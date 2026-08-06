Felrobbantották a medret, most már eltorlaszolnák a Dunát, hogy ne kelljen leállítani az atomerőművet

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Napokon belül leállhat a cernavodăi atomerőmű utolsó működő reaktora, ha a román hatóságoknak nem sikerül több vizet terelniük a rekordalacsony szintű Dunából a létesítmény hűtőrendszeréhez. Az 1-es blokkot már korábban lekapcsolták, a 2-es blokk pedig a jelenlegi vízállás mellett a becslések szerint mindössze további öt-hat napig üzemelhet. A két, egyenként mintegy 706 megawattos reaktor normál körülmények között Románia villamosenergia-termelésének körülbelül ötödét biztosítja.

Négy, több ezer tonna kővel megrakott uszály ellenőrzött elsüllyesztésével ideiglenes küszöböt, gyakorlatilag egy rögtönzött gátat alakítanának ki a Duna Bala-ágán.

A szerkezet csökkentené az ezen az ágon távozó víz mennyiségét, és többet terelne a Régi-Duna felé, ahonnan a cernavodăi erőmű vízellátása történik. A cél a vízszint 10–12 centiméteres megemelése; a műveletet eredetileg szerdára tervezték, de az erős sodrás miatt augusztus 6-ra halasztották.

Odáig fajult a helyzet, hogy a múlt héten a román hadsereg már a Duna medrében is robbantott az atomerőmű megmentése érdekében.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 08. 04. A román hadsereg robbantással vette fel a harcot a Duna apadása ellen

Katonai búvárok augusztus 3-án összesen 180 kilogramm robbanóanyaggal semmisítették meg a Pârjoaia nevű sziklakiszögellést, amely akadályozta a víz áramlását a Cernavodă felé vezető folyóágba. Egy korábbi, 30 kilogrammos töltettel végrehajtott kísérlet csak kisebb darabokat választott le a szikláról, ezért másnap jóval nagyobb erejű, több lépcsős víz alatti robbantásra volt szükség.

A beavatkozás átmenetileg eredményt hozott:

a vízszint előbb stabilizálódott, majd két centiméterrel emelkedett, miközben a robbantás nélkül napi körülbelül kétcentiméteres csökkenést vártak.

A román hatóságok ezt legalább négyrcentiméteres nettó nyereségként, vagyis nagyjából két további működési napként értékelték. A helyzet azonban továbbra is kritikus, mivel a Duna vízhozama az 1400 köbméter/másodperces történelmi minimum közelében járhat, szemben az augusztusi, körülbelül 3900 köbméteres sokéves átlaggal.

Az uszályok elsüllyesztése a számítások szerint további mintegy egy hetet vásárolhat a még működő reaktornak, de tartós megoldást nem jelent. A 2-es blokk leállása tovább növelné Románia áramimportját, és további nyomást helyezne az árakra a hőhullám miatt amúgy is magas fogyasztás idején. A román védelmi miniszter szerint az atomerőmű egyetlen további működési napjának gazdasági haszna körülbelül háromszorosan meghaladja a rendkívüli munkálatok költségét – vagyis most robbantással, kotrással és hajók elsüllyesztésével próbálnak minden napot megszerezni.

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