A hőség után jön a fordulat délután: hirtelen zivatarok és viharos széllökések vethetnek véget a napsütésnek

A mai nap folyamán túlnyomórészt napos időre van kilátás, amelyet csak a délutáni órákban megnövekvő gomolyfelhőzet zavarhat meg.

Kora délutántól elszórtan – először a hegyvidéki területeken, majd a síkvidékeken is – záporok és zivatarok alakulhatnak ki.

Forrás: HungaroMet Facenook-oldal

A légmozgás az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, késő délutántól viszont a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és egyre nagyobb területen megélénkül. A zivatarok környezetében emellett hirtelen, viharos széllökésekre is fel kell készülni.

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