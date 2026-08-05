Rászállt Kína a szupergazdagokra, már a külföldön tartott vagyonokat vizsgálják

Kína átfogó nemzetközi adóellenőrzési kampányba kezdett, amelynek keretében a tehetős kínaiak külföldön tartott vagyonát és befektetéseit vizsgálják.
Az ellenőrzések egyes esetekben egészen 2000-ig nyúlnak vissza, Peking célja pedig több százmilliárd dollárnyi elmaradt adó behajtása lehet
– írja a Financial Times.
A kínai bankokat és más pénzügyi intézményeket arra utasították, hogy vizsgálják át vagyonos ügyfeleik külföldi befektetéseit, és ellenőrizzék, hogy az ezekből származó jövedelmeket megfelelően bevallották-e. A hatóságok többek között külföldi
- ingatlanokból,
- részvényekből,
- nemesfémekből és
- kriptovalutákból származó nyereséget,
- valamint offshore vagyonkezelő konstrukciókat vizsgálnak.
Egyes bankok már az érintett ügyfelek számláit is befagyasztják addig, amíg nem rendezik az esetleges adótartozást.
A szigorítás hátterében jelentős részben a kínai államháztartás romló helyzete állhat, mivel az ország költségvetési bevétele 2025-ben 1,7 százalékkal, 21,6 ezer milliárd jüanra csökkent Eközben az ingatlanpiaci válság miatt az állami földeladásokból származó bevételek is összeomlottak:
a 2021-es 8,7 ezer milliárd jüanos csúcsról mostanra 4,15 ezer milliárd jüanra estek.
Peking közben júliusban az offshore vagyonkezelői alapokra is szigorúbb szabályokat vezetett be. A rendelkezések szerint az ilyen konstrukciókba helyezett vagyon által termelt jövedelmet több ponton is 20 százalékos adó terhelheti.
Ezzel bezárhatnak egy olyan kiskaput, amelyet a gazdag kínaiak korábban előszeretettel használtak külföldi vagyonuk adóterheinek mérséklésére. de a szakértők szerint egyes érintettek akár eszközeik eladására is kényszerülhetnek az egyszeri adókötelezettségek rendezéséhez.
A szigorúbb fellépésnek már látszanak az eredményei is:
2025-ben a személyi jövedelemadóból származó állami bevétel 11,5 százalékkal emelkedett, úgy, hogy közben az összes adóbevétel mindössze 0,8 százalékkal nőtt.
A hatóságok első körben azokat a vagyonos kínaiakat veszik célba, akik Hongkongon vagy más külföldi csatornákon keresztül amerikai részvényekkel kereskednek, később pedig a külföldi bankszámlákon tartott vagyon és az ingatlanok is nagyobb figyelmet kaphatnak.
Az ellenőrzést az is megkönnyítheti, hogy a mesterséges intelligencia segítségével a hatóságok minden eddiginél gyorsabban elemezhetik a több évre vagy évtizedre visszanyúló pénzügyi adatokat.
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