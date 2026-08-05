Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Paksi Atomerőmű: megszólalt a kormány a biztonsági helyzetről
Gazdaság

Paksi Atomerőmű: megszólalt a kormány a biztonsági helyzetről

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A Paksi Atomerőmű blokkjainak a Duna alacsony vízállása miatti átmeneti leállítása teljesen biztonságos, rutinszerű folyamat – közölte a kormány. A biztonsági berendezések a leállás alatt is folyamatosan aktívak maradnak, a nukleáris biztonság fenntartása elsődleges prioritás. A villamosenergia-termelés szüneteltetése nem veszélyezteti az energiarendszer működését, a reaktorokat a vízszint rendeződésével fokozatosan indítják újra.
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A Paksi Atomerőmű blokkjainak üzemszerű leállítása és újraindítása teljesen biztonságos, rutinszerű folyamat, amely nem veszélyezteti a villamosenergia-rendszer működését. Az átmeneti üzemszünet alatt a biztonsági berendezések folyamatosan aktívak maradnak, a termelés pedig a vízállás rendeződésével biztonságosan újraindulhat – számolt be Magyarország Kormánya a Facebook-oldalán.

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A szakemberek számára a nukleáris blokkok leállítása és hálózatra kapcsolása megszokott feladatnak számít, hiszen a tervezett éves karbantartások alkalmával ezeket a lépéseket rendszeresen, menetrendszerűen hajtanak végre.

A folyamat során a nukleáris biztonság fenntartása az elsődleges prioritás – hangsúlyozza a kormány.

„A leállás után megszűnik az áramtermelés, de a biztonságot szolgáló rendszerek nem” – hangsúlyozták a tájékoztatásban.

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A villamosenergia-termelés átmeneti szüneteltetése a környezeti tényezőkhöz igazodik, így amint a külső körülmények ismét alkalmassá válnak a működésre, a reaktorok teljesítményét lépcsőzetesen emelik majd fel.

Amint a Duna vízszintje megengedi, az erőmű fokozatosan újraindul

– olvasható a bejegyzésben.

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Címlapkép: Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026. július 31-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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