Tisza-kormány: kritikus nap az energiaellátásban, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Régi adósságot pótolt a Tisza-kormány: fontos adatok jelennek meg a térképeken
Magyarországon mostantól hivatalosan is elérhetők a digitális térképeken a védett és fokozottan védett természeti területek határai. A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) felületein, köztük a Kéktúra alkalmazásban közzétett adatoknak köszönhetően a túrázók könnyebben megtervezhetik útvonalaikat, elkerülve a szabálysértéseket, a bírságokat és a természetkárosítást.
Paksi Atomerőmű: megszólalt a kormány a biztonsági helyzetről
A Paksi Atomerőmű blokkjainak a Duna alacsony vízállása miatti átmeneti leállítása teljesen biztonságos, rutinszerű folyamat – közölte a kormány. A biztonsági berendezések a leállás alatt is folyamatosan aktívak maradnak, a nukleáris biztonság fenntartása elsődleges prioritás. A villamosenergia-termelés szüneteltetése nem veszélyezteti az energiarendszer működését, a reaktorokat a vízszint rendeződésével fokozatosan indítják újra.
Időjárás: itt a hír, amire mindenki várt, látszik a hőség vége, jönnek a záporok és zivatarok
Pénteken egy hidegfront hoz átmeneti enyhülést és elszórt csapadékot, ám előtte csütörtökön akár a mindenkori, 42 fokos magyarországi melegrekord is megdőlhet. A felfrissülés azonban nem tart sokáig, a kánikula a hétvégére csupán mérséklődik, a jövő héten pedig újult erővel tér vissza a forróság. Csütörtökön viszont már jöhetnek a frissítő záporok és zivatarok is – jelentette a HungaroMet.
Lemondott Vitézy korábbi frakciótársa
Újabb személyi változás jöhet Vitézy Dávid minisztériumában, ezúttal a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciójából érkezhet erősítés. A távozó képviselő korábban a Budapesti Fejlesztési Központban is dolgozott együtt a jelenlegi miniszterrel.
Küszöbön az új államfő bejelentése: rendkívüli lépést tett a Tisza
A Tisza már augusztus 11-én megválasztaná Magyarország új köztársasági elnökét, ami arra utalhat, hogy az elmúlt hetek egyeztetései után célegyenesbe ért az államfőkeresés. Magyar Péterék egyelőre nem árulták el, kit jelölnek a posztra, de a mai egyeztetésük alapján nagyon könnyű elhamarkodott következtetést hozni.
Megkezdődött a szerdai kormányülés
Szerdán ismét összeült a kormány, amely továbbra is kiemelten foglalkozik a rendkívüli időjárás miatt kialakult energia- és vízügyi helyzettel. A Külügyminisztérium a tanácskozásra a környező országokból begyűjtött információkkal és a regionális egyeztetések eredményeivel készül.
A tárca egyúttal ismét takarékosságra kérte a lakosságot a villamosenergia-rendszer szempontjából legérzékenyebb, 17 és 22 óra közötti időszakban. Az elmúlt napokban a háztartások és a vállalatok fogyasztáscsökkentése érdemben hozzájárult ahhoz, hogy mérsékeljék az esti csúcsterhelést.
Ruff Bálint rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett – itt vannak a napirendi pontok
A hőség és az energiakrízis miatt elmaradt eheti ülés után már hétfőn újra összeülhet az Országgyűlés. A kormány tíz törvénycsomagot vinne a képviselők elé, amelyek között az akkumulátorgyárak szigorúbb szabályozása és a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése is szerepel.
58 fokosra forrósodtak a sínek, több száz kilométeren lassít a MÁV
Az extrém hőség miatt az Alföldön helyenként 58 fokosra forrósodtak a sínek, ezért a MÁV több száz kilométeren lassításokat rendelt el. A vasúttársaság közben fehér hővédő festéssel is kísérletezik, amely akár 3–7 fokkal csökkentheti a sínek hőmérsékletét - írja bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Újfajta sebességmérést vezethet be Vitézy Dávid a magyar utakon
Új módszerrel szoríthatják vissza a gyorshajtást Magyarországon: a kormány most azt mérlegeli, hogy a hagyományos traffipaxok mellett az autósok teljes útszakaszon mért átlagsebessége alapján is lehessen bírságolni. A magyarok szeptember 9-ig mondhatják el véleményüket a javaslatról.
Vitézy közbelépett a fakivágások után: történelmi változás jön a MÁV-nál
Teljesen új vezetői pozíciót hoznak létre a MÁV-nál: történetében először főtájépítészt kap a vasúttársaság. A lakossági bejelentések után Vitézy Dávid a zuglói fakivágások miatt a MÁV teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatának felülvizsgálatát rendelte el.
Magyar Péter: eddig stabil a helyzet, de ma különösen fontos takarékoskodni
A magyar miniszterelnök a reggeli órákban közölt bejegyzést a energiaellátási helyzetről, miszerint eddig minden rendben, de szerdán fokozottan kell figyelni a fogyasztásra.
Bár a tájékoztatás idejében még valóban -135 centiméter volt a Duna állása Paksnál, azóta a mutató átbillent, így most már gyakorlatilag határszintre került a vízszint.
Amennyiben a folyó nem szintje nem esik -134 centiméter alá, és a várható esőzések valóban megtörténnek, lehetséges, hogy elkerülhető az atomerőmű teljes leállása.
