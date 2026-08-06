Nagy roham indult a magyar boltokban az ásványvízekért – vallott a főtitkár a készletekről

2026-os nyár újabb hőhulláma ellenére sem kell áruhiánytól tartani

– mondta Neubauer Katalin.

Bár helyenként felütötte a fejét a felvásárlás, ez a magatartás teljesen indokolatlan szerinte.

Az ország több mint harmincezer élelmiszerüzletében zökkenőmentes az utánpótlás, ráadásul a hazai csapvíz is kiváló minőségű és folyamatosan rendelkezésre áll. A megnövekedett forgalmat és a gyorsabban ürülő polcokat leginkább az okozza, hogy a vásárlók a kánikulát elkerülve ritkábban mozdulnak ki, így egyszerre nagyobb mennyiségű italt szereznek be.

Az ellátási láncokban nincs elakadás, a lakosság vízellátása biztosított – közölte Neubauer Katalin.

A tartós hőség az energiaellátást is próbára teszi, ezért Kapitány István energiaügyi miniszter észszerű, az élelmiszerbiztonságot nem veszélyeztető energiamegtakarításra kérte a kereskedelmi vállalatokat. Az áruházak gyorsan reagáltak, és számos helyen kikapcsolták az üdítőitalok hűtőit – hiszen azokat a vásárlók otthon is be tudják hűteni –, ezzel pedig jelentős kapacitásokat szabadítottak fel.

Emellett mérsékelték a klímaberendezések teljesítményét, és átszervezték az elektromos autók töltését is. A kereskedelmi egységek különös figyelmet fordítanak a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakra, amikor a legfontosabb a hálózat tehermentesítése. A főtitkár szerint a szektor szereplői között rendkívül gyorsan és hatékonyan alakult ki összefogás a jelenlegi helyzet kezelésére.

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