Példátlan szövetségen dolgoznak a legnagyobb cégek vezetői: az elnök fülébe is suttognának a kritikus fenyegetés ügyében

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója személyesen keres meg más nagyvállalati vezetőket azzal a céllal, hogy csatlakozzanak a mesterséges intelligencia kockázataival foglalkozó amerikai iparági szervezethez – értesült két, az ügyet ismerő forrásból a Reuters. A szervezet célja, hogy a mesterséges intelligencia veszélyeinek kivédése ügyében a Trump-kormányzattal is együttműködjenek.

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Dimon nagybankoknak, regionális pénzintézeteknek és technológiai vállalatoknak egyaránt küldött megkeresést, amellyel az Alliance for Critical Infrastructure (ACI) nevű szervezet bővítését és átszervezését célozza.

Az ACI-t korábban a JPMorgan a Mastercarddal, a Berkshire Hathaway Energyvel és más társaságokkal közösen hozta létre

a kritikus infrastruktúrát érintő fenyegetések – köztük a kibernetikai, fizikai és geopolitikai kockázatok – kezelésére. A júliusban indult toborzás több mint negyven vállalatot érint, a pénzügyi szolgáltatóktól az energetikai és telekommunikációs szektoron át a légitársaságokig és a vasúttársaságokig.

A kezdeményezés célja, hogy az iparági szereplők közös álláspontot és átfogó képet alakítsanak ki a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, az azzal járó veszélyekről, valamint a szükséges védelmi intézkedésekről, továbbá hogy ezekben a kérdésekben együttműködjenek a Trump-kormányzattal. A minnesotai és egyéb vízművek elleni közelmúltbeli kibertámadások tovább növelték a szektorok közötti információmegosztás iránti igényt.

Az ACI egyfajta iparági válaszfórumként működne, amelynek feladata a mesterséges intelligenciával összefüggő technológiai kockázatok azonosítása és a felmerülő problémák kezelése.

Dimon az egyik legbefolyásosabb üzleti vezető, aki nyilvánosan is rendszeresen figyelmeztet a fejlett AI-rendszerek kockázataira. Júliusban az Anthropic Mythos modellje kapcsán úgy fogalmazott, hogy "ballisztikus rakétákat adunk egyének kezébe a Mythosszal", hangsúlyozva, hogy a fejlett AI-képességekhez való hozzáférést szigorúan ellenőrizni kell. Az ACI keretében zajló munka egyébként elkülönül attól a banki kezdeményezéstől, amelyben a pénzintézetek a Mythos tesztelésén dolgoznak.

Az amerikai kormányzat ugyancsak lépéseket tett a területen, amikor júliusban elindította a Gold Eagle kezdeményezést. Ez a program AI-fejlesztőket, kritikusinfrastruktúra-üzemeltetőket és szövetségi ügynökségeket von be a fejlett AI-modellek által feltárt sebezhetőségek megosztásába, valamint a biztonsági javítások összehangolásába. A források szerint a megújult ACI az év végére válhat teljesen működőképessé.

Forrás: Reuters

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