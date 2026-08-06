Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Energiakrízis: kicsit magasabb a Duna; tisztázta Orbán Anita a Duna vízállásával kapcsolatos híreszteléseket
Gazdaság

Energiakrízis: kicsit magasabb a Duna; tisztázta Orbán Anita a Duna vízállásával kapcsolatos híreszteléseket

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Ma is rekordmeleg várható, de jó hír, hogy a Duna vízállása majdnem 10 centiméterrel meghaladja a vasárnapi mélypontot és üzemel a Paksi Atomerőmű egyik blokkja - jelentette be Magyar Péter. Szintén pozitív, hogy hazánk hiánytalanul megkapja a nemzetközi szerződésekben garantált dunai vízmennyiséget, emellett Szlovákia kész a várható esőzésekből származó többletvíz egy részét is átengedni az alacsony vízállás enyhítésére – ezt Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter közölte a közösségi oldalán. Kövesse velünk a hőség kapcsán tett csütörtöki lépéseket és fejleményeket!
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Gajdos László: a hétvégétől már számottevően emelkedhet a Duna vízszintje

A hétvégétől jelentősebb vízszintemelkedésre lehet számítani a folyam hazai szakaszán a külföldi vízgyűjtő területeket érintő esőzések miatt – hívta fel a figyelmet Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere Facebook-bejegyzésében.

A mérési adatok alapján a Duna paksi szakaszán a tegnap reggeli mínusz 134 centiméterről ma reggelre mínusz 131 centiméterre módosult a vízállás. Bár a három centiméteres emelkedés még elenyésző, a meteorológiai előrejelzések szerint a folyó felsőbb szakaszait tápláló mellékfolyók – az Inn, a Traun és az Enns – vízgyűjtőin ma jelentős mennyiségű csapadék várható. A szakemberek emiatt folyamatosan figyelemmel kísérik a folyó vízhozamát és vízszintjét.

Amennyiben a várt esőmennyiség lezúdul, az a hétvégétől már néhány deciméteres emelkedést hozhat a magyarországi szakaszon is

– mutatott rá a szakpolitikus.

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Jó hírt közölt Magyar Péter: jóval magasabb a Duna a vasárnapi mélypontnál

Már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön

- írta a miniszterelnök Facebook-posztjában.

Hozzátette, hogy üzemel egy paksi turbina, de mindettől függetlenül a mai forró napon még

nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre

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Energiakrízis: tisztázta Orbán Anita a Duna vízállásával kapcsolatos híreszteléseket a magyar-szlovák egyeztetés után

A magyar tárcavezető a Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel folytatott előzetes egyeztetései után Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettessel is beszélt telefonon, környezetvédelmi miniszterrel a folyó kritikus vízszintje miatt. Orbán Anita arra kérte a szlovák felet, hogy szakembereik tegyenek meg mindent a lehető legnagyobb és legegyenletesebb vízhozam biztosítása érdekében.

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Orbán Anita bejegyzésében cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a szomszédos ország felelne a Duna rendkívül alacsony vízállásáért. Bár Szlovákiát is súlyos vízhiány sújtja, a kétoldalú megállapodásokat maradéktalanul betartják.

Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó, szokásos, másodpercenként 400 köbméteres vízhozamot

– fejtette ki a részleteket a tárcavezető.

Emellett

a szlovák környezetvédelmi miniszter ígéretet tett arra is, hogy a meteorológiai helyzet javulásával azonnal segítik a magyar partnereket.

Amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsátani

– tette hozzá Orbán Anita.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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