Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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FONTOS Extrém hőség, aggasztó vízhiány - Tényleg pazarolja Magyarország a vizet?
Tisza-kormány: kritikus nap az energiaellátásban, hajszálon múlhat Paks teljes leállása
Gazdaság

Tisza-kormány: kritikus nap az energiaellátásban, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

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Kritikus nap következik a magyar energiaellátásban, mivel a Duna vízállása Paksnál jelenleg továbbra is -135 centiméteren áll, mindössze egy centiméterrel a kritikus szint alatt. Ha a kedden megindult javulás tartós marad, akár a Paksi Atomerőmű teljes leállítása is elkerülhetővé válhat, azonban Magyar Péter bejelentése szerint hőség szempontjából most következik a legnehezebb 48 óra.
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Régi adósságot pótolt a Tisza-kormány: fontos adatok jelennek meg a térképeken

Magyarországon mostantól hivatalosan is elérhetők a digitális térképeken a védett és fokozottan védett természeti területek határai. A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) felületein, köztük a Kéktúra alkalmazásban közzétett adatoknak köszönhetően a túrázók könnyebben megtervezhetik útvonalaikat, elkerülve a szabálysértéseket, a bírságokat és a természetkárosítást.

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Régi adósságot pótolt a Tisza-kormány: fontos adatok jelennek meg a térképeken
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Paksi Atomerőmű: megszólalt a kormány a biztonsági helyzetről

A Paksi Atomerőmű blokkjainak a Duna alacsony vízállása miatti átmeneti leállítása teljesen biztonságos, rutinszerű folyamat – közölte a kormány. A biztonsági berendezések a leállás alatt is folyamatosan aktívak maradnak, a nukleáris biztonság fenntartása elsődleges prioritás. A villamosenergia-termelés szüneteltetése nem veszélyezteti az energiarendszer működését, a reaktorokat a vízszint rendeződésével fokozatosan indítják újra.

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Paksi Atomerőmű: megszólalt a kormány a biztonsági helyzetről
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Időjárás: itt a hír, amire mindenki várt, látszik a hőség vége, jönnek a záporok és zivatarok

Pénteken egy hidegfront hoz átmeneti enyhülést és elszórt csapadékot, ám előtte csütörtökön akár a mindenkori, 42 fokos magyarországi melegrekord is megdőlhet. A felfrissülés azonban nem tart sokáig, a kánikula a hétvégére csupán mérséklődik, a jövő héten pedig újult erővel tér vissza a forróság. Csütörtökön viszont már jöhetnek a frissítő záporok és zivatarok is – jelentette a HungaroMet.

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Időjárás: itt a hír, amire mindenki várt, látszik a hőség vége, jönnek a záporok és zivatarok
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Lemondott Vitézy korábbi frakciótársa

Újabb személyi változás jöhet Vitézy Dávid minisztériumában, ezúttal a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciójából érkezhet erősítés. A távozó képviselő korábban a Budapesti Fejlesztési Központban is dolgozott együtt a jelenlegi miniszterrel.

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Lemondott Vitézy korábbi frakciótársa
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Küszöbön az új államfő bejelentése: rendkívüli lépést tett a Tisza

A Tisza már augusztus 11-én megválasztaná Magyarország új köztársasági elnökét, ami arra utalhat, hogy az elmúlt hetek egyeztetései után célegyenesbe ért az államfőkeresés. Magyar Péterék egyelőre nem árulták el, kit jelölnek a posztra, de a mai egyeztetésük alapján nagyon könnyű elhamarkodott következtetést hozni.

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Küszöbön az új államfő bejelentése: rendkívüli lépést tett a Tisza
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Megkezdődött a szerdai kormányülés

Szerdán ismét összeült a kormány, amely továbbra is kiemelten foglalkozik a rendkívüli időjárás miatt kialakult energia- és vízügyi helyzettel. A Külügyminisztérium a tanácskozásra a környező országokból begyűjtött információkkal és a regionális egyeztetések eredményeivel készül.

A tárca egyúttal ismét takarékosságra kérte a lakosságot a villamosenergia-rendszer szempontjából legérzékenyebb, 17 és 22 óra közötti időszakban. Az elmúlt napokban a háztartások és a vállalatok fogyasztáscsökkentése érdemben hozzájárult ahhoz, hogy mérsékeljék az esti csúcsterhelést.

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Ruff Bálint rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett – itt vannak a napirendi pontok

A hőség és az energiakrízis miatt elmaradt eheti ülés után már hétfőn újra összeülhet az Országgyűlés. A kormány tíz törvénycsomagot vinne a képviselők elé, amelyek között az akkumulátorgyárak szigorúbb szabályozása és a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése is szerepel.

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Ruff Bálint rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett – itt vannak a napirendi pontok
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58 fokosra forrósodtak a sínek, több száz kilométeren lassít a MÁV

Az extrém hőség miatt az Alföldön helyenként 58 fokosra forrósodtak a sínek, ezért a MÁV több száz kilométeren lassításokat rendelt el. A vasúttársaság közben fehér hővédő festéssel is kísérletezik, amely akár 3–7 fokkal csökkentheti a sínek hőmérsékletét - írja bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

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58 fokosra forrósodtak a sínek, több száz kilométeren lassít a MÁV
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Újfajta sebességmérést vezethet be Vitézy Dávid a magyar utakon

Új módszerrel szoríthatják vissza a gyorshajtást Magyarországon: a kormány most azt mérlegeli, hogy a hagyományos traffipaxok mellett az autósok teljes útszakaszon mért átlagsebessége alapján is lehessen bírságolni. A magyarok szeptember 9-ig mondhatják el véleményüket a javaslatról.

