Forsthoffer Ágnesék nem adják ki a magyarországi kegyelmi aktákat

A lap azt kérte az ideiglenes államfő hivatalától, hogy a személyes adatok kitakarásával adják át az elmúlt tizennégy év kegyelmi iratait. A cél az volt, hogy a bűncselekmények jellege, a kiszabott büntetés, valamint a kegyelmi döntések tartalma és feltételei megismerhetők maradjanak.

A Sándor-palota az előkészítő iratok és a határozatok kiadását is elutasította arra hivatkozva, hogy azok bűnügyi személyes adatokat tartalmaznak, ezért nem minősülnek közérdekű adatnak.

A döntés azért is figyelemre méltó, mert a hivatal korábban más gyakorlatot követett a Népszava szerint: Sulyok Tamás elnöksége idején ugyanez az intézmény a személyes adatok kitakarásával nyilvánosságra hozta Kónya Endre kegyelmi aktáját, amely a Novák Katalin lemondásához vezető ügy középpontjában állt. (Igaz, erre Magyar Péter miniszterelnök szólította fel a hivatalt – a szerk.)

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 22. Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját

Az elnöki kabinet válaszából így csak az összesített adatok derültek ki:

2012. május 10. óta 178 kegyelmi kérvényt bíráltak el pozitívan;

a legtöbbet, negyvenet, 2023-ban.

Novák Katalin 2022-ben tíz, 2023-ban negyven alkalommal adott kegyelmet, míg Sulyok Tamás hivatali ideje alatt összesen négy pozitív döntés született.

Címlapképó: A köztársasági elnök hivatala, a Sándor-palota épülete 2026. május 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert