vétele.
Újfajta sebességmérést vezethet be Vitézy Dávid a magyar utakon
Vége lehet a traffipax előtti fékezgetésnek.
A számlát mindannyian megfizetjük - így gyűrűzik végig az aszály a gazdaságon
Egy súlyos hőhullám a terméskiesésen keresztül megemelheti az élelmiszerárakat, visszafoghatja a gazdasági növekedést, ronthatja a termelékenységet, sőt még az állam finanszírozását is m
AI-gyorsjelentések, geopolitikai eszkaláció és hozamemelkedés - így alakult a júliusi modellportfólió
A közel-keleti konfliktus kiéleződése, az energiaárak emelkedése és a jegybankok óvatos hangvétele júliusban átírta a piaci képet. A hazai kötvények súlyát növeltük, miközben a jelentő
Albérletkörkép és pénzügyi segítség egyetemistáknak
Pár hete kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, amivel minden évben elindul a versengés az albérletpiacon. A rohamos tempójú lakáskeresés és pénzügyi tervezés azonban gyorsan felváltja
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!