Figyelmeztet a hatóság: ezeket a szabályokat kell betartani, hogy ne váljon méreggé a nyár slágerétele

A Nébih cikkében arra figyelmeztet, hogy az élelmiszerek védelme már a boltból hazavezető úton el kell, hogy kezdődjön: a hűtést igénylő árukat, különösen

a nyers húst érdemes a vásárlás legvégén a kosárba tenni, majd hűtőtáskában hazaszállítani.

Az előkészítés során a legfontosabb a keresztszennyeződés elkerülése, vagyis a nyers hús soha nem érintkezhet a fogyasztásra kész ételekkel. A húsok feldolgozásához használjunk külön vágódeszkát és konyhai eszközöket, utána pedig alaposan mossunk kezet.

A pácolás során is körültekintően kell eljárni. A húsokat a folyamat végéig hűtőszekrényben, 0 és 4 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. A nyers hússal érintkező pácot szigorúan tilos mártásként vagy a kész ételek locsolásához felhasználni, és a pácolóedénybe sem szabad beletenni a már megsült falatokat.

A grillezés legkritikusabb szakasza a megfelelő hőkezelés.

A hús belsejében el kell érni a legalább 72 °C-os maghőmérsékletet, ez garantálja ugyanis a kórokozók elpusztítását. Ez a baromfihús és a darált húsból készült ételek, például a hamburgerpogácsák esetében különösen elengedhetetlen. Mivel a barnára sült kéreg megtévesztő lehet, a legbiztosabb megoldást a maghőmérő használata jelenti. Ugyanakkor arra is ügyelni kell, hogy az étel ne égjen meg, mivel az elszenesedett részekben az egészségre káros vegyületek keletkeznek.

A nyári melegben

a megsült ételeket nem szabad hosszabb ideig a szabadban hagyni.

A maradékot legkésőbb egy-két órán belül tegyük légmentesen zárható dobozba, és helyezzük a hűtőbe. A későbbi fogyasztás előtt az ételt mindig alaposan forrósítsuk át, ha pedig a szaga vagy az állaga gyanússá válik, semmiképp ne fogyasszuk el. Amennyiben a maradék várhatóan nem fogy el néhány napon belül, érdemes felcímkézve, kisebb adagokban lefagyasztani, hiszen a mélyhűtés megállítja a baktériumok szaporodását.

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