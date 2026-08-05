Nagyszabású atomprogramba kezd Japán

Japán újabb lépést tesz az atomenergia nagyarányú visszaépítése felé és elkezdik állami támogatással gyorsítani a következő generációs reaktorok fejlesztését. A Mitsubishi Heavy Industries fejlett könnyűvizes reaktorokon és kifejezetten a japán földrengés- és cunamikockázatokhoz igazított kis moduláris reaktoron is dolgozik.

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A Mitsubishi Heavy Industries japán állami támogatást nyert három, következő generációs atomreaktorok fejlesztését célzó projekthez. A programok között fejlett könnyűvizes reaktorok és kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztése is szerepel, Tokió pedig egyre nagyobb szerepet szán az atomenergiának az ország energiaellátásában.

A japán gazdasági és ipari minisztérium kiegészítő költségvetési programjából finanszírozott projektek

a fejlett könnyűvizes reaktorok biztonsági technológiáira és szabványosított kialakítására,

az SMR-ek tervezésére és alkatrészeire,

valamint a következő generációs nukleáris technológiák ellátási láncának megerősítésére terjednek ki.

A 2025 februárjában elfogadott energiastratégia már az atomenergia lehető legnagyobb mértékű kihasználását irányozta elő, a kormány pedig a múlt héten új iránymutatásokat fogadott el. Ezek alapján

a 2040-es évekig akár öt, az 2050-es évekig pedig összesen 14 reaktort cserélhetnek le új egységekre.

Az új irányelvek szerint a fejlett könnyűvizes reaktorok és az SMR-ek technológiai szempontból lényegében elérték a gyakorlati alkalmazásra alkalmas fejlettségi szintet. A Mitsubishi Heavy már fejleszti saját SRZ-1200 nevű reaktorát, amelyet a lehető leghamarabb kereskedelmi forgalomba szeretne állítani Japánban. A vállalat emellett államilag támogatott gyorsreaktor- és magas hőmérsékletű gázhűtésűreaktor-projektekben is részt vesz.

Az új támogatások egy teljes egészében Japánban tervezett SMR fejlesztését is felgyorsíthatják. A Mitsubishi Heavy szerint a konstrukciót kifejezetten a japán adottságokhoz igazítják, így tervezésekor a földrengések és a cunamik jelentette kockázatok is kiemelt szempontot kapnak.

Mindez az EU szempontjából is fontos lehet, hiszen tavaly versenyképességi szövetséget kötött Tokió és Brüsszel, ráadásul az ország nemrég az uniós kutatás-fejlesztési tevékenységet támogató Horizon programhoz is csatlakozott.

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