Megrepedhet a Fidesz: már most parlamenti erő lehetne egy új jobbközép párt
Parlamentbe kerülő választói bázisa lehetne egy Fideszből kiváló, mérsékelt polgári-jobbközép pártnak a Medián friss felmérése szerint. A kutatás szerint a jelenlegi fideszesek mintegy harmada is nyitott lenne egy ilyen politikai ajánlatra, azonban a majdani választási reform teljesen áthúzhatja az ellenzék számításait.
Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása
Szerda a magyar villamosenergia-rendszer egyik legkritikusabb napja lehet a mostani energiakrízisben, hiszen miközben a Paksi Atomerőmű nyolc turbinájából már csak egy, mintegy 240 megawatt teljesítményű egység termel, a rendkívüli hőség miatt tovább emelkedhet az ország áramigénye.
A cégek és a lakosság eddig odafigyeltek a fogyasztásuk visszafogására, így mintegy 10 százalékkal alacsonyabb terhelést nehezedett a magyar energiainfrastruktúrára, azonban szerdán és csütörtökön több helyen 40 fok feletti hőmérséklet várható, az ország középső részén pedig akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is megdőlhet.
Továbbra is különösen a 17 és 22 óra közötti időszak lesz igazán kritikus, amikor a naperőművek termelése visszaesik. A keddi nap ugyanakkor az első komolyabb pozitív fordulatot is meghozta Pakson.
Hajnali fél kettő körül a Duna vízszintje mínusz 140 centiméter környékén járt, és már csak néhány milliméter választotta el az erőművet attól a helyzettől, amelyben meg kellett volna kezdeni az utolsó turbina leállítását is. Az apadás azonban megállt: reggelre 1,5 centiméteres, estére pedig már 5 centiméteres emelkedést mértek. A vízállás így mínusz 135 centiméter környékére került, egészen közel a mínusz 134 centiméteres kritikus szinthez,
az utolsó paksi turbina pedig stabilan termelt.
Az utolsó turbina üzemben tartása azért is fontos, mert jelentősen megkönnyítheti az erőmű későbbi teljes újraindítását. A már leállított egységeket indulásra kész állapotban tartják, visszakapcsolásukhoz azonban tartósan megfelelő dunai vízállásra van szükség. Ehhez némi reményt ad, hogy a következő napokban az osztrák vízgyűjtő területeken jelentősebb eső érkezhet, pénteken pedig Magyarországot is eléri egy hidegfront.
Kedden a fogyasztás oldaláról is kedvező adatok érkeztek: az esti csúcsidőszakban mintegy 500 megawattal maradt el az ország terhelése az előzetesen tervezettől, a korábbi napokban pedig 600–700 megawattos megtakarításra is volt példa.
Már 837 közepes és nagyfogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére.
A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező fogyasztáscsökkentést a vállalatok számára, de Magyar Péter kedd este ismét jelezte, hogy erre szükség esetén megvan a jogi lehetőség. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig ott, ahol ez lehetséges, otthoni munkavégés marad érvényben, és a magánszektor munkáltatóit is arra kérték, hogy kövessék ezt a gyakorlatot.
Ehhez kapcsolódóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiakrízis miatt azt javasolta, hogy az augusztus 8-i szombati munkanapot helyezzék át egy szeptemberi szombatra, amivel mérsékelhető lenne a gazdaság energiaigénye a mostani kritikus időszakban. Magyar Péter korábban azt mondta, hogy erről egyelőre nem született döntés, de amennyiben a kánikula fennmarad és az energiahelyzet indokolja, a kormány még megfontolhatja a változtatást.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
Fordulat a pénzvilágban: olyan lépésre kényszerülnek a bankok az új amerikai AI-fejlesztések miatt, amire korábban nem volt példa
15 milliárd dollárnyi hitelt terelnének át a kötvénypiacra.
Tarlótűz tombol Székesfehérváron: már zártkerti ingatlanokat is elértek a lángok
Felkészültek a hatóságok egy esetleges kiürítésre.
2022 óta nem látott számokra készülhet a Mol – brutális eredményt várnak az elemzők
Nézzük, hol lehetnek a legnagyobb meglepetések.
Jön a Richter nagy napja - Mit várnak az elemzők?
Pénteken jelent a cég.
„Ami mindig elérhető, az sosem lesz olcsó” – kemény tanulságot hozott a hőkupola
A lakossági fogyasztók ma ebből keveset érzékelnek.
Lemondott Vitézy korábbi frakciótársa
Nem kizárt, hogy a közlekedési minisztériumban folytathatja munkáját.
Példátlan szövetségen dolgoznak a legnagyobb cégek vezetői: az elnök fülébe is suttognának a kritikus fenyegetés ügyében
Veszélyben a kritikus infrastruktúra?
A számlát mindannyian megfizetjük - így gyűrűzik végig az aszály a gazdaságon
Egy súlyos hőhullám a terméskiesésen keresztül megemelheti az élelmiszerárakat, visszafoghatja a gazdasági növekedést, ronthatja a termelékenységet, sőt még az állam finanszírozását is m
AI-gyorsjelentések, geopolitikai eszkaláció és hozamemelkedés - így alakult a júliusi modellportfólió
A közel-keleti konfliktus kiéleződése, az energiaárak emelkedése és a jegybankok óvatos hangvétele júliusban átírta a piaci képet. A hazai kötvények súlyát növeltük, miközben a jelentő
Albérletkörkép és pénzügyi segítség egyetemistáknak
Pár hete kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, amivel minden évben elindul a versengés az albérletpiacon. A rohamos tempójú lakáskeresés és pénzügyi tervezés azonban gyorsan felváltja
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!