Történelmi megállapodás az olajpiacon, évekre meghatározó üzletet kötöttek szép csendben

Kuvait történetének legnagyobb külföldi befektetési megállapodását kötötte meg:
a Blackstone, a KKR és a Brookfield összesen 16 milliárd dolláros szerződést írt alá a Kuwait Oil Companyval (KOC), az állami Kuwait Petroleum Company (KPC) leányvállalatával.
A július megállapodás alapján egy vegyesvállalat jön létre, amelyben a KPC 51, a három befektetési alap pedig 49 százalékos részesedést szerez.
Az új társaság 20 évre és 6 hónapra bérbe veszi Kuvait kőolajvezeték-hálózatát, majd azt visszabérli az állami olajvállalatnak. A tranzakció várhatóan 7,8 milliárd dollárnyi friss forrást biztosít Kuvaitnak, amelyet a KPC olajmezők és energetikai infrastruktúra fejlesztésére kíván fordítani.
Az ország célja, hogy napi kőolajtermelését 2035-re 2,6 millió hordóról 4 millió hordóra növelje.
A konstrukció nem egyedi a térségben: az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC már 2019-ben hasonló megállapodást kötött a KKR-rel és a BlackRockkal, míg a szaúdi Aramco 2021-ben monetizálta olaj- és később földgázvezeték-hálózatát. Ezekben az ügyletekben az állami vállalatok megtartják a többségi tulajdont, miközben jelentős tőkét vonnak be fejlesztéseik finanszírozására.
A megállapodásra különösen érzékeny időszakban került sor, mivel Kuvaitot súlyosan érintette a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása. Az ország áprilisban vis maiorra hivatkozva felmondta több olajszállítási szerződését, termelése pedig májusban napi 580 ezer hordóra esett vissza.
A Reuters adatai szerint júliusra ez már 1,97 millió hordóra emelkedett a júniusi 1,65 millió hordóról, de továbbra is elmarad az év eleji, napi 2,6 millió hordós szinttől.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Elképesztő növekedést villantott a SpaceX, mégis megijedtek a befektetők
Megérkezett a cég első gyorsjelentése.
Megfagyott a levegő a két dél-amerikai óriás között: hazarendelték a nagykövetet
Csúnya az összeveszés.
Közeleg a fordulat az időjárásban: 42 fokos hőség után heves zivatarok hozzák el a felfrissülést Magyarországra
Ma és holnap pokolian meleg napunk lesz.
Máris jött egy céláremelés az OTP részvényeire!
A negyedéves jelentés után.
Megállíthatatlanul terjeszkedik az európai pénzügyi óriás, itt az újabb zsákmányuk
Távoli piacok felé fordultak.
Drasztikus lépés a távol-keleti szigetországban: 1 százalékra vágják vissza az élelmiszerek adóját
A tűzzel játszik az ázsiai nagyhatalom kormánya.
Amíg mindenki az energiakrízisre figyel, a küszöb alatt ömlik Európába az orosz LNG
Ezek már ígyis csak az utolsó napjai a Gazprom európai létének.
A számlát mindannyian megfizetjük - így gyűrűzik végig az aszály a gazdaságon
Egy súlyos hőhullám a terméskiesésen keresztül megemelheti az élelmiszerárakat, visszafoghatja a gazdasági növekedést, ronthatja a termelékenységet, sőt még az állam finanszírozását is m
AI-gyorsjelentések, geopolitikai eszkaláció és hozamemelkedés - így alakult a júliusi modellportfólió
A közel-keleti konfliktus kiéleződése, az energiaárak emelkedése és a jegybankok óvatos hangvétele júliusban átírta a piaci képet. A hazai kötvények súlyát növeltük, miközben a jelentő
Albérletkörkép és pénzügyi segítség egyetemistáknak
Pár hete kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, amivel minden évben elindul a versengés az albérletpiacon. A rohamos tempójú lakáskeresés és pénzügyi tervezés azonban gyorsan felváltja
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.