Energiakrízis: tisztázta Orbán Anita a Duna vízállásával kapcsolatos híreszteléseket a magyar-szlovák egyeztetés után

A magyar tárcavezető a Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel folytatott előzetes egyeztetései után Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettessel is beszélt telefonon, környezetvédelmi miniszterrel a folyó kritikus vízszintje miatt. Orbán Anita arra kérte a szlovák felet, hogy szakembereik tegyenek meg mindent a lehető legnagyobb és legegyenletesebb vízhozam biztosítása érdekében.

Orbán Anita bejegyzésében cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a szomszédos ország felelne a Duna rendkívül alacsony vízállásáért. Bár Szlovákiát is súlyos vízhiány sújtja, a kétoldalú megállapodásokat maradéktalanul betartják.

Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó, szokásos, másodpercenként 400 köbméteres vízhozamot

– fejtette ki a részleteket a tárcavezető.

Emellett

a szlovák környezetvédelmi miniszter ígéretet tett arra is, hogy a meteorológiai helyzet javulásával azonnal segítik a magyar partnereket.

Amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsátani

– tette hozzá Orbán Anita.

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