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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Dől a gabona Oroszországból és Ukrajnából, mégis komoly drágulást hoztak a kikötői támadások
Gazdaság

Dől a gabona Oroszországból és Ukrajnából, mégis komoly drágulást hoztak a kikötői támadások

Portfolio
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A búza határidős jegyzései emelkedtek csütörtökön Chicagóban, miután az Oroszország és Ukrajna közötti harcok tovább nehezítették a fekete-tengeri gabonaexportot. A kukorica és a szója árfolyama szintén kissé erősödött az előző két kereskedési nap gyengülése után, amelyet az amerikai Közép-Nyugaton tapasztalt esőzések és a kedvezőbb termésvárakozások váltottak ki - írja a Reuters.

A chicagói árutőzsdén (CBOT) a legaktívabb búzakontraktus 0,2 százalékkal, bushelenként 6,435 dollárra drágult. A búza ára két héttel ezelőtt kétéves csúcsot ért el 7 dollár felett, és bár azóta korrigált, idén így is több mint 25 százalékos pluszban tartózkodik.

A fekete-tengeri kikötők, exportterminálok és teherhajók elleni támadások megszaporodása jelentősen akadályozza a szállítmányozást.

Az ukrán agrárminiszter tájékoztatása szerint az alternatív exportútvonalak legalább augusztus végéig nem tudják teljes mértékben pótolni a kieső kapacitásokat.

A Rabobank elemzője, Vitor Pistoia ugyanakkor rámutatott, hogy a szállítási fennakadások ellenére Oroszország és Ukrajna együttesen egymillió tonnával több búzát takarított be idén az ötéves átlaghoz képest. A jelenlegi helyzet ugyan támaszt nyújt az áraknak, de az elemző szerint ez egyelőre nem utal tartósan emelkedő árpályára, mivel érdemi terméskiesés nem történt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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