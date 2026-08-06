Fontos üzenetet küldött minden magyarnak Kapitány István

Bár továbbra is stabil Magyarország villamosenergia-ellátása a tartós kánikula ellenére, a hazai erőművek zavartalanul üzemelnek és az áramimport is biztosított, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett hűtési igények miatt továbbra is önkéntes energiatakarékosságot kért a lakosságtól.

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A rendkívüli hőség miatt továbbra is szükség van a villamosenergia-fogyasztás önkéntes mérséklésére, jóllehet a hazai erőművek zavartalanul üzemelnek, és az import is garantált – hívta fel a figyelmet Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető tájékoztatása szerint az ország villamosenergia-ellátása a tartós kánikula idején is stabil.

A hazai termelőkapacitások hatékonyan működnek, és az áramimport is folyamatosan biztosítja a szükséges kiegészítő forrásokat. Ugyanakkor a tartósan magas hőmérséklet miatt a hűtési igények és ezáltal az áramfogyasztás is rendkívüli mértékben megemelkedhet, ami indokolttá teszi az energiatakarékosságot.

Ma is nagy meleg lesz, így az önkéntes fogyasztáscsökkentésre ma is szüksége van az országnak!

– hangsúlyozta a miniszter, rámutatva arra, hogy a tudatos lakossági és ipari energiafelhasználás nagymértékben hozzájárul a hálózat biztonságos és kiegyensúlyozott működtetéséhez a csúcsterhelési időszakokban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi