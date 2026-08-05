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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Tarlótűz tombol Székesfehérváron: már zártkerti ingatlanokat is elértek a lángok
Gazdaság

Tarlótűz tombol Székesfehérváron: már zártkerti ingatlanokat is elértek a lángok

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Kigyulladt a tarló Székesfehérvár térségében, a feketehegyi Izabella utcában, a lángok pedig már a zártkerti ingatlanokat is elérték. A helyszínen több tucat tűzoltó küzd az elemekkel, miközben az önkormányzat azonnal megkezdte a segítségnyújtást az érintett lakóknak – számolt be a veszélyhelyzetről Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Facebook-bejegyzésében.

A polgármester posztja szerint a lángok megfékezésén és a kárelhárításon jelenleg is hatalmas erőkkel dolgoznak a szakemberek, a helyszínen több mint 70 tűzoltó, 17 tűzoltóautó és 6 speciális jármű igyekszik megfékezni a tüzet. A hatóságok folyamatosan felügyelik a környéket, az esetleges kiürítést pedig koordináltan végzik. Szigorú biztonsági szabály, hogy

az otthonokat csak abban az esetben kell elhagyni, ha erre a rendőrség vagy a katasztrófavédelem munkatársai személyesen kérik fel az ott lakókat.

Azok számára, akik a munkálatok miatt átmenetileg nem tudnak hazatérni, a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Házat jelölték ki ideiglenes befogadóhelyként. Itt élelemmel és ivóvízzel várják az érintetteket, emellett a biztonság kedvéért egy mentőegységet is a helyszínre vezényeltek. Amennyiben a lakóknak az éjszakát is máshol kell tölteniük, az önkormányzat a tankerületi kollégiumokban biztosít számukra szállást.

Arra kérünk mindenkit, aki a lakhelyét elhagyni kényszerül, hogy állandóan szedett gyógyszereit, egészségügyi eszközeit vigye magával

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– hívta fel a figyelmet Cser-Palkovics András polgármester.

A mentési munkálatok és a tűzoltás gyorsasága nagyban függ a környékbeli utak járhatóságától is, ezért a hatóságok fokozott együttműködést kérnek a lakosságtól a közlekedés során.

Akik most indulnának haza Feketehegy-Szárazrét északnyugati részébe, azokat arra kérem, hogy ha lehetséges, egyelőre ne tegyék, mert minden forgalmi terhelés akadályozhatja a tűzoltók vonulását

– tette hozzá a városvezető.

Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Ribi Márk korábban az MTI-nek elmondta, hogy a tűz a nagy szél miatt gyorsan terjed, és már a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti, ugyanakkor a Mol üzemanyagtelepe jelenleg nincs veszélyben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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