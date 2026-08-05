Ruff Bálint rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett – itt vannak a napirendi pontok

A hőség és az energiakrízis miatt elmaradt eheti ülés után már hétfőn újra összeülhet az Országgyűlés. A kormány tíz törvénycsomagot vinne a képviselők elé, amelyek között az akkumulátorgyárak szigorúbb szabályozása és a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése is szerepel.

Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte augusztus 10–11-re Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az Országgyűlés előtt számos, egymástól eltérő területet érintő törvénymódosítás lenne: többek között a köznevelés, az egészségügyi adatkezelés, a rendészeti feladatellátás, a szakképzés, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működéséhez kapcsolódó szabályok is napirendre kerülnének. A parlament ezen a héten a rendkívüli hőség és az energiakrízis miatt nem ülésezett.

Az indítvány alapján a képviselők elé kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának módosítása is. A kormány a jelenlegi energiakrízis tapasztalataira is reagálva átláthatóbb és környezetvédelmi szempontból biztonságosabb kereteket alakítana ki az ágazat számára. Szintén napirenden lehet a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése:

a kabinet korábbi vállalásának megfelelően az adókulcs a jelenlegi 5 százalékról 0 százalékra csökkenne.

Ruff Bálint kezdeményezése alapján a pontos lista:

Egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítását.

A közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását.

Egyes törvények módosítását a rendészeti feladatellátás racionalizálása érdekében.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő költségvetési címrend módosítását.

A veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítását.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítását.

A közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását.

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény módosítását.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítását.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítását.

A napirend tehát az egészségügyi és oktatási változtatások mellett több, az állam működését és gazdálkodását érintő ügyet is tartalmaz. A közpénzügyi reformokhoz kapcsolódó javaslat például az államháztartási szabályokhoz nyúl hozzá, miközben külön törvénymódosítás érintené magát a 2026-os központi költségvetést is.

A mostani rendkívüli ülés egyben a parlamenti munka folytatását is jelentené az energiakrízis miatt elmaradt eheti ülés után. Az Országgyűlés rendes tavaszi ülésszaka június közepén lezárult, a nyári időszakban ezért rendkívüli ülések keretében tárgyalják a kormány által sürgősnek tartott jogszabályokat.

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