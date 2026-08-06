A kutyatartóknak küldött fontos figyelmeztetést a magyar rendőrség

A nyári kánikulában a felforrósodott aszfalt és térkő súlyos égési sérüléseket okozhat a kutyák tappancsán, ezért a Magyar Rendőrség Facebook-videóban hívta fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. A szakértők szerint a sétákat a hűvösebb reggeli vagy esti órákra érdemes időzíteni, és lehetőség szerint füves, árnyékos útvonalakat kell választani. Alapszabályként érdemes észben tartani: ha egy felület mezítláb túl forró számunkra, az a kutyák számára is veszélyes. Az égési sérülés nemcsak komoly fájdalommal jár, hanem hosszan tartó gyógyulási folyamatot is igényel.

A nyári hőségben nemcsak a saját védelmünkről, hanem házikedvenceink biztonságáról is gondoskodnunk kell, mivel a felforrósodott útburkolatok súlyos sérüléseket okozhatnak a kutyák lábán. A megelőzés érdekében elengedhetetlen a séták megfelelő időzítése és az útvonal körültekintő megválasztása – figyelmeztetett a magyar rendőrség Facebook-videójában.

A kánikulában a napon álló aszfalt és térkő hőmérséklete rendkívül gyorsan megemelkedhet, ami komoly égési sérüléseket okozhat az állatok érzékeny tappancsán.

Alapszabályként érdemes észben tartani, hogy ha egy felület túl forró ahhoz, hogy mezítláb rálépjünk, az a kutyák számára is veszélyes. A szakértők azt javasolják, hogy a sétákat a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzítsük, és lehetőség szerint füves, árnyékos útvonalakat válasszunk a betonozott utak helyett.

Nagyon fontos az is, hogy ha olyan helyre visszük az állatot, ahol a talaj minősége miatt fennáll a veszélye annak, hogy a burkolat túlmelegedett, ezt mindenképpen ellenőrizzük

– figyelmeztet a Magyar Rendőrség a közösségi oldalán közzétett videójában. A kutyák talpa ugyanis a miénkhez hasonlóan érzékeny a szélsőséges hőhatásokra. Egy esetleges égési sérülés nemcsak komoly fájdalommal jár az állat számára, hanem hosszan tartó gyógyulási folyamatot is igényel, amely alatt kedvencünket pihentetni kell, így sétálni sem lehet vinni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János