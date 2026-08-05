Trump csak erre a fordulatra vár: belső katasztrófa söpörheti el a közel-keleti rezsimet

A háború sújtotta Iránban tovább mélyült a gazdasági válság, az éves infláció 82 százalékos értékre ugrott, ami gyorsan rontja a háztartások vásárlóerejét. Különösen aggasztó lehet a teheráni döntéshozók számára, hogy az élelmiszerek árában érzékelhető a legnagyobb növekedés, országszerte 134 százalékos áremelkedést regisztráltak júliusban, egyes vidéki területeken pedig nem volt ritka a 140 százalékos ugrás éves alapon. Más területeket is súlyosan érint a helyzet, a háztartási gépek ára például a becslések szerint 114 százalékos inflációt mutat. Érdekesség, hogy a hatalmas olajkitermeléssel bíró országban az egyik leggyorsabban a szállítás ára növekszik, és az üzemanyagok árának várható növekedése miatt ez tovább emelkedhet.
A közgazdászok úgy vélik, hogy az árak annyira magasra ugrottak, hogy már teljesen egyértelműen válságról lehet beszélni az országban.
A kialakult helyzetet könnyű lenne a háború hatásaira fogni, ugyanakkor sokan úgy vélik, hogy legalább ennyire erőteljesen érvényesül a kormány elhibázott politikája is. Hodzsát Abdolmáleki korábbi munkaügyi miniszter is ezen az állásponton van:
A háborúnak semmilyen hatása nem volt az inflációra. Az infláció folyamatosan emelkedett a Peszeskján-kormány alatt, és a háború hozzájárulása ezekhez az áremelkedésekhez nulla
– jelentette ki, hozzáfűzve, hogy egyértelműen „a félrevezetett politikák és a kormányzati alkalmatlanság” következménye a drámai inflációs helyzet.
Mások vitatkoznak ezzel a véleménnyel, mivel úgy vélik, hogy a gazdaságpolitika és a háborús konfliktus együttesen járult hozzá a tarthatatlan helyzethez. A lap több szakértőt is megszólaltatott, akik úgy vélték, hogy az inflációt nagyjából fele-fele arányban okozzák a külső és a belső hatások. A nyilatkozók ráadásul úgy vélték, hogy egy esetleges megállapodás Irán és az Egyesült Államok között még közel sem jelentené egyből a nehézségek végét. Teherán elképzelése szerint a szankciók feloldódnak, hatalmas zárolt vagyonhoz juthatnak hozzá és egy külföldi alap is létrejöhet az ország újjáépítésére, de a szerkezei problémák ettől nem fognak egyhamar megjavulni. Az egyik legmélyebb gondokat a korrupció rendkívül magas szintje jelenti, az ez elleni harcokban pedig hosszú ideig tarthat mire eredményeket érnek el.
Iránban a vásárlóerő is folyamatosan csökken, egyre több alapvető termék válik megfizethetetlené sok család számára.
A bérek is emelkedtek közben, ám meg sem tudták közelíteni a regisztrált áremelkedést. A minimálbérek 60 százalékkal emelkedtek, a köztisztviselők és a nyugdíjasok átlagosan 30 százalékkal több pénzhez jutnak. Az infláció miatt ez mégis kevés. Januárban a kormány élelmiszerutalványokat vezetett be a helyzet súlyosságának mérséklésére, ám ezek azóta szinte teljesen elértéktelenedtek. A közgazdászok kiemelik, hogy az emelkedő árak egyre nagyobb bizonytalanságba sodorják a gazdaságot és a háztartásokat is.
Donald Trump amerikai elnök a háború megindításának pillanatában arra számíthatott, hogy a vezetés elleni támadás következtében Irán összeomlik, mivel a rezsimnek nem marad támogatása. Ez az elképzelés vélhetően abból táplálkozott, hogy 2025 decemberében tüntetések robbantak ki az országban, a gazdasági elégedetlenség vezetett utcai jelenetekhez, sokan az ajatollah távozását követelték. Az iszlamista vezetés akkor félkatonai erők bevetésével szétverte a demonstrációkat, az óvatos becslések szerint is legalább 20 ezer ember halálát okozva ezzel. A helyzet azóta sem javult, ám a háború – egy időre biztosan – stabilizálta a vezetés helyzetét, bár közben a katonai keményvonalasok is megerősödtek. Washingtonban most abban bízhatnak, hogy a lakosság türelme elfogy a teheráni vezetéssel szemben, ami újra tüntetésekhez vezet, és ez az amerikaiak kezére játszhat.
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Kína nem kér bocsánatot a túlkapacitásért
Iparpolitikája egyetlen egyszerű elven nyugszik: az erő diktál
Gyanús ügyletekre derült fény: fiktív számlákkal verhették át az amerikai befektetési bankot
Egy vasérckereskedő trükközhetett.
Évek óta nem látott pénz áramlik a magyar piacra: fontos helyet szereztünk vissza a régióban
Bizonytalanságot hoz a piacra a zuglói irodák át nem vétele.
Újfajta sebességmérést vezethet be Vitézy Dávid a magyar utakon
Vége lehet a traffipax előtti fékezgetésnek.
Beindult az orosz Matrjoska-művelet, Európa legerősebb országa került célkeresztbe
A német tartományi választásokra „készülnek” Moszkvában.
Karácsony Gergely bejelentette: komoly átalakítás kezdődik a Nagykörúton
Változnak a biciklisávok.
Jelentett az Erste, az extraprofitadó jócskán visszavágta a nyereséget
Mutatjuk a friss számokat.
Meglepő módszerrel fejlesztettek ki egy újfajta vakcinát, amely hatékony lehet a rákos megbetegedések ellen
A Covid-19 tapasztalataiból merítettek a kutatók.
A számlát mindannyian megfizetjük - így gyűrűzik végig az aszály a gazdaságon
Egy súlyos hőhullám a terméskiesésen keresztül megemelheti az élelmiszerárakat, visszafoghatja a gazdasági növekedést, ronthatja a termelékenységet, sőt még az állam finanszírozását is m
AI-gyorsjelentések, geopolitikai eszkaláció és hozamemelkedés - így alakult a júliusi modellportfólió
A közel-keleti konfliktus kiéleződése, az energiaárak emelkedése és a jegybankok óvatos hangvétele júliusban átírta a piaci képet. A hazai kötvények súlyát növeltük, miközben a jelentő
Albérletkörkép és pénzügyi segítség egyetemistáknak
Pár hete kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, amivel minden évben elindul a versengés az albérletpiacon. A rohamos tempójú lakáskeresés és pénzügyi tervezés azonban gyorsan felváltja
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.