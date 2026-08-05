Nem sokáig tart a felfrissülés: már jövőhéten megérkezhet a következő hőhullám

Pénteken északnyugat felől hidegfront éri el térségünket, amelyet feltámadó északi szél, valamint elszórt záporok és zivatarok kísérnek. Bár kiadós, országos csapadékra ezúttal sem lehet számítani,

a front mögött szombatra 7-8 Celsius-fokkal esik vissza a hőmérséklet.

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Vasárnap hajnalban érdemes lesz alaposan kiszellőztetni a lakásokat, mivel a levegő sokfelé 20, északkeleten pedig 15 Celsius-fok alá hűl. Ezt követően azonban egy anticiklon hatására ismét forró légtömegek áramlanak térségünkbe. Az Időkép cikke szerint, ha a hétvégi hidegfronttal lezártnak tekintjük a jelenlegi hőség-periódust, akkor

a jövőhéten elérkezhet az idei nyár harmadik hőhulláma.

A HungaroMet oldalán látható, ECMWF modellfuttatások alapján készített valószínűségi előrejelzés is egybevág az újabb kánikula érkezésével.

Kép forrása: HungaroMet

A hőmérséklet már vasárnap napközben megközelíti a 35 fokot, a jövő hét folyamán pedig országszerte tovább fokozódik a hőség.

A jelenlegi előrejelzések szerint többfelé 37–38 fokos csúcsértékeket mérhetünk, de akár a 40 fokos maximumok is visszatérhetnek. Ez az újabb, rendkívüli meleg várhatóan egészen a jövő hét végéig kitart.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio