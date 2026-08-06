Egy mutatóban Magyarországot is megelőzte az orosz gazdaság, de már azokat a morzsákat éli fel, amiket nem termelt meg

Az orosz gazdaság munkaerőpiac tartalékai gyakorlatilag elfogytak:

a munkanélküliségi ráta alig több mint 2 százalékos történelmi mélyponton áll, mivel a lakosság nagy része már a fronton harcol vagy a hadiipari termelőknél dolgozik.

Ezt tetézi, hogy a kormány idén 409 ezer szerződéses katona toborzását tervezi, ami havonta akár 34 ezer férfi kivonását jelentheti a civil munkaerőpiacról. A hadiiparban foglalkoztatottak száma 2021 vége óta mintegy 510 ezerrel, 2,8 millióra emelkedett az Oxford Economics becslése szerint.

Az átlagos havi fizetés 2021 és 2025 között 57 244 rubelről 101 784 rubelre, vagyis közel 78 százalékkal nőtt.

Vásárlóerő-paritáson számolva Oroszország ezzel már Görögországot, Szlovákiát és Magyarországot is megelőzte az OECD bérstatisztikájában, csakhogy emögött nincs termelékenységi javulás.

Az orosz gazdasági növekedés megtorpant – annak egy része virtuális a fegyvergyártás miatt –, több ágazat termelése csökken, a beruházások pedig visszaesnek.

A katonai bérek előnye eközben folyamatosan olvad: egy szerződéses katona havi illetménye 2022-ben még az országos átlagkereset mintegy négyszerese volt, ma azonban már csak körülbelül a duplája.

Ez arra kényszerítheti a Kremlt, hogy tovább emelje a fizetéseket és a besorozási bónuszokat, ami újabb béremelési hullámot indíthat el a civil gazdaságban is.

Az orosz jegybank magas kamatokkal próbálja visszafogni az inflációt és a munkaerőt a hatékonyabb vállalatok felé terelni, eddig azonban korlátozott eredménnyel. Az állami támogatások életben tartják a kevésbé termelékeny nagyvállalatokat, miközben a drága hitelek visszafogják a termelékenység növeléséhez szükséges beruházásokat. A Bloomberg szerint a hadiipar munkaerő-elszívása így a holland kór háborús változatát hozta létre, amely egyre jobban gyengíti a civil gazdaság versenyképességét.

Ez olyan gazdasági jelenség, amikor egy ország valamelyik ágazata – eredetileg, a névadó Hollandiában például az olaj- vagy gázkitermelés – hirtelen rengeteg pénzt, munkaerőt és beruházást vonz magához, miközben a gazdaság többi része fokozatosan veszít a versenyképességéből. Vagyis a háborús költekezés rövid távon felpörgetheti a gazdaságot és a béreket, hosszabb távon azonban éppen azokat az ágazatokat gyengítheti meg, amelyek nem részesülnek az állami pénzekből.

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