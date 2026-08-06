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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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A hőség után jön a fordulat délután: hirtelen zivatarok és viharos széllökések vethetnek véget a napsütésnek
Gazdaság

A hőség után jön a fordulat délután: hirtelen zivatarok és viharos széllökések vethetnek véget a napsütésnek

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Extrém hőség várható ma is, a csúcshőmérséklet újra elérheti a 40 fokot, így akár megint megdőlhet a napi melegrekord. Bár a nap folyamán a napsütésé lesz a főszerep, délutántól elszórtan záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra is számítani kell - írta a HungaroMet.

A mai nap folyamán túlnyomórészt napos időre van kilátás, amelyet csak a délutáni órákban megnövekvő gomolyfelhőzet zavarhat meg.

Kora délutántól elszórtan – először a hegyvidéki területeken, majd a síkvidékeken is – záporok és zivatarok alakulhatnak ki.

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Forrás: HungaroMet Facenook-oldal

A légmozgás az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, késő délutántól viszont a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és egyre nagyobb területen megélénkül. A zivatarok környezetében emellett hirtelen, viharos széllökésekre is fel kell készülni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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