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Újfajta sebességmérést vezethet be Vitézy Dávid a magyar utakon
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Vitézy közbelépett a fakivágások után: történelmi változás jön a MÁV-nál

Teljesen új vezetői pozíciót hoznak létre a MÁV-nál: történetében először főtájépítészt kap a vasúttársaság. A lakossági bejelentések után Vitézy Dávid a zuglói fakivágások miatt a MÁV teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatának felülvizsgálatát rendelte el.

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Vitézy közbelépett a fakivágások után: történelmi változás jön a MÁV-nál
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Magyar Péter: eddig stabil a helyzet, de ma különösen fontos takarékoskodni

A magyar miniszterelnök a reggeli órákban közölt bejegyzést a energiaellátási helyzetről, miszerint eddig minden rendben, de szerdán fokozottan kell figyelni a fogyasztásra.

Bár a tájékoztatás idejében még valóban -135 centiméter volt a Duna állása Paksnál, azóta a mutató átbillent, így most már gyakorlatilag határszintre került a vízszint.

Amennyiben a folyó nem szintje nem esik -134 centiméter alá, és a várható esőzések valóban megtörténnek, lehetséges, hogy elkerülhető az atomerőmű teljes leállása.

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Megrepedhet a Fidesz: már most parlamenti erő lehetne egy új jobbközép párt

Parlamentbe kerülő választói bázisa lehetne egy Fideszből kiváló, mérsékelt polgári-jobbközép pártnak a Medián friss felmérése szerint. A kutatás szerint a jelenlegi fideszesek mintegy harmada is nyitott lenne egy ilyen politikai ajánlatra, azonban a majdani választási reform teljesen áthúzhatja az ellenzék számításait.

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Megrepedhet a Fidesz: már most parlamenti erő lehetne egy új jobbközép párt
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Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Szerda a magyar villamosenergia-rendszer egyik legkritikusabb napja lehet a mostani energiakrízisben, hiszen miközben a Paksi Atomerőmű nyolc turbinájából már csak egy, mintegy 240 megawatt teljesítményű egység termel, a rendkívüli hőség miatt tovább emelkedhet az ország áramigénye.

A cégek és a lakosság eddig odafigyeltek a fogyasztásuk visszafogására, így mintegy 10 százalékkal alacsonyabb terhelést nehezedett a magyar energiainfrastruktúrára, azonban szerdán és csütörtökön több helyen 40 fok feletti hőmérséklet várható, az ország középső részén pedig akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is megdőlhet.

Továbbra is különösen a 17 és 22 óra közötti időszak lesz igazán kritikus, amikor a naperőművek termelése visszaesik. A keddi nap ugyanakkor az első komolyabb pozitív fordulatot is meghozta Pakson.

Hajnali fél kettő körül a Duna vízszintje mínusz 140 centiméter környékén járt, és már csak néhány milliméter választotta el az erőművet attól a helyzettől, amelyben meg kellett volna kezdeni az utolsó turbina leállítását is. Az apadás azonban megállt: reggelre 1,5 centiméteres, estére pedig már 5 centiméteres emelkedést mértek. A vízállás így mínusz 135 centiméter környékére került, egészen közel a mínusz 134 centiméteres kritikus szinthez,

az utolsó paksi turbina pedig stabilan termelt.

Az utolsó turbina üzemben tartása azért is fontos, mert jelentősen megkönnyítheti az erőmű későbbi teljes újraindítását. A már leállított egységeket indulásra kész állapotban tartják, visszakapcsolásukhoz azonban tartósan megfelelő dunai vízállásra van szükség. Ehhez némi reményt ad, hogy a következő napokban az osztrák vízgyűjtő területeken jelentősebb eső érkezhet, pénteken pedig Magyarországot is eléri egy hidegfront.

Kedden a fogyasztás oldaláról is kedvező adatok érkeztek: az esti csúcsidőszakban mintegy 500 megawattal maradt el az ország terhelése az előzetesen tervezettől, a korábbi napokban pedig 600–700 megawattos megtakarításra is volt példa.

Már 837 közepes és nagyfogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére.

A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező fogyasztáscsökkentést a vállalatok számára, de Magyar Péter kedd este ismét jelezte, hogy erre szükség esetén megvan a jogi lehetőség. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig ott, ahol ez lehetséges, otthoni munkavégés marad érvényben, és a magánszektor munkáltatóit is arra kérték, hogy kövessék ezt a gyakorlatot.

Ehhez kapcsolódóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiakrízis miatt azt javasolta, hogy az augusztus 8-i szombati munkanapot helyezzék át egy szeptemberi szombatra, amivel mérsékelhető lenne a gazdaság energiaigénye a mostani kritikus időszakban. Magyar Péter korábban azt mondta, hogy erről egyelőre nem született döntés, de amennyiben a kánikula fennmarad és az energiahelyzet indokolja, a kormány még megfontolhatja a változtatást.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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