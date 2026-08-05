Reménykeltő előrejelzés: hamarosan megérkezhet a kiadós eső Magyarországra

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Idén nyáron a rendkívüli forróságot és a súlyos aszályt elsősorban az úgynevezett hőkupolák és a magassági gerincek okozták, amelyek tartósan blokkolták a hűvösebb, nedvesebb légtömegek beáramlását a kontinens belső területeire. Most azonban

egy olyan nagytérségű időjárási átrendeződés körvonalazódik, amely alapjaiban változtathatja meg a jelenlegi helyzetet.

Az előrejelzések és légköri mintázatok szerint a következő hetekben Közép-Európában eltérő hőmérsékletű légtömegek keveredhetnek, amely hozzájárulhat a csapadékképződéshez. Kép forrása: Weather on Maps

Az amerikai GFS-modell előrejelzései szerint

augusztus 20-a körül olyan makroszinoptikus helyzet alakulhat ki, amely utat nyithat a csapadékot hozó frontok előtt.

4 napos csapadékösszeg az amerikai GFS modell mai futásában augusztus 17 és 20 között. Kép forrása: Weather on Maps

A meteorológusok hozzáteszik, hogy a kéthetes időtáv miatt a részletek még bizonytalanok, a meteorológiai számítások iránya biztató képet mutat a szárazság enyhülésére vonatkozóan.

A hosszabb távú modellek többsége egyetért abban, hogy a hónap második felére jelentősen átalakulhat az európai légköri elrendeződés

- olvasható a szakmai bejegyzésben, amely szerint egy ilyen típusú váltás hozhatná el az igazi felfrissülést, valamint a mezőgazdaság számára is kritikus fontosságú esőzéseket.

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