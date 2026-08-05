Újfajta sebességmérést vezethet be Vitézy Dávid a magyar utakon

Új módszerrel szoríthatják vissza a gyorshajtást Magyarországon: a kormány most azt mérlegeli, hogy a hagyományos traffipaxok mellett az autósok teljes útszakaszon mért átlagsebessége alapján is lehessen bírságolni. A magyarok szeptember 9-ig mondhatják el véleményüket a javaslatról.

Magyarországon is bevezethetik az átlagsebesség-mérést, amely nem egy adott ponton ellenőrizné az autósokat, hanem azt vizsgálná, hogy egy hosszabb útszakaszt átlagosan milyen sebességgel tettek meg. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közlekedésbiztonsági konzultáció részeként kéri a magyarok véleményét a rendszer alkalmazásáról.

A megoldás lényege, hogy a rendszer egy útszakasz elején és végén azonosítja a járművet, majd az út megtételéhez szükséges időből kiszámítja annak átlagsebességét. Ezzel gyakorlatilag értelmetlenné válik, az, hogy egy autós csak a traffipax közvetlen közelében lassítson le, majd az ellenőrzési pont elhagyása után ismét a megengedett sebesség felett haladjon.

Vitézy szerint technológiai szempontból Magyarországon már most adottak a rendszer bevezetésének feltételei, hiszen az utak mentén működő kamerák alkalmasak lennének erre. Jelenleg azonban a jogszabályi környezet sem teszi lehetővé, hogy az így meghatározott átlagsebesség alapján szabjanak ki bírságot.

Az automatikus sebességellenőrző rendszerek általában 15–20 százalékkal mérsékelhetik a balesetek számát az Európai Bizottság adatai szerint.

Ausztriában egy alagútban a rendszer bevezetése után 33 százalékkal csökkent a sérüléses, közel 49 százalékkal pedig a halálos és súlyos sérüléssel járó balesetek száma. Olaszországban egy vizsgálat 22 százalékos, Lengyelország érintett útszakaszain pedig 30 százalékos balesetszám-csökkenést mutatott ki.

Az átlagsebesség-mérés ugyanakkor csak az egyik eleme a kormány júliusban elindított közlekedésbiztonsági konzultációjának. A kérdőívben többek között

a visszaeső és kirívó gyorshajtók szigorúbb büntetéséről,

az illegális utcai versenyzés elleni fellépésről,

az automatikus kamerás ellenőrzések kiterjesztéséről és

az elektromos rollerek szabályozásáról is véleményt lehet mondani.

A kérdőív 2026. szeptember 9-ig érhető el, kitöltése anonim és önkéntes. A minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a beérkező válaszokat a tervezett közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítésénél veszik figyelembe.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert