Globális logisztikai hálózatba kerül egy magyar fejlesztésű gyógyszeripari innováció

Az STI Hungary évente közel 20 ezer nemzetközi és belföldi, főként hőmérséklet-szabályozott fuvarfeladatot teljesít, árbevétele pedig megközelíti a 9 milliárd forintot. Piaci pozícióinak erősítéséért stratégiai akvizíció keretében megvásárolta a Complex 3 H Kft. speciális gyógyszeripari igényekre kifejlesztett Complex Thermo Rendszer — CTR — üzletágát. A tranzakcióval egy több évtized alatt felhalmozott hazai fejlesztési tudásbázis kapcsolódik össze az STI Freight Management immár több mint 42 éve épített, hőmérséklet-kontrollált nemzetközi logisztikai tapasztalatával és globális hálózatával. Így
a magyar családi vállalkozásban megalkotott egyedi technológia egy kiterjedt nemzetközi logisztikai gépezet szerves részévé lép elő.
A két vállalat kapcsolata nem előzmények nélküli: az STI és a Complex 3 H már korábban is dolgozott együtt hagyományos közúti gyógyszerszállítási területen. Ennek során ismerte meg az STI az innovátor speciális üzletágát, majd a felek közötti szakmai egyeztetések során egyértelművé vált, hogy a technológia nemzetközi piacra lépésében az együttműködésnek, valamint az STI Freight Management nemzetközi hálózatának kulcsszerepe lehet.
Az elmúlt években a gyógyszeripar mélyreható átalakuláson ment keresztül, ami a logisztikai feladatokat is teljesen új szintre emelte. Folyamatosan nő a biotechnológiai készítmények aránya, és egyre több az olyan rendkívül érzékeny termék, amely szigorúan kontrollált körülményeket igényel. Ezzel párhuzamosan emelkedik a klinikai kutatások és a nemzetközi vizsgálatok száma, miközben az ellátási láncok mind globálisabbá válnak. A modern gyógyszerek és vakcinák jelentős része gyakorlatilag egyáltalán nem tűri a hőmérséklet-ingadozást: egyetlen szállítási hiba vagy eltérés több millió forintos veszteséget és akár egy teljes szállítmány megsemmisítését okozhatja. A Complex 3 H eddig is a teljes logisztikai lánc szigorú kontrolljával biztosította, hogy ezek a szállítások hibamentesen valósuljanak meg.
Dinamikusan növekedő piacon erősítik a jelenlétet
2025-ben a gyógyszeripari készítmények határokon átnyúló forgalma tovább erősödött, ami a logisztikai igényeket is felfelé húzza, még akkor is, ha a „globális volumen” legtöbbször értékben mérhető a legjobban. Az Eurostat adatai szerint az EU 2025-ben 366,2 milliárd euró értékben exportált gyógyszereket és gyógyszeripari termékeket az EU-n kívülre, miközben az import 145,7 milliárd euró volt, vagyis rekord, 220,5 milliárd eurós többlet keletkezett; a fő célpiac az Egyesült Államok volt, 160,6 milliárd eurós értékkel.
A szállítás módja szempontjából Európán belül a gyógyszerellátási lánc jellemzően közútra támaszkodik: egy EU‑27-es áramlásokat vizsgáló iparági elemzés szerint a logisztikai mozgások több mint 93%-a közúton zajlik, miközben a távolabbi exportpiacok felé a lánc természetéből adódóan a közút mellett a légi és tengeri szakaszok is megjelennek a multimodális megoldásokban.
Az akvizíció révén az STI Hungary ebben a dinamikusan bővülő, magas hozzáadott értékű piaci szegmensben erősíti tovább jelenlétét.
A vállalat középtávon azt várja, hogy a felvásárlás eredményeként gyógyszeripari tevékenysége 20-25 százalékkal növekedhet, miközben a magyar fejlesztésű technológia az eddiginél szélesebb nemzetközi ügyfélkör számára válhat elérhetővé.
Miben nyújt kiemelkedőt a Complex Thermo Rendszer?
