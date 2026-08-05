Ruff Bálint rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett – itt vannak a napirendi pontok

Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte augusztus 10–11-re Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Az Országgyűlés előtt számos, egymástól eltérő területet érintő törvénymódosítás lenne: többek között a köznevelés, az egészségügyi adatkezelés, a rendészeti feladatellátás, a szakképzés, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működéséhez kapcsolódó szabályok is napirendre kerülnének. A parlament ezen a héten a rendkívüli hőség és az energiakrízis miatt nem ülésezett.
Az indítvány alapján a képviselők elé kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának módosítása is. A kormány a jelenlegi energiakrízis tapasztalataira is reagálva átláthatóbb és környezetvédelmi szempontból biztonságosabb kereteket alakítana ki az ágazat számára. Szintén napirenden lehet a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése:
a kabinet korábbi vállalásának megfelelően az adókulcs a jelenlegi 5 százalékról 0 százalékra csökkenne.
Ruff Bálint kezdeményezése alapján a pontos lista:
- Egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítását.
- A közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását.
- Egyes törvények módosítását a rendészeti feladatellátás racionalizálása érdekében.
- A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő költségvetési címrend módosítását.
- A veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítását.
- A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítását.
- A közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását.
- A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény módosítását.
- A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítását.
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítását.
A napirend tehát az egészségügyi és oktatási változtatások mellett több, az állam működését és gazdálkodását érintő ügyet is tartalmaz. A közpénzügyi reformokhoz kapcsolódó javaslat például az államháztartási szabályokhoz nyúl hozzá, miközben külön törvénymódosítás érintené magát a 2026-os központi költségvetést is.
A mostani rendkívüli ülés egyben a parlamenti munka folytatását is jelentené az energiakrízis miatt elmaradt eheti ülés után. Az Országgyűlés rendes tavaszi ülésszaka június közepén lezárult, a nyári időszakban ezért rendkívüli ülések keretében tárgyalják a kormány által sürgősnek tartott jogszabályokat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Nagyszabású atomprogramba kezd Japán
Állami pénzből gyorsítják az új reaktorok fejlesztését
CSOK, babaváró, szja-mentesség: miért nincs a sok pénzből több gyerek?
Öt éve lejtmenetben a termékenység.
A Richter ma a kivétel a blue chipek között
A többi három részvény esik.
Trump csak erre a fordulatra vár: belső katasztrófa söpörheti el a közel-keleti rezsimet
Drámai adatok jelentek meg.
Kína nem kér bocsánatot a túlkapacitásért
Iparpolitikája egyetlen egyszerű elven nyugszik: az erő diktál
Gyanús ügyletekre derült fény: fiktív számlákkal verhették át az amerikai befektetési bankot
Egy vasérckereskedő trükközhetett.
Évek óta nem látott pénz áramlik a magyar piacra: fontos helyet szereztünk vissza a régióban
Bizonytalanságot hoz a piacra a zuglói irodák át nem vétele.
Újfajta sebességmérést vezethet be Vitézy Dávid a magyar utakon
Vége lehet a traffipax előtti fékezgetésnek.
A számlát mindannyian megfizetjük - így gyűrűzik végig az aszály a gazdaságon
Egy súlyos hőhullám a terméskiesésen keresztül megemelheti az élelmiszerárakat, visszafoghatja a gazdasági növekedést, ronthatja a termelékenységet, sőt még az állam finanszírozását is m
AI-gyorsjelentések, geopolitikai eszkaláció és hozamemelkedés - így alakult a júliusi modellportfólió
A közel-keleti konfliktus kiéleződése, az energiaárak emelkedése és a jegybankok óvatos hangvétele júliusban átírta a piaci képet. A hazai kötvények súlyát növeltük, miközben a jelentő
Albérletkörkép és pénzügyi segítség egyetemistáknak
Pár hete kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, amivel minden évben elindul a versengés az albérletpiacon. A rohamos tempójú lakáskeresés és pénzügyi tervezés azonban gyorsan felváltja
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.