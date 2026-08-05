Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Szerda a magyar villamosenergia-rendszer egyik legkritikusabb napja lehet a mostani energiakrízisben, hiszen miközben a Paksi Atomerőmű nyolc turbinájából már csak egy, mintegy 240 megawatt teljesítményű egység termel, a rendkívüli hőség miatt tovább emelkedhet az ország áramigénye.
A cégek és a lakosság eddig odafigyeltek a fogyasztásuk visszafogására, így mintegy 10 százalékkal alacsonyabb terhelést nehezedett a magyar energiainfrastruktúrára, azonban szerdán és csütörtökön több helyen 40 fok feletti hőmérséklet várható, az ország középső részén pedig akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is megdőlhet.
Továbbra is különösen a 17 és 22 óra közötti időszak lesz igazán kritikus, amikor a naperőművek termelése visszaesik. A keddi nap ugyanakkor az első komolyabb pozitív fordulatot is meghozta Pakson.
Hajnali fél kettő körül a Duna vízszintje mínusz 140 centiméter környékén járt, és már csak néhány milliméter választotta el az erőművet attól a helyzettől, amelyben meg kellett volna kezdeni az utolsó turbina leállítását is. Az apadás azonban megállt: reggelre 1,5 centiméteres, estére pedig már 5 centiméteres emelkedést mértek. A vízállás így mínusz 135 centiméter környékére került, egészen közel a mínusz 134 centiméteres kritikus szinthez,
az utolsó paksi turbina pedig stabilan termelt.
Az utolsó turbina üzemben tartása azért is fontos, mert jelentősen megkönnyítheti az erőmű későbbi teljes újraindítását. A már leállított egységeket indulásra kész állapotban tartják, visszakapcsolásukhoz azonban tartósan megfelelő dunai vízállásra van szükség. Ehhez némi reményt ad, hogy a következő napokban az osztrák vízgyűjtő területeken jelentősebb eső érkezhet, pénteken pedig Magyarországot is eléri egy hidegfront.
Kedden a fogyasztás oldaláról is kedvező adatok érkeztek: az esti csúcsidőszakban mintegy 500 megawattal maradt el az ország terhelése az előzetesen tervezettől, a korábbi napokban pedig 600–700 megawattos megtakarításra is volt példa.
Már 837 közepes és nagyfogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére.
A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező fogyasztáscsökkentést a vállalatok számára, de Magyar Péter kedd este ismét jelezte, hogy erre szükség esetén megvan a jogi lehetőség. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig ott, ahol ez lehetséges, otthoni munkavégés marad érvényben, és a magánszektor munkáltatóit is arra kérték, hogy kövessék ezt a gyakorlatot.
Ehhez kapcsolódóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiakrízis miatt azt javasolta, hogy az augusztus 8-i szombati munkanapot helyezzék át egy szeptemberi szombatra, amivel mérsékelhető lenne a gazdaság energiaigénye a mostani kritikus időszakban. Magyar Péter korábban azt mondta, hogy erről egyelőre nem született döntés, de amennyiben a kánikula fennmarad és az energiahelyzet indokolja, a kormány még megfontolhatja a változtatást.
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