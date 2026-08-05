Megunták a pokoli hőséget: egyre több magyar nyaral északon a dél-európai tengerpartok helyett

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A zsúfolt, sokszor elviselhetetlenül meleg tengerpartok helyett egyre többen választanak alternatív nyaralási lehetőségeket. Az egyik trend délkelet-ázsiai helyszínekre csábítja a másra vágyó turistákat, általában spirituális, vagy legalábbis digitális detoxra épülő kikapcsolódást ígérve. Sokan azért itt a luxust sem vetik meg. A másik trend Európában hódít. A 40 fok feletti dél-európai tengerpartok drága, sokszor erdőtüzek által fenyegetett helyszínei helyett a hűsebb, a korábbi nyarakra emlékeztető kelet-közép-európai vagy észak-európai nyaralóhelyeket keresnek fel. A klímaváltozás miatt változó nyaralási szokások legnagyobb nyertese az Északi- és a Balti-tenger környéki országok lehetnek.

Daróczi Szilárd, délkelet-ázsiai utakra specializálódott szakértő szerint Ázsiában továbbra is Bali az egyik legnépszerűbb úticél, de a vietnámi utazások is egyre inkább kedveltek. Nem csak szóló utazók vagy párok, hanem a családok körében is egyre népszerűbb.

„Vietnámban a hajós jachtutaknál érződik nagy kereslet a luxus iránt. A Long Bay öbölben például már nem csak 5 csillagos hajó és szolgáltatás érhető el, hanem vannak 6 csillagos hajók is, medencével, jakuzzival a fedélzeten” – mondta Daróczi Szilárd.

Pörög a spirituális elvonulások piaca

Persze nem mindenki a pezsgést szereti, egyre többen vannak olyanok, akik szeretnének kiszakadni a mindennapok forgatagából, és az ingermentes feltöltődést választják.

A spirituális elvonulások egyre népszerűbbek, különösen Balin.

Egyre többen szerveznek ilyeneket, változó minőségben. „Egyéni vendégeknél is tapasztalható, hogy az európai mókuskerékből Ázsiában próbálnak kilépni, és 2 hét alatt a lehető legtöbb spirituális programot bezsúfolni. Olyan ez kicsit, mintha egész évben dolgoznának, kihajtják magukat, és nem foglalkoznak magukkal, aztán 2 hét Balitól várnak csodát” – mondta Daróczi Szilárd.

Az utazási szakértő azt tapasztalja, hogy az ilyen elvonulásokat szervezők esetében jellemzően az anyagi haszonszerzés az elsődleges cél. „Természetesen még mindig vannak a piacon nagyon kevesen, akik minőséget képviselnek, de egyre nehezebb kiszűrni, hogy melyek az autentikus és melyek a turistacsalogató, kevésbé hiteles elvonulások” – tette hozzá.

A digitális detoxok egyelőre a délkelet-ázsiai térségben nem annyira népszerűek, bár sok jóga vagy spirituális elvonulás kombinálja ezt, és belefoglalja alapszabályként a részvételbe.

Cool and vacation, azaz Coolcation

Az idei nyár második, erdőtüzekkel és bőven 40 fok feletti hőmérsékletekkel párosuló hőhulláma nem nagyon kíméli a hagyományos nyaralóhelyeket. Görögországban, Párosz szigetén július végén turistákat kellett kimenekíteni az erdőtüzek miatt. A gyorsan terjedő lángok miatt több helyen az emberek a tengerpartra menekültek.

Az sem túl vonzó, ha valaki szállodahajóra fizet be, és az alacsony vízállás miatt ott reked valahol. Július végén 15 szállodahajó várakozott emiatt a Duna magyarországi szakaszán.

Révész Róbert Adrián, turisztikai szakértő, a Hotel Premio Group tulajdonosa a dél-európai tengerparti nyaralásokra jellemző hőséggel kapcsolatban elmondta: „Ha még reggel is 29 fokos a tenger, és megizzadsz úszás közben, az nem túl pihentető, még akkor sem a horvátországi Krk-szigetén vagy. Negyven fok felett az apartmanház szigetelése is felmelegszik, és nem azért fizet egy 4 fős család többszázezer, vagy akár 1 millió forint feletti összeget 1 hétre, hogy aztán egész nap a szálláshelyen ücsörögjön, a klimatizált szobában”.

A turisztikai szakértő családjával három éve döntött úgy, hogy elég volt ebből, és tavalyelőtt Szlovéniában, tavaly Lengyelországban próbáltak szerencsét, idén pedig Szlovákia lehet az úti cél. Néhol a hegyekbe, néhol pedig a Balti-tenger partvidékére mentek.

Az Északi-tengeren, Németország és Dánia üdülőhelyei iszonyúan felkapottak, de sokszorozódott a lengyelországi nyaralások száma is a külföldi turisták részéről. A lengyelek a Covid óta sok szállodát építettek

– emelte ki Révész Róbert Adrián, aki Gdanskban nyaralt a családjával. „23 fokos volt a Balti-tenger. Hibátlan volt a nyaralás, jó árakkal.”

Az északi nyaralóhelyeket megcélzó turisták áradatát nevezték el coolcation-nek. A lengyel, a német, a dán, olykor a balti országok és a svéd tengerpartok nemcsak a hőmérséklet miatt lettek felkapottabbak, de egyelőre vonzóak az áraik is.

„Horvátországban 300 euró a 4 csillagos és akár 500 euró is lehet az 5 csillagos vendégéjszaka ára egy családnak. Ehhez képest Besztercebánya, Breznobánya, régi kastélyokkal a környéken, Szlovákia középső részén, nagyon jó időben, rengeteg kikapcsolódási lehetőséggel, 100-150 euró közötti vendégéjszakaáron mozog egy 4 fős család számára, 4 csillagos szállodában. De például a lengyelországi Gdanskban, főszezonban 250 euró 4 embernek egy éjszaka egy 5 csillagos szállodában” – hasonlította össze az árakat Révész Róbert Adrián.

Gdansk annyira felpörgött, hogy idén heti 5 közvetlen Wizz Air járat megy Budapestről. Erre jön még pluszban majd heti 2 járat a Ryanairtől.

Szlovéniában a hegyekben, ha a kinti hőmérséklet 35 fok, a hegyi patakok attól még 15 fokosak. Hűsíteni tudja magát az ember, és estére lehűl a levegő is. Hasonló a helyzet Szlovákiában is. Donovalyban a sípályákat alakítják át biciklizésre. Lehet használni a sífelvonókat a biciklik felcipelésére, majd az átalakított sípályákon lehet leszáguldani a kerékpárokkal. Ezt már évek óta Ausztria is csinálja. Ez a turisztikai piacépítés annak is szól, hogy rövidebb a téli síszezon.

A Magas-Tátrába 2024-ben már 40 ezer magyar ment nyaralni tengerparti üdülés helyett

– emelte ki Révész Róbert Adrián.

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