A hagyományos hűtött szállítás többnyire aktív hűtési technológiákra épül: hűtőkamionokra, elektromos hűtőrendszerekre és folyamatos külső energiaellátásra. A most felvásárolt Complex Thermo Rendszer ezzel szemben innovatív passzív technológiát alkalmaz. Ennek lényege, hogy a speciális thermo dobozok és rendszerek szakszerű előkondicionáláson esnek át, majd a bennük elhelyezett hőtároló elemek külső energiaforrás nélkül is stabilan tartják a megkövetelt hőmérsékletet. Így az áru akár egy héten keresztül biztonságban utazhat a világ bármely pontjára.
A szolgáltatás olyan rendkívül érzékeny gyógyszeripari termékek — például vakcinák vagy klinikai vizsgálati anyagok — szállítását teszi lehetővé, amelyeknél akár a mínusz 80 Celsius-fokos hőmérsékletet is tartósan és stabilan biztosítani kell. A több mint hétnapos stabilitást garantáló megoldás extrém külső hőmérsékleti viszonyok között is megbízhatóan működik, és légi, tengeri, valamint közúti szállítás során egyaránt alkalmazható. A rendszer nagy előnye a rugalmasság mellett az, hogy
a szállított termék hőmérséklete a teljes logisztikai folyamat alatt folyamatosan monitorozott, nyomon követhető és részletesen riportált.
A tranzakció nem csupán egy technológiai jogosultság vagy szabadalom átvételét jelenti. A know-how és a speciális folyamatszabályozás mellett jelentős saját Thermorendszer-eszközállomány, valamint az üzemeltetéshez szükséges előkészítő labor technológia is az STI birtokába került. Gyártási folyamat ugyan nem képezte az ügylet részét, az eszközökön túl azonban a rendszer működtetéséhez nélkülözhetetlen speciális előkészítő és üzemeltetési folyamatok is átkerültek a vállalathoz.
Ez a passzív thermo megoldás a gyógyszerlogisztika egyik legspeciálisabb, legmagasabb hozzáadott értékű szegmensét képviseli, és a piacon ma is ritkaságnak számít.
Hasonlóan komplex szolgáltatást jelenleg jellemzően csak néhány nagy globális szereplő kínál. Sok vállalat mindössze hőtartó dobozokat biztosít, de nem vállalja a szakszerű előkondicionálást és a teljes ellátási lánc lefedését. Az STI Hungary ezzel szemben teljes körű megoldást nyújt: az előkondicionálástól és a speciális csomagolástól kezdve a berakodáson és a nemzetközi szállításon át a teljes láncon végig érvényesülő GDP-kontrollig. A vállalat kiterjedt hálózatának köszönhetően a rendszerek ráadásul többszörösen, több útvonalon is hatékonyan újra felhasználhatók.
Stratégiai lépés
Az STI Freight Management vállalatcsoport számára az akvizíció kiemelt stratégiai lépés, mivel egy rendkívül gyorsan növekvő piaci szegmensbe való belépést teszi lehetővé. A felvásárlás hosszabb távon nemzetközi szinten is kiváló skálázási potenciált kínál, így a magyar tudásbázis más országok piacain is sikeresen bevezethetővé válik. Az üzletág integrálása emellett jelentősen erősíti az STI Hungary magyarországi légi és tengeri szállítmányozási pozícióit, kiegészítve az eddig is rendkívül erős közúti szolgáltatási fókuszt.
Az STI Hungary Kft. a globális logisztikai piacon meghatározó HAVI Logistics és az STI Freight Management vállalatcsoport tagjaként működik, amely többek között a világ vezető gyorsétterem-hálózatának dedikált ellátásilánc-szolgáltatója. A cégcsoport nemzetközi szállítmányozási üzletága több mint négy évtizede van jelen az európai piacon, és elsődlegesen a gyógyszeriparra, valamint az élelmiszeriparra fókuszáló, hőmérséklet-kontrollált logisztikai megoldásokra specializálódott.
A hazai leányvállalat évente közel 20 ezer nemzetközi és belföldi fuvarfeladatot teljesít, árbevétele pedig megközelíti a 9 milliárd forintot.
A cikk megjelenését az STI Hungary Kft. támogatta.
Címlpkép és fotók forrása: STi Hungary Kft.
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