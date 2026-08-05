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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Váratlan enyhítés: az Egyesült Államok levette a szankciós listáról az iráni elitalakulat több érdekeltségét
Gazdaság

Váratlan enyhítés: az Egyesült Államok levette a szankciós listáról az iráni elitalakulat több érdekeltségét

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Az Egyesült Államok több iráni entitást levett a terrorizmus elleni szankciós listájáról. Az érintett légi járművek és légitársaságok korábban az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) fűződő kapcsolataik miatt szerepeltek az amerikai feketelistán, a döntés pontos indoklását azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az Egyesült Államok feloldotta a terrorizmus elleni szankciókat két repülőgép, valamint három olyan légitársaság esetében, amelyek az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához köthetők – derül ki az amerikai pénzügyminisztérium szerdán közzétett tájékoztatásából.

Az érintett légi járművek és légitársaságok korábban az iráni alakulathoz fűződő kapcsolataik miatt szerepeltek az Egyesült Államok feketelistáján.

A döntés pontos hátterét és indoklását egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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