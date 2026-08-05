  • Megjelenítés
Reménykeltő előrejelzés: hamarosan megérkezhet a kiadós eső Magyarországra
Gazdaság

Reménykeltő előrejelzés: hamarosan megérkezhet a kiadós eső Magyarországra

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A hónap második felében jelentősen átalakulhat az európai légköri elrendeződés, ami véget vethet a rendkívüli szárazságnak, és elhozhatja a várva várt, tartós enyhülést Közép-Európába – írta meg a The Weather on Maps legutóbbi Facebook-bejegyzésében.
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Idén nyáron a rendkívüli forróságot és a súlyos aszályt elsősorban az úgynevezett hőkupolák és a magassági gerincek okozták, amelyek tartósan blokkolták a hűvösebb, nedvesebb légtömegek beáramlását a kontinens belső területeire. Most azonban

egy olyan nagytérségű időjárási átrendeződés körvonalazódik, amely alapjaiban változtathatja meg a jelenlegi helyzetet.

wom-aszály-európa
Az előrejelzések és légköri mintázatok szerint a következő hetekben Közép-Európában eltérő hőmérsékletű légtömegek keveredhetnek, amely hozzájárulhat a csapadékképződéshez. Kép forrása: Weather on Maps

Az amerikai GFS-modell előrejelzései szerint

augusztus 20-a körül olyan makroszinoptikus helyzet alakulhat ki, amely utat nyithat a csapadékot hozó frontok előtt.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Vitézy közbelépett a fakivágások után: történelmi változás jön a MÁV-nál

Energiakrízis: stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon

wom-aszály-csapadék-eu
4 napos csapadékösszeg az amerikai GFS modell mai futásában augusztus 17 és 20 között. Kép forrása: Weather on Maps

A meteorológusok hozzáteszik, hogy a kéthetes időtáv miatt a részletek még bizonytalanok, a meteorológiai számítások iránya biztató képet mutat a szárazság enyhülésére vonatkozóan.

A hosszabb távú modellek többsége egyetért abban, hogy a hónap második felére jelentősen átalakulhat az európai légköri elrendeződés

- olvasható a szakmai bejegyzésben, amely szerint egy ilyen típusú váltás hozhatná el az igazi felfrissülést, valamint a mezőgazdaság számára is kritikus fontosságú esőzéseket.

Kapcsolódó cikkünk

Energiakrízis: stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon

Közeleg a fordulat az időjárásban: 42 fokos hőség után heves zivatarok hozzák el a felfrissülést Magyarországra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas rakéta csapódott a Holdba, élőben közvetítették
Hírszerzési jelentés: atomhatalom telepít saját rakétaegységet Oroszországba, óriási veszélyben Ukrajna
Tisza-kormány: 5 centit nőtt a Duna vízszintje Paksnál, elkerülhetővé válhat a leállás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility