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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Pokoli hőség Magyarországon: egymás után dőltek meg az évszázados rekordok
Gazdaság

Pokoli hőség Magyarországon: egymás után dőltek meg az évszázados rekordok

Portfolio
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Történelmi hőség jellemezte a mai napot, hiszen megdőlt a hazai abszolút legmagasabb hajnali minimumhőmérséklet, napközben pedig új országos napi, valamint fővárosi abszolút melegrekordot is regisztráltak - írta bejegyzésében a HungaroMet.
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A hajnali órákban Budapesten, a János-hegyen mindössze 28 Celsius-fokig hűlt le a levegő: ez az érték nemcsak az idén június 26-án feljegyzett 27,1 fokos fővárosi napi csúcsot adta át a múltnak, hanem

új magyarországi abszolút rekordot is jelent.

Az eddigi legmagasabb hazai minimumhőmérsékletet, a 27,9 fokot még 2007-ben mérték Pécs-Árpádtetőn.

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Napközben a forróság tovább fokozódott,

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Budakalászon 41,4 fokig melegedett a levegő, amivel megdőlt az augusztus 5-re vonatkozó országos napi maximumhőmérséklet-rekord.

A korábbi csúcsot egy több mint egy évszázados, 1905-ös orosházi mérés tartotta pontosan 40,0 fokkal.

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Eközben a fővárosban is kivételes hőség uralkodott. A Budapest-Újpest mérőállomáson 41,1 fokot mutattak a hőmérők a legmelegebb időszakban, ami egyszerre jelent új napi és abszolút budapesti melegrekordot.

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A korábbi napi csúcsot, a 39,0 fokot még 1947-ben mérték a Gellért-hegyen, míg az eddigi fővárosi abszolút rekordot egy alig több mint egy hónapja, idén június 30-án rögzített 41,0 fokos érték tartotta.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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