Szeptembertől új vezető kerül az OKSZ élére

Az Országos Kereskedelmi Szövetség Elnöksége ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balázs Ildikót, az Auchan Magyarország Kft. eddigi vállalati kapcsolatokért, fenntarthatóságért és kommunikációért felelős igazgatóját választotta a szervezet új főtitkárává. A szakember az elmúlt időszakban az OKSZ társelnökeként vett részt a szövetség munkájában, ezt követően operatív vezetőként kívánja a döntéselőkészítések megkerülhetetlen szereplőjévé emelni a kereskedelmi szervezetet.

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Az új főtitkár közel három évtizedes kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik. Kereskedelmi közgazdász és okleveles élelmiszermérnök, emellett lean szakmérnöki, kritikusinfrastruktúra-biztonsági összekötői és fogyasztóvédelmi diplomát is szerzett. Pályáját 1997-ben a Cora Áruházaknál kezdte, majd a vállalat 2012-es akvizícióját követően az Auchan Retail Magyarországnál folytatta munkáját.

Az OKSZ főtitkáraként arra törekszem, hogy a kereskedelmi ágazat szakmai szempontjai minden olyan döntés előkészítésénél megjelenjenek, amely a szektor működését és a vásárlókat érinti. A kereskedelem több százezer embernek ad munkát, napi kapcsolatban áll a magyar fogyasztókkal, és meghatározó szerepet tölt be a hazai gazdaságban. Ez jelentős felelősséget ad az ágazat érdekképviseletének is

– hangsúlyozta Balázs Ildikó.

Az OKSZ tagsága a kereskedelem teljes spektrumát lefedi: az élelmiszer- és nem élelmiszer-kiskereskedelmet, valamint a bolti és az online értékesítést egyaránt. Ezek ma már egyetlen, egymással szorosan összekapcsolódó piacot alkotnak, ahol a vásárlók szabadon váltanak az egyes csatornák és értékesítési formák között. Az érdekképviseletnek is ezt az összetett piaci működést kell követnie. Balázs Ildikó szerint az ágazat valamennyi szereplőjének kiszámítható szabályozási környezetre van szüksége:

a kereskedőknek a beruházások tervezéséhez, a hazai beszállítóknak a kapacitások fejlesztéséhez, a vásárlóknak pedig a mindennapi biztonsághoz.

Ennek megteremtéséhez rendszeres, nyílt és szakmai alapú egyeztetésre van szükség a kormányzattal, folyamatos munkakapcsolatra a hatóságokkal, valamint érdemi konzultációra a kereskedelmet érintő jogszabályok előkészítése során.

A főtitkári megbízatás teljes embert kíván. Az előttünk álló időszakban minden szakmai energiámmal az OKSZ tagságának képviseletére, a szövetség szolgáltatásainak és szakmai működésének fejlesztésére, valamint a döntéshozókkal és hatóságokkal folytatott rendszeres párbeszéd megerősítésére koncentrálok.

– emelte ki az újonnan megválasztott főtitkár.

Balázs Ildikó Kozák Tamást követi a főtitkári pozícióban, aki a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kereskedelempolitikáért felelős helyettes államtitkáraként folytatja pályafutását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter