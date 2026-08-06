Akár évtizedes rekordot is hozhat a magyar infláció

A júniusi 1,7%-ról tovább csökkenhetett az infláció Magyarországon: a nyár közepén 1,5%-os lehetett az éves alapon számolt árszínvonal-emelkedés. Ha az elemzői előrejelzések konszenzusa (mediánja) pontosnak bizonyul, az azt jelenti, hogy az utóbbi tíz év egyik legkisebb adatát láthatjuk. 2016 ősze óta egyszer, épp idén februárban láttunk ennél alacsonyabb inflációt, 1,4%-ot.
Vagyis egy kisebb meglepetés is elég, hogy a holnapi adat kapcsán évtizedes mélypontról lehessen esetleg beszélni.
Bár korábban júliusra nézve inkább enyhe inflációgyorsulás volt valószínűsíthető, úgy tűnik, e helyett további lassulás jön – foglalja össze meglátásait Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője. Ismét segíthették ugyanis a dezinflációt az élelmiszerek, illetve az üzemanyagárak is nagy valószínűséggel csökkentek havi szinten, dacára a „védett ár” június végi kivezetésének. Ezeket a mérséklő hatásokat a piaci szolgáltatások részben ellensúlyozhatták, ahol az önkéntes árkorlátozás alól kiengedett banki és telekommunikációs szolgáltatások drágulása következhetett be. A júliusi forintgyengülés nem valószínű, hogy kedvezőtlen hatással bírt, az ipari termékek továbbra is mérsékelt inflációját a nyári szezonális hatások is segíthették.
Ennél is merészebb Virovácz Péter: az ING Bank közgazdásza úgy látja, hogy a fent említett évtizedes mélypont valóban összejön. Érzése szerint a júliusi infláció okozhatja az idei év legnagyobb meglepetését, hiszen havi alapon negatív értéket mutathat. Ennek egyik oka, hogy a modellbecslések alapján a tavasszal látott forint-felértékelődési sokk egészen jövő nyárig folyamatosan kedvező hatást fejthet ki az inflációs folyamatokra.
A Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki sem számít az infláció emelkedésére, stagnálásra (a júniusi 1,7 százalék megismétlődésére) is csak ketten. Becsey Zsolt, az Unicredit szakértője elsősorban a telekommunikációs és pénzügyi szolgáltatók áremelési lépéseivel, illetve a fővárosi parkolási díjak emelkedésével magyarázza az óvatosságát. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője emellett az üdülési szolgáltatások szezonális alapú drágulása miatt nem vár csökkenést.
|Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %)
|név
|intézmény
|2026. júl.
|2026. dec.
|2027. dec.
|2026. átlag
|2027. átlag
|Árokszállási Z. - Balog-Béki M.
|MBH Bank
|1,5
|3,1
|2,3
|2,2
|3,1
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|1,7
|1,8
|3,3
|1,8
|2,6
|Béri Zsófia
|VIG Alapkezelő
|1,5
|2,1
|3,4
|1,9
|3,0
|Jobbágy Sándor
|Concorde
|1,5
|-
|-
|2,3
|3,2
|Nyeste Orsolya
|Erste Bank
|1,4
|2,5
|2,8
|2,2
|3,4
|Palócz Éva
|Kopint-Tárki
|1,3
|2,5
|2,3
|2,0
|2,6
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|1,7
|2,9
|3,1
|2,2
|3,2
|Török Zoltán
|Raiffeisen Bank
|1,4
|3,5
|2,5
|2,2
|3,2
|Trippon Mariann
|CIB Bank
|1,6
|2,4
|3,0
|1,9
|2,8
|Varga Zoltán
|Equilor
|1,6
|3,4
|3,0
|2,3
|2,8
|Virovácz Péter
|ING Bank
|1,2
|2,7
|2,8
|1,9
|3,0
|konszenzus (medián)
|1,5
|2,6
|2,9
|2,2
|3,0
|Forrás: Portfolio
|* fogyasztóiár-index
A derűlátás nem csak a júliusi prognózisokat jellemzi. Bő fél éve még egész máshogy néztek ki az inflációs várakozások, a makacsul magasan ragadó drágulási ütem miatt az idei évre is pesszimista volt az elemzői közösség. Aztán az idén meglepően visszafogottan alakultak a szokásos év eleji átárazások, majd a további forinterősödés, illetve az élelmiszerek világpiaci áralakulása már mutatta, hogy új helyzet van. Azzal, hogy a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültség nem okozott tartós energiapiaci felfordulást, az év egészéről kiárazódott még egy nagyon fontos kockázat. Ez (és a jegybank júniusi frissített prognózisa) megadta a végső jelet, hogy ideje az inflációról másként gondolkodni. Míg korábban meredeken gyorsuló pályát vizionáltak a szakértők (akár 5%-ot közelítő év végi árindexszel), mostanra úgy látják, a jegybank 3%-os célját sem éri el. Az előrejelzések meredek zuhanását mutatja az alábbi ábra:
Ezzel együtt a második félév már inkább az infláció enyhe emelkedéséről szólhat majd, a július a mélypont lehetett. Sőt, Árokszállási Zoltán szerint egy hónappal ezelőtt még egy kicsit jobban nézett ki a helyzet, mint most. Az MBH Bank közgazdásza arra hívja fel a figyelmet, hogy
- az iráni konfliktus miatt még mindig hektikus az olajár alakulása,
- a rendkívüli szárazság és energiavészhelyzet sem éppen dezinflációs hatású,
- miközben már emelkedésnek indult a búza és a kukorica ára is az európai piacokon, illetve
- eközben a forint árfolyamában látott trendszerű erősödés is megállt az elmúlt hetekben.
A szakértők még érezhetően nem vették figyelembe az előrejelzéseikben a mostani hőhullám energiapiaci hatásait. Ez érthető, hiszen egyelőre teljesen homályos, hogy gyakorol-e bármilyen hatást az árakra Paks leállása.
Az összkép még így sem rossz (jól látszik, hogy a prognózisok konszenzusa ezekkel együtt is hónapról hónapra csökkent), de érezhetően vannak még a csőben kockázati tényezők. A fentiek mellett több elemző megemlítette még az agrártermékekben lévő inflációs kockázatot, ami a kedvezőtlen időjárásra és az iráni konfliktus okozta inputköltség-emelkedésre vezethető vissza, de ez már főként a következő évet érintheti majd.
Az elemzők szerint a holnap megjelenő júliusi inflációs adat aligha fogja eltántorítani a jegybankot attól, hogy a beígért augusztusi kamatcsökkentést végrehajtsa. Szeptemberben új inflációs előrejelzést készít az MNB, ami aztán tisztázhatja a további kamatcsökkentés esélyeit. Árokszállási szerint a friss jegybanki prognózis jó alkalom lehet a kamatcsökkentési ciklus leállítására, ami majd csak jövőre indulhat újra. Ezzel szemben Virovácz úgy fogalmaz, hogy amennyiben a rendkívül optimista becslése helytállónak bizonyul, úgy aligha lehet kérdés a kamatvágási ciklus őszi folytatása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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