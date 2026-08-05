Nagyszabású atomprogramba kezd Japán

A Mitsubishi Heavy Industries japán állami támogatást nyert három, következő generációs atomreaktorok fejlesztését célzó projekthez. A programok között fejlett könnyűvizes reaktorok és kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztése is szerepel, Tokió pedig egyre nagyobb szerepet szán az atomenergiának az ország energiaellátásában.
A japán gazdasági és ipari minisztérium kiegészítő költségvetési programjából finanszírozott projektek
- a fejlett könnyűvizes reaktorok biztonsági technológiáira és szabványosított kialakítására,
- az SMR-ek tervezésére és alkatrészeire,
- valamint a következő generációs nukleáris technológiák ellátási láncának megerősítésére terjednek ki.
A 2025 februárjában elfogadott energiastratégia már az atomenergia lehető legnagyobb mértékű kihasználását irányozta elő, a kormány pedig a múlt héten új iránymutatásokat fogadott el. Ezek alapján
a 2040-es évekig akár öt, az 2050-es évekig pedig összesen 14 reaktort cserélhetnek le új egységekre.
Az új irányelvek szerint a fejlett könnyűvizes reaktorok és az SMR-ek technológiai szempontból lényegében elérték a gyakorlati alkalmazásra alkalmas fejlettségi szintet. A Mitsubishi Heavy már fejleszti saját SRZ-1200 nevű reaktorát, amelyet a lehető leghamarabb kereskedelmi forgalomba szeretne állítani Japánban. A vállalat emellett államilag támogatott gyorsreaktor- és magas hőmérsékletű gázhűtésűreaktor-projektekben is részt vesz.
Az új támogatások egy teljes egészében Japánban tervezett SMR fejlesztését is felgyorsíthatják. A Mitsubishi Heavy szerint a konstrukciót kifejezetten a japán adottságokhoz igazítják, így tervezésekor a földrengések és a cunamik jelentette kockázatok is kiemelt szempontot kapnak.
Mindez az EU szempontjából is fontos lehet, hiszen tavaly versenyképességi szövetséget kötött Tokió és Brüsszel, ráadásul az ország nemrég az uniós kutatás-fejlesztési tevékenységet támogató Horizon programhoz is csatlakozott.
Címlapkép forrása: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Kína nem kér bocsánatot a túlkapacitásért
Iparpolitikája egyetlen egyszerű elven nyugszik: az erő diktál
Gyanús ügyletekre derült fény: fiktív számlákkal verhették át az amerikai befektetési bankot
Egy vasérckereskedő trükközhetett.
Évek óta nem látott pénz áramlik a magyar piacra: fontos helyet szereztünk vissza a régióban
Bizonytalanságot hoz a piacra a zuglói irodák át nem vétele.
Újfajta sebességmérést vezethet be Vitézy Dávid a magyar utakon
Vége lehet a traffipax előtti fékezgetésnek.
Beindult az orosz Matrjoska-művelet, Európa legerősebb országa került célkeresztbe
A német tartományi választásokra „készülnek” Moszkvában.
Karácsony Gergely bejelentette: komoly átalakítás kezdődik a Nagykörúton
Változnak a biciklisávok.
Jelentett az Erste, az extraprofitadó jócskán visszavágta a nyereséget
Mutatjuk a friss számokat.
Meglepő módszerrel fejlesztettek ki egy újfajta vakcinát, amely hatékony lehet a rákos megbetegedések ellen
A Covid-19 tapasztalataiból merítettek a kutatók.
A számlát mindannyian megfizetjük - így gyűrűzik végig az aszály a gazdaságon
Egy súlyos hőhullám a terméskiesésen keresztül megemelheti az élelmiszerárakat, visszafoghatja a gazdasági növekedést, ronthatja a termelékenységet, sőt még az állam finanszírozását is m
AI-gyorsjelentések, geopolitikai eszkaláció és hozamemelkedés - így alakult a júliusi modellportfólió
A közel-keleti konfliktus kiéleződése, az energiaárak emelkedése és a jegybankok óvatos hangvétele júliusban átírta a piaci képet. A hazai kötvények súlyát növeltük, miközben a jelentő
Albérletkörkép és pénzügyi segítség egyetemistáknak
Pár hete kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, amivel minden évben elindul a versengés az albérletpiacon. A rohamos tempójú lakáskeresés és pénzügyi tervezés azonban gyorsan felváltja
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!