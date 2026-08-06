Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Bejelentette Kapitány István, hogy meglépi a kormány, komoly könnyítést kapnak a magyar napelemeseknek
Gazdaság

Bejelentette Kapitány István, hogy meglépi a kormány, komoly könnyítést kapnak a magyar napelemeseknek

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Nagyszabású energetikai fejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja a villamosenergia-hálózat korszerűsítése, az energiatárolási kapacitások növelése és a megújuló energiaforrások gyorsabb elterjedése – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A program részeként egyszerűbbé teszik a háztartási napelemes rendszerek hálózati csatlakoztatását is. A tartós hőség miatt a miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a nagyobb fogyasztású berendezéseket lehetőség szerint ne az esti csúcsidőszakban használják.
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Átfogó energiafejlesztési programot indít a kormány a villamosenergia-hálózat korszerűsítésére, az energiatároló kapacitások bővítésére, valamint a megújuló energiaforrások térnyerésének felgyorsítására, miközben a rendkívüli időjárás ellenére az ország energiaellátása stabil maradt – derült ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A jelenlegi rendkívüli helyzetben a Duna vízszintje lassan emelkedik, a Paksi Atomerőmű működése stabil, és az ország villamosenergia-rendszerének egyensúlyát is sikerült fenntartani az elmúlt napokban.

Kapitány szerint ebben kulcsszerepe volt a lakosság és a vállalkozások tudatos magatartásának, valamint a fogyasztás önkéntes mérséklésének.

A kormány ugyanakkor a hosszabb távú kihívásokra is reagál: az újonnan bejelentett energetikai fejlesztési program fókuszában a villamosenergia-hálózat modernizációja áll.

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Jelentősen növelik az ipari és lakossági energiatároló kapacitásokat is, és felgyorsítják a megújuló energiaforrások, különösen a szélenergia hasznosítását célzó beruházásokat.

A lakossági fogyasztók számára lényeges változás, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemes rendszerek hálózati csatlakozási folyamatát.

"Egyértelmű célunk, hogy Magyarország energiaellátása még biztonságosabb, ellenállóbb és korszerűbb legyen, és hasonló helyzet a jövőben ne veszélyeztesse az ország működését" – hangsúlyozta a miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a tervezett fejlesztésekből a magyar állam és az önkormányzatok mellett a helyi közösségek és a családok is közvetlenül profitálnak majd.

Mivel a rendkívüli hőség még tart, a tárcavezető továbbra is óvatosságra inti a fogyasztókat.

Ismét arra kérte a lakosságot, hogy a nagyobb áramigényű háztartási berendezések használatát lehetőség szerint a 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakon kívüli órákra ütemezzék, ezzel is támogatva a hálózati egyensúly fenntartását.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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