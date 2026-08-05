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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Súlyos a helyzet: bajban van az egyik legfontosabb magyar szántóföldi növény
Gazdaság

Súlyos a helyzet: bajban van az egyik legfontosabb magyar szántóföldi növény

agrarszektor.hu
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Bár 2026-ban Magyarországon először előzte meg a napraforgó vetésterülete a kukoricáét, az extrém aszály és a sorozatos hőhullámok miatt a gazdák jelentős terméskieséssel számolnak. A tavasz óta tartó csapadékhiány következtében az állományok országszerte kényszerérnek, a várható hozamok pedig messze elmaradnak a megszokottól, ami a betakarítás korábbi megkezdését is magával vonja - tudósított az Agrárszektor.
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Idén tavaszra mintegy 810 ezer hektárnyi tervezett területtel a napraforgó vált az egyik legnagyobb területen vetett szántóföldi növénnyé hazánkban. A március végi esők után áprilistól alig hullott csapadék, május óta pedig országszerte 70-140 milliméternyi eső hiányzik a földekről. A HungaroMet adatai szerint az Alföld nagy részén kritikus a helyzet, a talaj felső egyméteres rétegének nedvességtartalma sokfelé a 30 százalékot sem éri el. A nyári kánikula és a napokban is tapasztalt, 40 fokot közelítő hőség miatt a növények kényszerérésbe kezdtek.

Számos térségben a napraforgó zöldtömege még a pusztító 2022-es aszály idején látottnál is kisebb.

Bár ez a kultúra a kukoricánál jobban tűri a szárazságot, a termelők országszerte rendkívül heterogén, sok helyen lehangoló állományokról számolnak be. Rózsa Ádám, a Fejér vármegyei EAG Zrt. növénytermesztési főágazatvezetője szerint a tányérok jóval kisebbek a megszokottnál, emellett megjelent a hamuszürke szárkorhadás is, amely ellen a jelenleg engedélyezett növényvédő szerek hatástalanok.

A szakember hektáronként csupán 2-2,5 tonnás termést vár, és biztosra veszi az aratás előrehozását.

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Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyegyében némileg jobb a helyzet. Szurovcsák Dávid, a Szuro-Trade Kft. üzletág-igazgatója elmondta, hogy a talajadottságoktól függően vannak szebb tábláik is, így ők átlagosan 3-3,5 tonnás hozamban bíznak. A szárazság miatt a gombás fertőzések elmaradtak, így komolyabb növényvédelmi beavatkozásokra nem volt szükség. A legnehezebb helyzetben a másodvetésű állományok vannak. Kaposvári Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Emődi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy a rozs után vetett napraforgó szinte egyáltalán nem talál nedvességet a talajban, ami a növények fejlettségén is meglátszik. Esetükben a szokásos 2,5-3 tonna helyett idén már annak is örülni fognak, ha elérik az 1-1,2 tonnás hektáronkénti hozamot.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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