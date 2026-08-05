Vitézy közbelépett a fakivágások után: történelmi változás jön a MÁV-nál

A MÁV történetében először főtájépítészi pozíciót hoznak létre
– jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az új vezető és szakmai csapata kifejezetten az állomásokat és vasúti pályákat övező zöldfelületek fenntartható kezeléséért felel majd, a közlekedésbiztonsági követelmények megtartása mellett.
A döntés közvetlen előzménye, hogy Zuglóban a MÁV növényzetkezelési munkái során több, a vasúti töltésen álló fát kivágtak. Vitézy közlése szerint az elmúlt 24 órában több bejelentést és fényképet is kapott az esetről, ezért elrendelte a munkálatok leállítását és a beavatkozás felülvizsgálatát.
A miniszter szerint azonban az egyedi eset kivizsgálása nem elegendő, ezért arra is felkérte a MÁV-ot, hogy a klímaváltozás és a fák ökológiai értékének figyelembevételével vizsgálja felül teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatát. Ennek részeként gyorsítják fel az elmondása szerint korábban is tervezett főtájépítészi pozíció létrehozását.
Vitézy hangsúlyozta, hogy a vasútbiztonság továbbra is elsődleges szempont: meg kell akadályozni például, hogy egy viharban kidőlő fa a sínekre zuhanjon és balesetet okozzon. Ugyanakkor szerinte véget kell vetni annak a gyakorlatnak, amely ott is a fák kivágásához vezet, ahol erre valójában nincs szükség.
Megfelelő szakmai döntésekkel a közlekedésbiztonság és a természetvédelem egyszerre érvényesíthető
– tette hozzá.
Az új főtájépítész feladata ezt a szemléletet intézményesíteni a vasúttársaságnál, hiszen a MÁV jelentős kiterjedésű zöldfelületeket kezel az országban. A cél az, hogy a jövőben ne egyedi beavatkozásokkal, hanem egységes, szakmailag megalapozott elvek alapján gondoskodjanak az állomások és vasútvonalak környezetéről.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Ruprech Judit
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