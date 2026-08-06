Energiakrízis: kicsit magasabb a Duna; tisztázta Orbán Anita a Duna vízállásával kapcsolatos híreszteléseket

A hétvégétől jelentősebb vízszintemelkedésre lehet számítani a folyam hazai szakaszán a külföldi vízgyűjtő területeket érintő esőzések miatt – hívta fel a figyelmet Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere Facebook-bejegyzésében.

A mérési adatok alapján a Duna paksi szakaszán a tegnap reggeli mínusz 134 centiméterről ma reggelre mínusz 131 centiméterre módosult a vízállás. Bár a három centiméteres emelkedés még elenyésző, a meteorológiai előrejelzések szerint a folyó felsőbb szakaszait tápláló mellékfolyók – az Inn, a Traun és az Enns – vízgyűjtőin ma jelentős mennyiségű csapadék várható. A szakemberek emiatt folyamatosan figyelemmel kísérik a folyó vízhozamát és vízszintjét.

Amennyiben a várt esőmennyiség lezúdul, az a hétvégétől már néhány deciméteres emelkedést hozhat a magyarországi szakaszon is

– mutatott rá a szakpolitikus.