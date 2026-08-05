Történelmi megállapodás az olajpiacon, évekre meghatározó üzletet kötöttek szép csendben

Kuvait történetének legnagyobb külföldi befektetési megállapodását kötötte meg:

a Blackstone, a KKR és a Brookfield összesen 16 milliárd dolláros szerződést írt alá a Kuwait Oil Companyval (KOC), az állami Kuwait Petroleum Company (KPC) leányvállalatával.

A július megállapodás alapján egy vegyesvállalat jön létre, amelyben a KPC 51, a három befektetési alap pedig 49 százalékos részesedést szerez.

Az új társaság 20 évre és 6 hónapra bérbe veszi Kuvait kőolajvezeték-hálózatát, majd azt visszabérli az állami olajvállalatnak. A tranzakció várhatóan 7,8 milliárd dollárnyi friss forrást biztosít Kuvaitnak, amelyet a KPC olajmezők és energetikai infrastruktúra fejlesztésére kíván fordítani.

Az ország célja, hogy napi kőolajtermelését 2035-re 2,6 millió hordóról 4 millió hordóra növelje.

A konstrukció nem egyedi a térségben: az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC már 2019-ben hasonló megállapodást kötött a KKR-rel és a BlackRockkal, míg a szaúdi Aramco 2021-ben monetizálta olaj- és később földgázvezeték-hálózatát. Ezekben az ügyletekben az állami vállalatok megtartják a többségi tulajdont, miközben jelentős tőkét vonnak be fejlesztéseik finanszírozására.

A megállapodásra különösen érzékeny időszakban került sor, mivel Kuvaitot súlyosan érintette a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása. Az ország áprilisban vis maiorra hivatkozva felmondta több olajszállítási szerződését, termelése pedig májusban napi 580 ezer hordóra esett vissza.

A Reuters adatai szerint júliusra ez már 1,97 millió hordóra emelkedett a júniusi 1,65 millió hordóról, de továbbra is elmarad az év eleji, napi 2,6 millió hordós szinttől.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio