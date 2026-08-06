Akár évtizedes rekordot is hozhat a magyar infláció

Júliusban az elemzők szerint 1,5%-os lehetett az infláció Magyarországon. Amennyiben a KSH holnap megjelenő hivatalos adata igazolja a várakozásokat, a harmadik egymást követő hónapban csökkenhetett a drágulás üteme. A A közel-keleti válság okozta energiapiaci kockázatok enyhülése, az erős forint és további egyéb tényezők összességében sokat javítottak az inflációs kilátásokon, amit a szakértői prognózisok látványos csökkenése is mutat.

A júniusi 1,7%-ról tovább csökkenhetett az infláció Magyarországon: a nyár közepén 1,5%-os lehetett az éves alapon számolt árszínvonal-emelkedés. Ha az elemzői előrejelzések konszenzusa (mediánja) pontosnak bizonyul, az azt jelenti, hogy az utóbbi tíz év egyik legkisebb adatát láthatjuk. 2016 ősze óta egyszer, épp idén februárban láttunk ennél alacsonyabb inflációt, 1,4%-ot.

Vagyis egy kisebb meglepetés is elég, hogy a holnapi adat kapcsán évtizedes mélypontról lehessen esetleg beszélni.

Bár korábban júliusra nézve inkább enyhe inflációgyorsulás volt valószínűsíthető, úgy tűnik, e helyett további lassulás jön – foglalja össze meglátásait Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője. Ismét segíthették ugyanis a dezinflációt az élelmiszerek, illetve az üzemanyagárak is nagy valószínűséggel csökkentek havi szinten, dacára a „védett ár” június végi kivezetésének. Ezeket a mérséklő hatásokat a piaci szolgáltatások részben ellensúlyozhatták, ahol az önkéntes árkorlátozás alól kiengedett banki és telekommunikációs szolgáltatások drágulása következhetett be. A júliusi forintgyengülés nem valószínű, hogy kedvezőtlen hatással bírt, az ipari termékek továbbra is mérsékelt inflációját a nyári szezonális hatások is segíthették.

Ennél is merészebb Virovácz Péter: az ING Bank közgazdásza úgy látja, hogy a fent említett évtizedes mélypont valóban összejön. Érzése szerint a júliusi infláció okozhatja az idei év legnagyobb meglepetését, hiszen havi alapon negatív értéket mutathat. Ennek egyik oka, hogy a modellbecslések alapján a tavasszal látott forint-felértékelődési sokk egészen jövő nyárig folyamatosan kedvező hatást fejthet ki az inflációs folyamatokra.

A Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki sem számít az infláció emelkedésére, stagnálásra (a júniusi 1,7 százalék megismétlődésére) is csak ketten. Becsey Zsolt, az Unicredit szakértője elsősorban a telekommunikációs és pénzügyi szolgáltatók áremelési lépéseivel, illetve a fővárosi parkolási díjak emelkedésével magyarázza az óvatosságát. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője emellett az üdülési szolgáltatások szezonális alapú drágulása miatt nem vár csökkenést.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2026. júl. 2026. dec. 2027. dec. 2026. átlag 2027. átlag Árokszállási Z. - Balog-Béki M. MBH Bank 1,5 3,1 2,3 2,2 3,1 Becsey Zsolt Unicredit Bank 1,7 1,8 3,3 1,8 2,6 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 1,5 2,1 3,4 1,9 3,0 Jobbágy Sándor Concorde 1,5 - - 2,3 3,2 Nyeste Orsolya Erste Bank 1,4 2,5 2,8 2,2 3,4 Palócz Éva Kopint-Tárki 1,3 2,5 2,3 2,0 2,6 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 1,7 2,9 3,1 2,2 3,2 Török Zoltán Raiffeisen Bank 1,4 3,5 2,5 2,2 3,2 Trippon Mariann CIB Bank 1,6 2,4 3,0 1,9 2,8 Varga Zoltán Equilor 1,6 3,4 3,0 2,3 2,8 Virovácz Péter ING Bank 1,2 2,7 2,8 1,9 3,0 konszenzus (medián) 1,5 2,6 2,9 2,2 3,0 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

A derűlátás nem csak a júliusi prognózisokat jellemzi. Bő fél éve még egész máshogy néztek ki az inflációs várakozások, a makacsul magasan ragadó drágulási ütem miatt az idei évre is pesszimista volt az elemzői közösség. Aztán az idén meglepően visszafogottan alakultak a szokásos év eleji átárazások, majd a további forinterősödés, illetve az élelmiszerek világpiaci áralakulása már mutatta, hogy új helyzet van. Azzal, hogy a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültség nem okozott tartós energiapiaci felfordulást, az év egészéről kiárazódott még egy nagyon fontos kockázat. Ez (és a jegybank júniusi frissített prognózisa) megadta a végső jelet, hogy ideje az inflációról másként gondolkodni. Míg korábban meredeken gyorsuló pályát vizionáltak a szakértők (akár 5%-ot közelítő év végi árindexszel), mostanra úgy látják, a jegybank 3%-os célját sem éri el. Az előrejelzések meredek zuhanását mutatja az alábbi ábra:

Ezzel együtt a második félév már inkább az infláció enyhe emelkedéséről szólhat majd, a július a mélypont lehetett. Sőt, Árokszállási Zoltán szerint egy hónappal ezelőtt még egy kicsit jobban nézett ki a helyzet, mint most. Az MBH Bank közgazdásza arra hívja fel a figyelmet, hogy

az iráni konfliktus miatt még mindig hektikus az olajár alakulása,

a rendkívüli szárazság és energiavészhelyzet sem éppen dezinflációs hatású,

miközben már emelkedésnek indult a búza és a kukorica ára is az európai piacokon, illetve

eközben a forint árfolyamában látott trendszerű erősödés is megállt az elmúlt hetekben.

A szakértők még érezhetően nem vették figyelembe az előrejelzéseikben a mostani hőhullám energiapiaci hatásait. Ez érthető, hiszen egyelőre teljesen homályos, hogy gyakorol-e bármilyen hatást az árakra Paks leállása.

Az összkép még így sem rossz (jól látszik, hogy a prognózisok konszenzusa ezekkel együtt is hónapról hónapra csökkent), de érezhetően vannak még a csőben kockázati tényezők. A fentiek mellett több elemző megemlítette még az agrártermékekben lévő inflációs kockázatot, ami a kedvezőtlen időjárásra és az iráni konfliktus okozta inputköltség-emelkedésre vezethető vissza, de ez már főként a következő évet érintheti majd.

Az elemzők szerint a holnap megjelenő júliusi inflációs adat aligha fogja eltántorítani a jegybankot attól, hogy a beígért augusztusi kamatcsökkentést végrehajtsa. Szeptemberben új inflációs előrejelzést készít az MNB, ami aztán tisztázhatja a további kamatcsökkentés esélyeit. Árokszállási szerint a friss jegybanki prognózis jó alkalom lehet a kamatcsökkentési ciklus leállítására, ami majd csak jövőre indulhat újra. Ezzel szemben Virovácz úgy fogalmaz, hogy amennyiben a rendkívül optimista becslése helytállónak bizonyul, úgy aligha lehet kérdés a kamatvágási ciklus őszi folytatása.

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