Pokoli hőség Magyarországon: egymás után dőltek meg az évszázados rekordok

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A hajnali órákban Budapesten, a János-hegyen mindössze 28 Celsius-fokig hűlt le a levegő: ez az érték nemcsak az idén június 26-án feljegyzett 27,1 fokos fővárosi napi csúcsot adta át a múltnak, hanem

új magyarországi abszolút rekordot is jelent.

Az eddigi legmagasabb hazai minimumhőmérsékletet, a 27,9 fokot még 2007-ben mérték Pécs-Árpádtetőn.

Napközben a forróság tovább fokozódott,

Budakalászon 41,4 fokig melegedett a levegő, amivel megdőlt az augusztus 5-re vonatkozó országos napi maximumhőmérséklet-rekord.

A korábbi csúcsot egy több mint egy évszázados, 1905-ös orosházi mérés tartotta pontosan 40,0 fokkal.

Eközben a fővárosban is kivételes hőség uralkodott. A Budapest-Újpest mérőállomáson 41,1 fokot mutattak a hőmérők a legmelegebb időszakban, ami egyszerre jelent új napi és abszolút budapesti melegrekordot.

A korábbi napi csúcsot, a 39,0 fokot még 1947-ben mérték a Gellért-hegyen, míg az eddigi fővárosi abszolút rekordot egy alig több mint egy hónapja, idén június 30-án rögzített 41,0 fokos érték tartotta.

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