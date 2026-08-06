A volt MVM vezér szerint még nem vagyunk túl a paksi krízis nehezén

Nincs és nem is lesz megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű víz a Dunában Paksnál – ezt írta még 2018-ban Mártha Imre, az MVM egykori vezérigazgatója Süli Jánosnak, az akkori paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszternek. A műsorban Mártha arról beszélt, hogy nem örül, hogy a jóslata bejött, ugyanakkor szerinte a jelenlegi helyzet még ennél is súlyosabb, mint amit a levélben megírt.
Az erőmű négy reaktorából csak egy üzemel, méghozzá nem is teljes terhelésen.
Az orosz üzemeltetési utasítások megemlítik ugyan lehetséges állapotként, de nem hetekig-hónapokig tartó leállásra, vagy hosszan tartó csökkentett üzemmódú működésre tervezték a Paksi Atomerőművet
- emelte ki.
Szerinte az, hogy a paksi szakemberek mégis kordában tudják tartani a helyzetet, önmagában bravúr, dicséretet érdemelnek – ugyanakkor problémásnak nevezte, hogy az erőmű élén korábbi, az előző kormányzathoz köthető személyek vannak jelenleg is. Szerinte ez a törésvonal a menedzsment és a szakszemélyzet között egy atomerőműnél nem szerencsés.
Az interjúban kiemelte, hogy
amíg legalább egy blokk üzemel, az újraindítás esetén képes felfűteni a többit, megkönnyítve az erőmű későbbi felterhelését.
Ha viszont az utolsó blokkot is lehűtik, nem tudni, hogyan indulna újra az erőmű. Mint mondta, legutóbb több mint 40 éve indították hidegállapotból, akkor külön erre a célra épített kazánparkkal, amelyet azóta lebontottak.
Azt is hangsúlyozta, hogy a folyamatos fel- és leterhelés csökkenti a reaktorok élettartamát. Párhuzamként a romániai atomerőművet hozta fel, ahol több uszály elsüllyesztésével mesterséges küszöböt építettek a Duna fenekére, hogy megemeljék a vízszintet és elkerüljék az utolsó turbina leállítását.
Nem gondolom, hogy túl lennénk a nehezén. Legfeljebb egy pillanatnyi levegőhöz jutunk
— mondta Mártha Imre.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az erőmű leállna, a rendszer egyik legnagyobb fogyasztójává válna: az önfogyasztás üzemállapottól függően 50–70 megawatt is lehet, mivel a négy blokkot hűteni kell a maradványhő miatt.
A levél nagy része azonban Paks II-ről szólt. Mártha szerint a mostani vízhiány csak megerősíti, hogy ha megépül az új erőmű, akkor elkerülhetetlen lesz egy Heller–Forgó típusú hűtőtorony megépítése, mivel a Dunába gyakorlatilag már nem lehet több hőt engedni. Ez szerinte az engedélyezési eljárás újraindítását és a korábban emlegetett 12 milliárd eurós költségbecslés kukába dobását jelenti.
Azt is elmondta, hogy a Budapesti Közművek és a Budapesti Műszaki Egyetem közös projektben azt vizsgálja,
hogyan lehetne mintegy 120 kilométeres távvezetéken elhozni Paks hulladékhőjének egy részét Dunaújvároson, Érden és Százhalombattán át Budapestig, távfűtési célra.
A számítások szerint akár 150–200 megawattnyi hőteljesítmény is kinyerhető lenne – ez azonban több éves projekt, és nem oldaná meg közvetlenül az erőmű hűtési gondjait, viszont csökkentené a Dunába jutó hőterhelést.
Hozzátette: a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását minden erővel tolni kellene – az amerikai gyakorlatban akár 80 éves korukig is üzemeltetnek atomerőműveket, ehhez képest az 50 éves paksi blokkok szerinte még „gyerekek".
Zárásként megjegyezte, hogy a 2010-ben leállított hazai szélenergia-fejlesztések hiánya is érezhető: szerinte egy szélerőmű-park jól kiegészítené a mostani, több ezer megawattos napelem-kapacitást, hiszen gyakran fúj a szél, amikor nem süt a nap.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss DÃ¡niel
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