Súlyos a helyzet: bajban van az egyik legfontosabb magyar szántóföldi növény

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Idén tavaszra mintegy 810 ezer hektárnyi tervezett területtel a napraforgó vált az egyik legnagyobb területen vetett szántóföldi növénnyé hazánkban. A március végi esők után áprilistól alig hullott csapadék, május óta pedig országszerte 70-140 milliméternyi eső hiányzik a földekről. A HungaroMet adatai szerint az Alföld nagy részén kritikus a helyzet, a talaj felső egyméteres rétegének nedvességtartalma sokfelé a 30 százalékot sem éri el. A nyári kánikula és a napokban is tapasztalt, 40 fokot közelítő hőség miatt a növények kényszerérésbe kezdtek.

Számos térségben a napraforgó zöldtömege még a pusztító 2022-es aszály idején látottnál is kisebb.

Bár ez a kultúra a kukoricánál jobban tűri a szárazságot, a termelők országszerte rendkívül heterogén, sok helyen lehangoló állományokról számolnak be. Rózsa Ádám, a Fejér vármegyei EAG Zrt. növénytermesztési főágazatvezetője szerint a tányérok jóval kisebbek a megszokottnál, emellett megjelent a hamuszürke szárkorhadás is, amely ellen a jelenleg engedélyezett növényvédő szerek hatástalanok.

A szakember hektáronként csupán 2-2,5 tonnás termést vár, és biztosra veszi az aratás előrehozását.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyegyében némileg jobb a helyzet. Szurovcsák Dávid, a Szuro-Trade Kft. üzletág-igazgatója elmondta, hogy a talajadottságoktól függően vannak szebb tábláik is, így ők átlagosan 3-3,5 tonnás hozamban bíznak. A szárazság miatt a gombás fertőzések elmaradtak, így komolyabb növényvédelmi beavatkozásokra nem volt szükség. A legnehezebb helyzetben a másodvetésű állományok vannak. Kaposvári Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Emődi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy a rozs után vetett napraforgó szinte egyáltalán nem talál nedvességet a talajban, ami a növények fejlettségén is meglátszik. Esetükben a szokásos 2,5-3 tonna helyett idén már annak is örülni fognak, ha elérik az 1-1,2 tonnás hektáronkénti hozamot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images