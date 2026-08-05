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Vitézy közbelépett a fakivágások után: történelmi változás jön a MÁV-nál
Gazdaság

Vitézy közbelépett a fakivágások után: történelmi változás jön a MÁV-nál

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Teljesen új vezetői pozíciót hoznak létre a MÁV-nál: történetében először főtájépítészt kap a vasúttársaság. A lakossági bejelentések után Vitézy Dávid a zuglói fakivágások miatt a MÁV teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatának felülvizsgálatát rendelte el.
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A MÁV történetében először főtájépítészi pozíciót hoznak létre

jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az új vezető és szakmai csapata kifejezetten az állomásokat és vasúti pályákat övező zöldfelületek fenntartható kezeléséért felel majd, a közlekedésbiztonsági követelmények megtartása mellett.

A döntés közvetlen előzménye, hogy Zuglóban a MÁV növényzetkezelési munkái során több, a vasúti töltésen álló fát kivágtak. Vitézy közlése szerint az elmúlt 24 órában több bejelentést és fényképet is kapott az esetről, ezért elrendelte a munkálatok leállítását és a beavatkozás felülvizsgálatát.

A miniszter szerint azonban az egyedi eset kivizsgálása nem elegendő, ezért arra is felkérte a MÁV-ot, hogy a klímaváltozás és a fák ökológiai értékének figyelembevételével vizsgálja felül teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatát. Ennek részeként gyorsítják fel az elmondása szerint korábban is tervezett főtájépítészi pozíció létrehozását.

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Vitézy hangsúlyozta, hogy a vasútbiztonság továbbra is elsődleges szempont: meg kell akadályozni például, hogy egy viharban kidőlő fa a sínekre zuhanjon és balesetet okozzon. Ugyanakkor szerinte véget kell vetni annak a gyakorlatnak, amely ott is a fák kivágásához vezet, ahol erre valójában nincs szükség.

Megfelelő szakmai döntésekkel a közlekedésbiztonság és a természetvédelem egyszerre érvényesíthető

– tette hozzá.

Az új főtájépítész feladata ezt a szemléletet intézményesíteni a vasúttársaságnál, hiszen a MÁV jelentős kiterjedésű zöldfelületeket kezel az országban. A cél az, hogy a jövőben ne egyedi beavatkozásokkal, hanem egységes, szakmailag megalapozott elvek alapján gondoskodjanak az állomások és vasútvonalak környezetéről.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Ruprech Judit

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