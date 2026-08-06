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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Forsthoffer Ágnesék nem adják ki a magyarországi kegyelmi aktákat
Gazdaság

Forsthoffer Ágnesék nem adják ki a magyarországi kegyelmi aktákat

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Bűnügyi személyes adatok védelmére hivatkozva megtagadta a Sándor-palota a 2012 májusa és 2026 júliusa között megadott elnöki kegyelmek anonimizált részleteinek nyilvánosságra hozatalát. Az elnöki hivatal egy közérdekű adatigénylésre válaszolva kizárólag a pozitív döntések számát közölte, az ügyek érdemi hátterét és dokumentumait azonban visszatartja – írta meg a Népszava.

A lap azt kérte az ideiglenes államfő hivatalától, hogy a személyes adatok kitakarásával adják át az elmúlt tizennégy év kegyelmi iratait. A cél az volt, hogy a bűncselekmények jellege, a kiszabott büntetés, valamint a kegyelmi döntések tartalma és feltételei megismerhetők maradjanak.

A Sándor-palota az előkészítő iratok és a határozatok kiadását is elutasította arra hivatkozva, hogy azok bűnügyi személyes adatokat tartalmaznak, ezért nem minősülnek közérdekű adatnak.

A döntés azért is figyelemre méltó, mert a hivatal korábban más gyakorlatot követett a Népszava szerint: Sulyok Tamás elnöksége idején ugyanez az intézmény a személyes adatok kitakarásával nyilvánosságra hozta Kónya Endre kegyelmi aktáját, amely a Novák Katalin lemondásához vezető ügy középpontjában állt. (Igaz, erre Magyar Péter miniszterelnök szólította fel a hivatalt – a szerk.)

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  • 2012. május 10. óta 178 kegyelmi kérvényt bíráltak el pozitívan;
  • a legtöbbet, negyvenet, 2023-ban.

Novák Katalin 2022-ben tíz, 2023-ban negyven alkalommal adott kegyelmet, míg Sulyok Tamás hivatali ideje alatt összesen négy pozitív döntés született.

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Címlapképó: A köztársasági elnök hivatala, a Sándor-palota épülete 2026. május 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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