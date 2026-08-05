Váratlan enyhítés: az Egyesült Államok levette a szankciós listáról az iráni elitalakulat több érdekeltségét

Az Egyesült Államok több iráni entitást levett a terrorizmus elleni szankciós listájáról. Az érintett légi járművek és légitársaságok korábban az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) fűződő kapcsolataik miatt szerepeltek az amerikai feketelistán, a döntés pontos indoklását azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az Egyesült Államok feloldotta a terrorizmus elleni szankciókat két repülőgép, valamint három olyan légitársaság esetében, amelyek az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához köthetők – derül ki az amerikai pénzügyminisztérium szerdán közzétett tájékoztatásából.

Az érintett légi járművek és légitársaságok korábban az iráni alakulathoz fűződő kapcsolataik miatt szerepeltek az Egyesült Államok feketelistáján.

A döntés pontos hátterét és indoklását egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images