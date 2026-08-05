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Rászállt Kína a szupergazdagokra, már a külföldön tartott vagyonokat vizsgálják
Gazdaság

Rászállt Kína a szupergazdagokra, már a külföldön tartott vagyonokat vizsgálják

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Kína több évtizedre visszamenőleg kezdte átvizsgálni leggazdagabb állampolgárainak külföldi vagyonát, hogy akár több százmilliárd dollárnyi elmaradt adót hajtson be. Az egyre szigorúbb fellépés során már bankszámlákat is befagyasztanak, miközben Peking az offshore vagyonok egyik fontos adózási kiskapuját is bezárta.
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Kína átfogó nemzetközi adóellenőrzési kampányba kezdett, amelynek keretében a tehetős kínaiak külföldön tartott vagyonát és befektetéseit vizsgálják.

Az ellenőrzések egyes esetekben egészen 2000-ig nyúlnak vissza, Peking célja pedig több százmilliárd dollárnyi elmaradt adó behajtása lehet

– írja a Financial Times.

A kínai bankokat és más pénzügyi intézményeket arra utasították, hogy vizsgálják át vagyonos ügyfeleik külföldi befektetéseit, és ellenőrizzék, hogy az ezekből származó jövedelmeket megfelelően bevallották-e. A hatóságok többek között külföldi

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  • ingatlanokból,
  • részvényekből,
  • nemesfémekből és
  • kriptovalutákból származó nyereséget,
  • valamint offshore vagyonkezelő konstrukciókat vizsgálnak.

Egyes bankok már az érintett ügyfelek számláit is befagyasztják addig, amíg nem rendezik az esetleges adótartozást.

A szigorítás hátterében jelentős részben a kínai államháztartás romló helyzete állhat, mivel az ország költségvetési bevétele 2025-ben 1,7 százalékkal, 21,6 ezer milliárd jüanra csökkent Eközben az ingatlanpiaci válság miatt az állami földeladásokból származó bevételek is összeomlottak:

a 2021-es 8,7 ezer milliárd jüanos csúcsról mostanra 4,15 ezer milliárd jüanra estek.

Peking közben júliusban az offshore vagyonkezelői alapokra is szigorúbb szabályokat vezetett be. A rendelkezések szerint az ilyen konstrukciókba helyezett vagyon által termelt jövedelmet több ponton is 20 százalékos adó terhelheti.

Ezzel bezárhatnak egy olyan kiskaput, amelyet a gazdag kínaiak korábban előszeretettel használtak külföldi vagyonuk adóterheinek mérséklésére. de a szakértők szerint egyes érintettek akár eszközeik eladására is kényszerülhetnek az egyszeri adókötelezettségek rendezéséhez.

A szigorúbb fellépésnek már látszanak az eredményei is:

2025-ben a személyi jövedelemadóból származó állami bevétel 11,5 százalékkal emelkedett, úgy, hogy közben az összes adóbevétel mindössze 0,8 százalékkal nőtt.

A hatóságok első körben azokat a vagyonos kínaiakat veszik célba, akik Hongkongon vagy más külföldi csatornákon keresztül amerikai részvényekkel kereskednek, később pedig a külföldi bankszámlákon tartott vagyon és az ingatlanok is nagyobb figyelmet kaphatnak.

Az ellenőrzést az is megkönnyítheti, hogy a mesterséges intelligencia segítségével a hatóságok minden eddiginél gyorsabban elemezhetik a több évre vagy évtizedre visszanyúló pénzügyi adatokat.

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Címlapkép forrása: Kurdiansyah Kurdiansyah / EyeEm

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